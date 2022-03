Lundh: "Vore skönt om fotbollen rengjordes - men vem eller vilka har ansvaret?"

Helgens måste

Barnsley-Fulham, Manchester United-Tottenham och Leeds-Norwich på plats i England. En helg med fotboll, en och annan öl och inget jobb.

Helgens avstå

Arbete.

Veckans sanktion

Storbritannien slog till slut till mot Roman Abramovitj och frös den ryske oligarkens tillgångar. Därmed hamnar Chelsea i ett pressat läge när man inte får sälja biljetter, souvenirer eller förlänga kontrakt alternativt sälja spelare. Lägg till begränsning på 250 000 kronor i kostnader på bortamatcher. Undrar hur man löser mötet med Lille i Champions League? Får spelarna ta notan för hotellet? Klart att det skakar klubben och att det sprider sig en oro bland ledare, spelare, andra anställda och supportrar. Roman Abramovitj har under sina knappa 20 år som ägare pumpat in nästan en miljard kronor årligen. Avkastning har kommit i form av 16 titlar. Twittraren Swiss Ramble gjorde en genomgång i veckan och bland annat finns ingen annan klubb bland storklubbarna som fått större kapitaltillskott. Bara de senaste fem åren har det kommit in 4,5 miljarder kronor. Inte konstigt att Chelsea kunde satsa rejält även under pandemin.

Veckans ramsa

Tottenhams supportrar har fått en ny favorit i Dejan Kulusevski och stämmer gärna upp i en fin ramsa med Abba-inspiration. Räkna med att bortafansen gör den hörd på Old Trafford lördag kväll.

Veckans på tiden

Ballon d’Or ändrar period att prisa från januari till december, som inte rimmar med särskilt många säsonger, till augusti-juli. Redan nu är det klart att VM 2022 hamnar på utmärkelsen 2023.

Veckans fotbollsledare

PSG-basen Nasser Al-Khelafi har inte haft någon rolig vecka. Först åkte hans klubb ut ur Champions League efter att ha klappat ihop mot Real Madrid. Därefter kokade Al-Khelafi, som är medlem i Uefas exekutivkommitté och ordförande för European Club Association, över när han var på jakt efter matchens domare. Qatarierna är även chef för landets sportkanal Bein Sports, som köper rättigheter av alla stora idrottsorganisationer, och är åtalad för mutbrott i Schweiz rörande rättighetsaffärer. Nu visar det sig att åklagaren vill se honom i fängelse. Lägg till att allt kring klubben ifrågasätts och det kan vara värt att fördjupa sig i styrningen av PSG. Undrar hur man studsar tillbaka. Kylian Mbappé lär knappast stanna.

Veckans kokande cup

Slutar inte att fascineras över att Svenska cupen gått från att under 70 år vara iskall trots alla möjliga försök att hetta upp den till att nu vara något alla vill se. Träffade polare i Lund där alla inte ens fått biljetter till Malmö FF-AIK. Visst, det är en mindre arena men ändå. Det där gruppspelet var briljant.

Veckans övergång

Anders Tegnell från FHM till WHO. Jag kommer att sakna Tegnell.

Veckans oheliga allians

I veckan skrev Qatar och Ryssland ett avtal om sportsligt samarbete. Ja, herregud, det är inte svårt att bli desillusionerad. Flera av ledarna i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Qatar har nobbat USA:s president Joe Biden när han ringt. Det är ett ovärdigt spel.

Veckans cuptips

Kvartsfinal 1: Kalmar FF-Djurgården

Kommentar: En på förhand jämn match där Kalmar givetvis har en fördel av hemmaplan och även om Djurgården sett starkt ut på försäsongen och man vann i Kalmar i allsvenskan i fjol så är det lite skällvarning. Halmstad tog poäng mot Djurgården i cupen och Rydströms gäng gick rent i gruppspelet.

Kvartsfinal 2: Elfsborg-IFK Göteborg

Kommentar: Ett sent mål från Oscar Wendt ordnade en plats i kvartsfinal men det vore fel att säga att Mikael Stahres lag imponerat 2022. Bortaplan mot Elfsborg som vann alla tre gruppspelsmatcher och dessutom skickat in 16 mål gör Borås-laget favorittippat att nå semifinal.

Kvartsfinal 3: Malmö FF-AIK

Kommentar: Tungviktsmöte direkt i kvartsfinal och klart att det svider för AIK som borde varit seedat men tappade segern mot Örebro hemma och nu får man möta Malmö borta. Klart att MFF på hemmaplan är bland de mest svårspelade som finns i Sverige och man har hanterat sin relativt lätta grupp. Blir målsnålt och jämnat men Malmö tar semifinalplatsen.

Kvartsfinal 4: Hammarby-IFK Norrköping

Kommentar: Ny tränare och ett lag som skiftat en del karaktär, men Hammarby gjorde tillräckligt för att hålla Häcken bakom sig. Rikard Norlings Norrköping är svårbedömt och det ser ut som det är en del kvar innan man är ett färdigt lag. Hemmaplansfördel och jakten på en kvalplats i Europa talar för att Hammarby ska nå semifinal.

Semifinal 1: Hammarby-Elfsborg

Kommentar: Två lag som hamnade precis utanför platserna i allsvenskan som ger kvalspel i Europa. Liten fördel för Borås-laget som vann på Tele2 förra säsongen, men Hammarby är ruggigt starkt på hemmaplan. Enda plumpen 2021 var mot Elfsborg och man tar revansch här och går till final.

Semifinal 2: Kalmar-Malmö

Kommentar: Kalmar hade flyt med lottning som fick Malmö hemma för det är ett lag som man hade svårt mot 2021 och förlorade bägge matcherna. Klart att MFF är favorit men det är mer en känsla att Kalmar gör vad som krävs i en direkt avgörande match.

