Lundh: Vissa träningsmatcher är viktigare än andra – vill se svenska segrar

Helgens måste

Sverige-Danmark på Friends Arena, lördag kväll.

Helgens avstå

Syndigt leverne.

Veckans chock

Zinedine Zidane kallade till presskonferens och avgick mindre än en vecka efter Champions League-triumfen. Finns något vackert i att sluta på topp, men det är klart att det var en chock. Inte minst för Real Madrid. Sedan ryktas det att han ska ta över Qatars landslag, men det hoppas jag är fake news…

Veckans tecken på nya tider

Manchester Uniteds tv-kanal köper in rättigheterna till Belgiens träningsmatcher inför VM. Förvisso ett par United-spelare i truppen, men ett nytt steg. Har hänt tidigare i andra klubbar och Benficas tv-kanal har visat Premier League, serie A och Ligue 1.

Veckans brist på transparens

Under torsdagen höll Foundation for Sports Integrity en konferens på lyxhotellet Four Seasons i London där bland andra ryske avhopparen Grigorij Rodtjenko fanns med på videolänk och berättade att en spelare i den ryska VM-truppen funnits med bland tidigare identifierade som dopat sig. Det var många Fifa-kritiker inbjudna (Andrew Jennings, Bonita Mersiades, Jerom Champagne) men ingen lyckades klarlägga vem som finansierade det hela. Det ryktas om pengar från Saudiarabien, för man gick hårt åt rivalen och fienden Qatar på konferensen. Dock svårt att komma undan med integritet om det är oklart vem som står bakom det hela.

Veckans deppigaste

Att Loris Karius final i Champions League var en mardröm har väl ingen missat, men förstår inte att folk ska mordhota honom och familjen.

Veckans räkneoperation

En skicklig matematiker har simulerat VM 10 000 gånger och Brasilien är favorit till 17 procent, Tyskland tvåa på 16 procent och Spanien på nio procent. Sverige har mindre än en procents chans att nå hela vägen. Tyvärr tar Janne Anderssons manskap bara sig vidare från gruppen i 33 procent av fallen, mot Mexiko som har 56. Både Danmark och Island har större möjlighet att gå till åttondelsfinal än Sverige, enligt bloggen eightyfivepoints. Men det ska spelas om det, och Janne Andersson o Co hade inte ens varit i Ryssland om simuleringar gav alla svaren.

Veckans läsarmejl special

Förra veckans krönika om att SvFF bör ta frågan om Saman Ghoddos på allvar gav en del resultat i mejlkorgen.

Hej, Gud vad du kacklar om mångfald! Vad är problemet? Det är inte Janne Andersson som "inte förstår", det är du som låter som en diplomerad genusaktivist. Det är inte hela världen. Väldigt många ologiska ändar när du resonerar kring att det är för många svenskar inom fotbollen. Låt folk välja de landslag de vill? Jogi Löw har inte alls gjort det annorlunda än SvFF, det är bara nåt du drar till med. Jag bor i Tyskland. Löw sa till Özil att han fick konkurrera som alla andra, men inte garanterades en plats och att han antagligen hade större chans att platsa i Turkiet. Turkiets förbund gjorde tvärtom och smörade för Özil. Sen valde han, punkt slut. Kevin Boateng valde Ghana, Kovac spelade för Kroatien... skillnaden mellan Sverige och Tyskland är att i Sverige oroar sig prominenta journalister som du överdrivet för såna här dumma grejer, och därmed får det spridning. Att Schweiz och Tyskland har si och så många invandrare i laget beror också på att de spelarna platsar, och detsamma gäller ju i Sverige. Självklart hade tex Kehdira fått spela i Sverige. Du kan ju DNA-testa alla medarbetare på Fotbollskanalen, om det nu är så viktigt? Det är för barnsligt Olof Lundh. Grejen är att du är mitt uppe i svensk mediebrus-bubbla och inte ser att det handlar om att det är du själv och några till som bara har en fix idé. Det är spelare i laget, inte "spelare med utländsk bakgrund" och "spelare med 'mer' svensk bakgrund". Om en kille hellre väljer Iran än Sverige, vad är då problemet? Alla kanske inte vill spela för Sverige. Det är ändå bättre att spela med spelare som verkligen vill vara med. Varför är engelsk och amerikansk inte tillräcklig mångfald, vad är det liksom du snackar om? Du letar problem alltså... har du förresten tänkt på att det verkar vara väldigt få spelare från Gotland i laget? Och de flesta spelarna är rätt långa, vad hände med de kortväxta? Väldigt barnsligt måste jag säga. Du har en så stor megafon så därför skriver jag svarsmål.

