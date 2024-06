Lundh: Zlatan har bidragit enormt i svensk fotboll - men det bör finnas mer

Helgens måste

Sverige-Serbien står högst på agendan. Följt av avtackningen av Zlatan Ibrahimovic tio minuter efter slutsignalen. Ska även få in ett studentfirande. Samt förberedelser inför EM i Tyskland som börjar nästa fredag och där det är avfärd i veckan.

Veckans investerare

H&M:s styrelseordförande och storägare Karl-Johan Persson, som är känd Djurgården-supporter, finns med bakom köpet av Burton Albion. H&M-miljardären är en av många kända personer som ingår i konsortiet som i veckan tog över ägandet av den engelska klubben. Även NHL-proffsen Erik Karlsson och Mats Zuccarello, miljardären Johan Andersson (Mellby gård), Carl Martinson (vars fru Katarina Martinson är dotter till mångmiljardären Fredrik Lundberg) samt EQT-höjdarna och miljardärerna Per Franzén och Caspar Callerström är några som ingår i NFG Holding AB. Karl-Johan Persson finns inte med på listan för att han inte vill synas i det sammanhanget men H&M-miljardären också är med i satsningen. En som inte heller syns är danske agenten Allan Bak som ska varit involverad i affären. Kanske inte bra för spelaraffärerna? Uppenbart att klubbköp är ett nytt sätt för rika att roa sig med hög risk i investeringar och en koppling till fotboll. För individerna som satsar är det väldigt lite pengar. Burton ger intryck att vara en välskött klubb i engelska tredjedivisionen (League 1) med en relativt ny arena (Pirelli Stadium från 2005) som tar knappa 7 000 åskådare. Senaste räkenskapsåret klarade man av att nästan balansera driften med spelarförsäljningar. Till slut gick man 1,7 miljoner kronor back. Överlag är det gott om utländska ägare i det engelska ligasystemet. Man inser att det dock inte är lätt att trycka sig upp i det engelska seriesystemet när det är många som känner sig kallade som ägare och är redo att investera. Och med en sådan liten arena likt Burton är det svårt att se var vinsten finns om det inte handlar om att köpa och sälja spelare? Få klubbar utanför Premier League går med annat än förlust och det finns inte den värdestegring som man ser i Premier League trots att klubbarna backar.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof jag skriver angående den som gjort mest mål i landslaget. Gunnar Nordahl har ett snitt per match på 1,3 mål/ match. Zlatan ligger på 0,51 mål/ match. Sven Rydell ligger på 1,1 mål/ match. Tomas Brolin ligger på 0,55 mål/ match. Zlatan har gjort 62 mål på 122 matcher Gunnar N gjorde 43 mål på 33 matcher. Lek med tanken att Gunnar gjorde 122 matcher då skulle det bli 158,6 mål totalt. Zlatan gjorde väl dom flesta målen i vänskapsmatcher medans Gunnars mål är i tävlingsmatcher. Ni haussar opp Zlatan så Inn i H———-e vakna opp se dig om. Mvh Lars T

Svar: Zlatan Ibrahimovic gjorde 62 mål för Sverige och 44 av dem kom i i tävlingsmatcher. Sven Rydell gjorde 49 mål på 43 matcher och av dem kom 26 mål i vänskapsmatcher, 17 i nordiska mästerskapen och 6 i OS. Gunnar Nordahl gjorde 43 mål på 33 matcher varav 24 var i vänskapsmatcher, 12 i nordiska mästerskapen och 7 i OS. Det är alltid svårt att jämföra över tid med tanke på hur spelet utvecklas, hur konkurrensen ökar och så vidare, men din teori om att Zlatan gjorde fler mål i vänskapsmatcher än Rydell och Nordahl är fel. Man kan också enkelt konstatera att på Rydells (1923-32) och Nordahls tid (1942-48) var det färre länder som spelade fotboll. Gunnar Nordahl hade garanterat gjort mycket mer mål om inte det svenska fotbollsförbundet stängt av honom för att han blev proffs i Milan, men han spelade landslagsfotboll under andra världskriget och åren efter det. Det är ingen slump att Sverige som stod utanför kriget tog OS-guld 1948, VM-brons 1950, OS-brons 1952 och VM-silver 1958. Sedan kunde varken Nordahl eller det svenska landslaget göra annat än sitt bästa mot det motstånd som fanns. Däremot blir det direkt fel att påstå att vi haussar Zlatan så in i helvete, även man givetvis också kan slå fast att Sverige aldrig vann en match efter gruppspelet under hans tid i landslaget.