Final: Hammarby-Kalmar

Kommentar: Det ska lottas om hemmaplansfördel men Hammarby har ett större driv för Europa och en ny titel och rider på 5-3 i allsvenska slutomgången. Till i slutet på maj har Cifuentes fått ihop sitt nya lagbygge och tar en titel.

Veckans rättighetskamp

OS-rättigheterna i Europa för OS 2026 och OS 2028 kom ut på marknaden under torsdagen. EBU där SVT ingår har aviserat en offensiv. Det kan vara aktuellt att även sälja 2030 och 2032. IOK jobbar med IOK och senast 25 april ska bud vara inne. Discovery har kvar Paris 2024 efter att ha köpt fyra OS för 13 miljarder kronor.

Veckans Twitter-tråd

Maria Pevchikh jobbar med regimkritikerna Navalnjy och skildrar hur Rysslands utrikesminister Sergej Lavrovs 26-åriga styvdotter shoppat en lägenhet i London för 53 miljoner kronor. Kontant.

Veckans lön

Green Bay Packers förlängde överraskande nog med Aaron Rodgers som många trodde skulle lämna klubben. Övertalningen bestod i att han blev NFL:s bäst betalde. Dryga 1,5 miljard kronor i garanti över fyra år och möjlighet att tjäna över 2 miljarder. Imponerande lönecheck.

Veckans moderna fotboll

Liverpools ägare Fenway Group äger även Boston Red Sox och är majoritetsägare i NHL-laget Pittsburgh Penguins. Nu är man på jakt efter en NFL-klubb, en NBA-klubb, en WNBA-klubb, en cricket-klubb och ytterligare en fotbollsklubb. Sedan tidigare är Fenway Group värderat till 75 miljarder kronor.

Veckans stekta avtal

Både Ligue 1 och Premier League avvecklar avtal kring mediarättigheter i Ryssland.

Veckans dåliga tajming

Paris SG öppnar en så kallad "flagship store" på femte avenyn i New York. Kanske en aning mindre het efter respass mot Real Madrid i Champions League.

Veckans besök på hemmaplan

Under torsdagen var jag i Lund för att vara med på Vinröda vänners träff. Det är ett grepp som Lugi tagit för att samla de som tidigare varit involverade i handbollsklubben. Mingel, lite käk, något föredrag och sedan seriematch. Fint initiativ och det var kul att träffa gamla profiler. Långt ifrån alla på plats har spelat elithandboll för klubben, utan det handlar snarare om alla vi som har någon form av koppling till Lugi. För egen del började jag i första klass och spelade hela grundskolan, men hade svårt att konkurrera i årgång ’66 där Axel Sjöblad spelade på linjen. Känslorna för klubben är kvar och att just försöka bygga något kring alla som på olika sätt har en relation är ett grepp som fler föreningar kan ta efter. Extra skönt att Lugis herrar höll undan och vann över Alingsås och parallellt vann damerna i Kristianstad. Mot SM-guld!

Veckans fina gest I

Naturligtvis görs det enormt med insatser för flyktingar från Ukraina. Notabelt att den tidigare finske landslagsspelaren Tim Sparv lånat ut sin lägenhet till en ukrainsk familj. Han har sedan flera år varit ett föredöme för fotbollspelare.

Veckans vidriga läktarupplopp

Bilderna från bråken i samband med en match i MX-ligan i Mexiko mellan mästarlaget Atlas och Querétaro gick inte att se. Här är en reaktion. Här är försök till en förklaring hur det kan ske. Signerat Raúl Vilchis i Guardian. Helt försvarslösa och halvt medvetslösa supportrar misshandlades och kläddes av nakna i ett sätt att förnedra dem.

Veckans lyssning

The Slow Newscast om hur en rysk oligarks son tar sig hela vägen in i det brittiska parlamentets överhus. Evgeny Lebedev är Lord of Siberia. Fascinerande och deprimerande på samma gång.

Veckans rättsliga efterspel

Barnsleys svenska vd Khaled El-Ahmad har i ett brev ifrågasatt hur Reading följt sin handlingsplan efter att klubben har förlorat mer än vad reglerna tillåter. Återstår att se om det räddar den svenskstyrda klubben med Poya Asbaghi som tränare och David Wernersson som klubbsekreterare.

Veckans gästspel

Blev intervjuad av Aftonbladet häromveckan. En aning tröttsam rubrik i ett uttjatat ämne, men annars en rak intervju. Även intervjuad av SvenskaFans efter att Johan Tarland och jag fått Guldskölden för bästa sportjobb. I grunden efter vårt besök i Qatar i november och det givetvis kul att många uppskattade det. Tack för det.

Veckans moderna fotboll II

Tottenham är på väg att ta hem närmare sex miljarder kronor. Man ska sälja namnet på nya arenan i 20 år.

Veckans låt

"Traumatized" - Meek Mill.

Veckans Leeds United

I torsdags åkte Marcelo Bielsa hem till Argentina igen. Senare på kvällen förlorade Leeds mot Aston Villa på Elland Road. Ångesten är total och när jag nu ska utnyttja mina innestående biljetter från Leeds Championship-avslutning 2020 då man vann, men där pandemin satte stopp, blir det i en ångestmatch med stort Å.

Veckans poddintervju

Förbundskapten Janne Andersson är gäst och talar om svårigheten att tänka på fotboll efter Rysslands invasion av Ukraina, om sportslig rättvisa i kommande VM-playoff, om svenska spelare som är skadade eller bänkade och om att det inte bara går att prata fotboll som förbundskapten. Sedan tidigare finns det över 340 avsnitt via länken: https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/ Bara att lyssna på.