Hej, Grymt bra reflektion över bristen på mångfald i toppen på Svff och vilka konsekvenser det kan få. Hörde Konflikt i P1 om ”Vems landslag?” också det inne på samma linje.

När jag börjar fundera i de där banorna är det förstås så att även jag själv är en del av problemet. Sitter i styrelsen för XXXX som är en av de största fotbollsklubbarna i Sverige. På många sätt är klubben välkomnande och inkluderande och träningsgrupperna speglar Sverige men i styrelsen sitter bara personer med svensk bakgrund. Styrelsens sammansättning speglar inte verksamheten och styrelsen och valberedningen saknar de nätverken. Inte heller är det så många med invandrarbakgrund som är föräldratränare eller har andra uppdrag och det hänger säkert ihop med styrelsens sammansättning, nätverk och föreningskultur. Det är en svårknäckt nöt att ändra på detta, förändringen sker inte över natt. Ett sätt är att bilda opinion genom att ständigt tala om skevheten. Då får vi syn på problemet och kan debattera. Så fortsätt pumpa på Olof! Dina texter startar de så nödvändiga samtalen mellan människor. En annan reflektion som jag inte vet om den har någon grund är att ett gäng lag som har rötterna i andra etniciteter än den svenska har nått Allsvenskan de senaste decennierna. Tänker på Assyriska, Syrianska, Dalkurd och till viss mån även AFC. Det är väl unikt för Sverige? Det skulle kunna ses som ett styrkebesked för den svenska mångfalden men också som ett nederlag när det krävs etniska klubbar för att de nya svenskarna ska kunna ta plats? Pumpa på!

Det gamla vanliga dravlet... Får man inte vara med är alla rasister... Så jävla tröttsamt, vi kan tyvärr inte kvotera in svartskallar i landslaget pga politisk korrekthet

Jag håller helt och hållet med dig, tyvärr reflekteras inte mångfalden i landslaget och det har ju egentligen aldrig gjort det. Kommer ihåg när Dahlin slog igenom i allsvenskan, han hade det inte lätt han heller. Många av oss som har ett annat ursprung och som kanske har bott i Sverige under hela sin uppväxt har alltid haft ett visst motstånd för att ta sig fram. Själv har jag blivit förpassad vid många provspel, mött ledare som aldrig tagit sig tiden att lära känna och förstå, domare som har straffat mig enbart för mitt ursprung samt motståndare och ledare som bettet sig otroligt dåligt. Inga ursäkter för att jag inte tog de sista kliven men jag vet att som tränare så kan man inte avfärda spelare pga av deras ursprung. Har sett ungdomsspelare blivit ratade pga elitklubbars kortsiktighet och för att spelare inte passar in i mallen. Det är en högst aktuell fråga du tar upp, Svff är trångsynta och en klubb för inbördes beundran. Se bara vilka som tar fram spelarutbildningsplanen för ungdomar de flesta är gamla i gamet och det medför ju också att de inte är förankrade i verkligheten. Jag kan förstå Jannes uttagning, här är det spelare som är stöpta i den kollektiva svenska idén, här finns det inte någon plats för de ovanliga som också kan vara en bidragande faktor för gruppen. Dagens fotboll kräver mer än bara ett väloljat maskineri, det behövs typer som kan både vara taktiska och ha den där extra faktorn. Ser gärna att du fortsätter ifrågasätta Svff för det är ju märkligt att en organisation som står för hälsa ska skapa ett erbjudande med skräpmat, hur rimmar det ??

Kort och gott Olof , fantastisk skrivelse om avsaknaden av mångfald i det svenska landslaget. Vi måste börja prata om det och komma åt de ! Lyft gärna upp exempel som Belgien. Tillsammans är vi starkare skulle vara en givande paroll , och inte alla skall med. Vad innebär egentligen att alla ska med ? Det finns en underton av vi och de i denna ädla paroll ! De ska med också ? Nä bort med skiten , till och med IFK Göteborg har insett att man genom åren har förlorat genom att vara en klubb för en viss hudfärg. Deras satsning på mångfalden har gjort att jag nu på varje Match sjunger om änglarna och blåvitt !