Veckans svaga fotbollsförbund

Norska fotbollsförbundet har fått mycket beröm för att ordförande Lise Klaveness tagit ställning kring Fifa, Qatar och andra brännande frågor och att herrarnas förbundskapten Ståle Solbakken också varit tuff. Därför får man se det som svagt av NFF varken får Erling Haaland eller Martin Ödegaard att svara på frågor efter segern mot Kosovo. NFF borde påminna spelarna om att de talar med sina supportrar och de som bryr sig om norsk fotboll. Svagt ledarskap kring det norska herrlandslaget.

Veckans fortsatta utrensning

Roger Sandberg är den senaste som lämnar fotbollsförbundet. Han har varit gruppchef på utbildningsavdelningen och chef för tränarutbildningen. Lägg till att han scoutade åt Janne Anderssons landslag. Sandberg talar själv om en tid utan insyn och information och att han och ledningen haft olika syn på både ledarskapet och vägen framåt. Sedan tidigare har Perra Widén, Claes Eriksson och Yvonne Ekroth lämnat den sportsliga delen och nu står fotbollschefen Kim Källström även som tf chef utbildning. Uppgifter från SvFF-borgen talar om ett ledarskap som går hårt fram och det har varit gott om konflikter. ”Många mår mycket dåligt”, säger en av flera uppgiftslämnare. Sedan Andrea Möllerberg blev generalsekreterare och hon anställde Kim Källström som fotbollschef har verksamheten stöpts om och många har lämnat. Förutom ovan nämnda har även strategichefen Daniel Johnson och kommunikationschefen Andreas Jansson köpts ut från sina tjänster.

Veckans Fifa-larm I

Fifa har flyttat ut delar av sin verksamhet, dels till Paris, dels till Miami. Nu rapporterar Guardian att 80 av 120 som jobbar med Fifas legala frågor inte flyttar med till USA. Frågan är hur det påverkar jobbet med alla tvister och annat. Mycket erfarenhet försvinner och enligt Guardians uppgiftslämnare är Fifa knappast rustat frö att hantera frågorna redan före flytten.

Veckans inbördeskrig

Manchester Citys attack på Premier Leagues regler kring sponsorer. Uppenbart att den redan pågående processen kring de 115 anklagelsepunkterna skakar om.

Veckans osäkra rättighetsaffär

Ligue 1 har inte lyckats sälja rättigheterna i Frankrike kring säsongen som börjar i augusti. Amazon och Canal Plus verkar inte intresserade att fortsätta. Kanske en kombo av Dazn och Bein Sports? Klart att det inte är optimalt med en försäljningsprocess som inte är klar två månader före avspark. Ligan vill ha elva miljarder kronor per säsong. Frågan är om Ligue 1 vågar gå direkt till tittaren via egen plattform?

Veckans oväntade Fifa-attack

Qatar kritiserar Fifa för dess tystnad kring vad som sker i Gaza. Just nu spelar Palestina VM-kval i just Doha och både Omar Faraj och Moustafa Zeidan debuterade via inhopp.

Veckans haveri

Svårt att förstå hur åklagare Henrik Nordquist i Malmö kan hålla presskonferens och släppa en förundersökning där man dessutom tagit med en person som inte är misstänkt för brott och så är inte chattarna korrekta återgivna. Särskilt sett till att felaktigheten var kring kopplingen till hur Pontus Jansson ska ha reagerat på ett antisemitiskt budskap i en chatt. Snacka om att torpedera den egna trovärdigheten kring handhavandet av den här typen av information.