Hej! Här är en artikel kring frågan med ledare som du efterfråga i din artikel. Det är svårt att få fram ledare med den bakgrunden och den erfarenheten som du efterfrågar i din artikel på grund av det som råder i fotbolls-Sverige idag.

Tjena Olof, Hoppas allt är väl. Först och främst vill jag beröma dig för att du är en av få som lyfter frågor om fotboll som handlar om mer än det som sker på planen. Utöver det vågar du diskutera Zlatan ur ett objektivt/kritiskt perspektiv, vilket jag respekterar, trots att jag är från Balkan 😊 Du skrev nyss om förbundets sätt att hantera integrationen och spelare med annan bakgrund. Bland flera av mina vänner med utländsk bakgrund blev Jannes uttagning till VM något som blev en stor symbol för deras känsla av att inte tillhöra Sverige. Detta har jag hört från talangfulla invandrarkillar i många år. Enligt mig står Janne för det "typiskt svenska" då han föredrar säkra, trygga och defensiva spelare före kreativa och offensiva. Han har ju haft framgång, vilket ingen kan ta ifrån honom. Men det här sänder en större signal för alla unga spelare som inte heter eller beter sig som en typisk "Andersson". Anledningen till varför minst 95% av alla med utländsk bakgrund älskar Zlatan är för att han på ett "icke-svenskt" sätt blivit (gjort sig själv) accepterad. Det har varit en stolthet att ha en representant i landslaget för alla invandrare. Det är bara att öppna vilket kommentarsfält som helst där Zlatans medverkan i VM debatterats. De med utländskt namn försvarar honom och de med svenskt namn hyllar kollektivet och indirekt förkastar olikheter. Det är i alla fall det jag känner när jag läser kommentarerna. Zlatan är älskad mest pga att han som annorlunda "satt folk på plats", trots hans bakgrund, vilket gör att man vill försvara honom oavsett. Därav den kritik du får utstå när du kritiserar honom. Oavsett hur rätt du egentligen har i sak 😊

Ken Sema har varit en ny "representant" med en annorlunda spelstil, den spelstil som de flesta invandrarungdomar ser upp till. Teknisk och den som går sin egen väg. Jiloan Hamad är också en sådan. Att då inte ta med dem och istället välja spelare med en typisk svensk spelstil skickar signaler som olyckligtvis får många invandrare att känna att "vi inte blir accepterade, trots att vi är bättre fotbollsspelare". Som Zlatan uttryckt, att man behöver överprestera för att få chansen. Det gör att många hellre tar på sig en annan landslagströja, för att man inte känner att det är "mitt lag". På samma sätt som förbundet skulle kunna sända en viktig signal med att ge lika ersättning till spelare i damlandslaget som herrarna så skulle de kunna sända många viktiga signaler vad gäller mångfalden bland spelare, ledare och styrelse. Men men, kul att förbundet får sponsorer tack vare "Alla är olika, alla är lika" 😊 Vi hoppas på utveckling framöver. Att Özcan och Poya får chansen i storklubbar är iaf en stor förbättring och det bådar gott för framtiden.

Hoppas allt är väl i värmen? Jadu, förhoppningarna kring SvFF som en framåtsyftande kraft dog för mig någonstans 2007. Det var då en annan kvinnlig kollega- lika ideellt arbetande som mig för en allsvensk förening- fick anledning att både sucka djupt och skratta gott. Vi råkade möta en (då) högt uppsatt person inom SvFF:

Mannen, som såg oss försöka "föra en dialog" med supportrar kring banderoller för 711:e gången, sa: "Det är så härligt

med pigga flickor på våra arenor. Men är inte det där ett arbete för era manliga kollegor?". Representanten nickade bort mot våra manliga kollegor. "Nej då, vi är vana. Då skulle du sett stenkastningen förra året!". (Vilket var helt sant.) Min kvinnliga kollega (och vän sedan ett antal år) log vänligt, men under ytan djupt ironiskt, mot representanten som förvånat bara stirrade på oss, skakade på huvudet och gick. Kvinnliga kollegan kunde knappt hålla sig för skratt tills representanten kommit utom hörhåll och närmast kved sedan fram: "Flicka? Jag? 30+—are och (fler)barnsmamma? Jojo, mycket ska man få höra 🤣". Händelser likt den ovan blev vardagsmat för oss. Jag är absolut feminist generellt, men inte petimeter. Råkade männen i gruppen vi tillhörde få någon fördel en gång mer än oss, so what? Alla gjorde så gott man kunde. Men mönstret från bl. a. SvFF var tydligt: "Men är det där verkligen något för er - flickor?" - vilket dessvärre "rann igenom" till lokal nivå så småningom. Kvinnliga kollegan lämnade det ideella engagemanget pga. en flytt, jag pga. fulspel för att mygla bort en annan kvinna och mig. Vi var kanske för jobbiga när vi ville värna säkerhet och bra upplevelser på vår hemmaarena? Om jag idag ångrar att jag en gång valde att engagera mig ideellt för en allsvensk klubb, landskamper m.m? Absolut inte! Men jag känner bara trötthet kring hur mycket unkenhet som fortfarande verkar finnas i väggarna på SvFF. Det är inte värt min (och familjens) tid och engagemang. Tack, men nej tack!

Det är uppenbart att fråga om mångfald och även jämställdhet inte bara engagerar utan även polariserar. Även om förbundets toppar anser att de gör jättemycket och att de står för sina värderingar så har inte SvFF-parollen och kampanjen ”Alla är olika – olika är bra” gått hem hos alla. I denna fråga finns nog inget riktigt facit. Det är ju exempelvis subjektivt om Ken Sema ska vara med i VM-truppen eller inte. Det finns inget exakt sätt att bevisa att han ska vara med eller inte med. Däremot är det rätt uppenbart att en hel del i Sverige inte upplever att de är med på samma sätt och att de har samma chanser. Vilket borde vara ett problem för SvFF.

Veckans siffra

467. Antalet ryssar som har besöksförbud under VM:s matcher.

Veckans Leeds United

Marcelo Bielsa ryktas vara på väg till Leeds. Under fredag sparkade klubben Paul Heckingbottom som köptes loss från Barnsley i februari men inte lyckades. Ska Bielsa vara rätt man? Hans senaste tränaruppdrag har inte slutat så lyckat. För övrigt inga nyförvärv än. Blir en ny, lång sommar.

Veckans humor

Att ICA:s reklambyrå kontaktade mig för att höra om jag kunde vara med i en inspelning av en reklamfilm som ska gå under VM. Vet inte om det är min tidigare kollega Patrick Ekwalls roll jag fått, men det är inte aktuellt för mig att göra reklam och jag tror knappast att varken SvFF eller Ica gett tummen upp efter förra veckans krönika som ju bland annat handlade om blågula varor under VM.

Veckans lyft

Vid försäljningen av de inhemska tv-rättigheterna till franska Ligue 1 gick bland annat Qatar-ägda beIn sports och kinsesiskt ägda Mediapro in och drev upp priset med 60 procent till 11,5 miljarder kronor per säsong. Canal Plus tappade sin position och får inte visa någon fotboll. Därmed är den franska ligan trea i Europa just nu efter Premier League med 17 miljarder och Bundesliga med 11,6 miljarder per säsong.

Veckans brist

Att flera mediamakthavare inte låter sig intervjuas i exempelvis Uppdrag Granskning om #metoo. Vi kan ju inte kräva svar av andra som journalister om vi inte själva ställer upp.

Veckans låt

”Sway” – Tove Styrke.

Veckans poddintervju

Marcus Allbäck har erfarenhet av en rad EM (2000, 2004, 2008, 2012, 2016) och VM (2002 och 2006) som både spelare och ledare. Den tidigare landslagsanfallaren och players manager talar om vad hur han upplevde ”avlyssningen” av Lasse Lagerbäck och Tommy Söderberg som gällde honom 2002, om varför det blev så fientligt med medierna under Erik Hamrén, hur han ser på kritiken att han gick direkt från att vara spelarnas kontakt i landslaget till att bli agent och mycket mer. Sedan tidigare finns över 195 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler via länken.

Veckans citat

”Jag har inte läst så mycket, men en del är riktigt upprörda, som om vi mördat deras familj.”

Gyllene Tiders Anders Herrlin om reaktionerna på gruppens VM-låt ”Bäst när det gäller”.