Veckans prekära läge

Även om en del av chatten visade sig vara felaktig har Pontus Jansson en uppförsbacke kring att ha varit en del av den här chattgruppen under ett bra tag. Oavsett om det är gamla vänner, oavsett om det är jargong, oavsett om att Jansson ville Malmö FF:s bästa och oavsett om han varit en mer passiv deltagare är det ingen tvekan om att innehållet är problematiskt. Att MFF:s lagkapten är en del av den chattgruppen med flera ur den hårdföra grupperingen i supporterkretsar gör att han kommer att vara ifrågasatt från flera håll. Pontus Jansson har fortfarande många frågor att svara på. Bara diskussionerna om Malmö FF:s säkerhetsarbete och ledande personer i klubben rörande premiärträningen är något som klubben och Jansson måste ta hand om. Sedan kan man förstå Janssons frustration kring att han inte skyddas av åklagaren när han inte är misstänkt för brott och dessutom skadas av felaktigheten kring chattarna. Hela den här affären sätter fingret på frågan om vem som äger Malmö FF och vem som har rätten att bestämma. Ska det vara representativ demokrati som styr eller ska det vara påtryckningar från grupper som anser sig stå över andra supportrar. Vi såg en försmak av maktkampen som lär vänta när supportrar markerade sitt missnöje med ordförande Anders Pålsson i samband med BP-matchen. Frågan är var den stora massan av supportrar ställer sig? På de hårdföra supportrarnas sida eller på styrelse och lednings sida?

Veckans skakande läsning

Ovan förundersökning kring åtalet mot tolv personer kring våldsamt upplopp i Stockholm i september i fjol ger en inblick i en värld som är utan insyn. Min kollega Andreas Sundberg har satt ihop ett dokument efter att ha tagit sig igenom förundersökningen och det är hårda tag i den världen. Återstår att se om det går att styra upp den och det är uppenbart att många av storklubbarna i svensk fotboll (ledare, spelare och andra supportrar) är satta under tryck av de här mer hårdföra grupperingarna.

Veckans stämning

Närmare 40 filippinska migrantarbetare har stämt ett amerikanskt bolag i USA för att man anser att bolaget måste ha insett att det utnyttjade arbetarna och bröt mot regler kring ”trafficking”. Får se om det amerikanska rättssystemet kan ge dem rätt.

Veckans dyra sporträttighet

Basketligan NBA är på väg att skriva avtal om att visa ligan i elva år värda runt 800 miljarder kronor. ESPN, NBC och Amazon har köpt olika delar och det kan bli så att Warner Bros Discovery kan komma in på ett fjärde rättighetspakt. Många tror att detta leder till att vi inom några år har den första NBA-spelare som tjänar över 100 miljoner dollar (en dryg miljard kronor) i årslön.

Veckans Fifa-larm II

Amnesty kräver att Fifa tar ansvar med tanke på att VM för herrar 2034 ser ut att placeras i Saudiarabien samt att länderna som är en del av VM 2030 kan bryta mot en rad regelverk kring mänskliga rättigheter. Fifa ligger lågt i frågorna. Även svenska Byggnads och det internationella byggfacket BWI försöker sätta press på Fifa och Saudiarabien med tanke på att det ska byggas närmare 14 arenor till VM 2034. SvFF? Ja, det är väldigt tyst. SvFF menar att Saudiarabien formellt inte lämnat in ett bud till Fifa, men Fifa-basen Gianni Infantino har förklarat att VM ska gå i landet efter beslut i Fifas styrande råd. Landet har sin egen budsajt. Man har även skickat ett brev kring intentionen att söka. Klart att Saudiarabien kommer att söka och få VM.

Veckans tapp

FC Köpenhamn förlorar sportchefen Peter Christiansen som köps loss av Wolfsburg för över 25 miljoner kronor.

Veckans läsarbrev II

Hej, Jag är förvånad att det inte pratats något om Viktor Claesson inför och under samlingen. Kan förstå att Jesper Karlsson är petad just nu men Claesson har ändå varit så tongivande i landslaget och alltid presterat så får en spela en del i FCK. Han är en spelartyp som behövs i landslaget. Robin Quaison är inte heller med vilket jag köper pga mkt lite speltid och har inte den powerspelartypen som Claesson besitter. Med vänlig hälsning, Anders

Svar: Tung vår för Viktor Claesson med dåligt med speltid har gjort att han fallit i status rejält. Likadant för Robin Quaison. Claesson tappade även startplatsen under Janne Anderssons sista tid.

Veckans Qatar-mästerskap

Rugbyn är på väg att skapa en ny turnering som kallas ”Super Bowl of rugby” och nu är Qatar nära att ta hand om den. Dryga åtta miljarder kronor för åtta år med start 2026 är det som gäller.

Veckans medaljör

Janne Andersson får Hans Majestät Konungens medalj, 8:e storleken i högblått band, för ”betydelsefulla insatser inom svensk fotboll” kommande torsdag. Missunnar inte Janne en kunglig medalj men kanske borde gå lite längre?

