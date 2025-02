Önskar att Newcastles supportrar får bärga en titel

Helgens måste

Super Bowl natten till måndag. Philadelphia Eagles får chans till revansch mot Kansas City Chiefs efter förlusten i Phoenix 2023. Var på plats och såg Super Bowl 57 och fick se Eagles förlora. Nu blir det TV4 Play (eller TV12) och kanske ett gästspel i studion.

Helgens avstå

Beijer Hockey Games i nyrenoverade Avicii Arena. Tänk att hockeyförbundet inte ens kunde fylla arenan till nypremiären i torsdags. Under 10 000 åskådare. Ishockey har sina utmaningar när det handlar om landslaget. Var dock på Kite on Ice i lördags och gillade det jag såg av ombyggnaden av Globen.

Veckans kritik mot en studie och mot min krönika

I förra veckan skrev jag helgkrönikan om en vetenskaplig studie som dödade myten om korkade fotbollsspelare som är publicerad i PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) och ska vara ansedd. Dock finns det kritik mot studien och professor Magnus Lindwall vid Göteborgs universitet hörde av sig. Dels kring att jag bara köpte studien, dels med den kritik som Lindwall och en del andra forskare skickat in till PNAS. Här är det översatta brev som de skickat in:

1) Därför ifrågasätts studien om elitfotbollsspelares "psykologiska profil"

En ny studie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS, hävdar att forskare har identifierat en "ideal psykologisk profil" för att nå framgång på elitnivå inom fotbollen. Studien, utförd av Bonetti och medarbetare, föreslår att deras upptäckter kan få stor betydelse för hur talanger inom sporten identifieras. Men nu pekar andra forskare på flera brister i både metod, data och analys som gör att de slutsatser som dras i studien inte är tillförlitliga. Dessutom går deras ganska långtgående slutsatser emot mycket av den befintliga evidensen och litteraturen inom idrottspsykologi och idrottsvetenskap, t ex i översikter och meta-analyser.

2) Fel jämförelsegrupp och otillräckliga data

I studien jämfördes fotbollsspelare på elitnivå med en kontrollgrupp hämtad från den allmänna befolkningen, i stället för en mer relevant grupp med exempelvis spelare på sub-elitnivå eller lägre nivå. Detta gör det omöjligt att avgöra om de skillnader som framkom verkligen beror på fotbollsspelarnas träning och skicklighet, eller om de snarare speglar generella livsstilsfaktorer. Forskare påpekar att det därför inte finns belägg för att säga att vissa psykologiska eller kognitiva mått kan förutsäga vem som blir en framgångsrik fotbollsspelare. Samtidigt lyfter kritikerna fram att studien är en tvärsnittsstudie, vilket skapar en utmaning gällande kausalitet. Studien ger bara ger en ögonblicksbild och visar inte om exempelvis vissa personlighetsdrag eller kognitiva funktioner är en orsak till framgång – eller tvärtom ett resultat av att man tränar fotboll på hög nivå. Utan långsiktiga mätningar, menar kritikerna, går det inte att dra slutsatser om framtida talang eller potentiell utveckling.

3) Överdrivna påståenden om träffsäkerhet

Ett annat problem är att forskarna bakom studien använde maskininlärning som analysmetod med många parametrar och relativt få deltagare. Sådana modeller kan verka ge hög träffsäkerhet men riskerar att "överträna" på det befintliga datamaterialet och prestera sämre på nya data. Kritikerna menar att resultaten från dessa analyser, där författarna hävdar att man med en stor (ca 97%) sannolikhet kan klassificera elitspelare jämfört med en kontrollgrupp, säger inte så mycket om förmågan att kunna predicera framgång och bör tolkas med ett stort mått av försiktighet.

4) Strider mot tidigare forskning

Dessutom pekar forskarna i kritiken på att studiens slutsatser går emot mycket tidigare forskning och kunskap inom idrottsvetenskap och idrottspsykologi. Bland annat lyfter man fram att ålder, träningsvolym och idrotts-eller kontextspecifika kognitiva färdigheter inom fotboll är viktigare indikatorer än de generella exekutiva funktioner som Bonetti och kollegor försöker koppla till framgång. Forskare bakom kritiken anser också att det krävs en mer heltäckande modell för talangidentifiering – en som inte bara inkluderar psykologiska och kognitiva aspekter, utan även tar hänsyn till tekniska, taktiska, fysiska och sociala faktorer. En enda ögonblicksbild av äldre spelare räcker inte för att bedöma hur eller om vissa egenskaper påverkar framgång på lång sikt.

5) "Missvisande slutsatser" och vädjan om mer robust forskning

Överlag betonar författarna till den kritiska kommentaren att man bör vara försiktig med att dra långtgående slutsatser om att det är högst osannolikt att nå framgång i elitfotboll utan en viss ideal psykologisk profil. De varnar för att överdrivna påståenden kan leda till felaktiga antaganden hos tränare, klubbar och talangscouter. I stället efterlyser de mer rigorösa forskningsupplägg som följer spelare över tid, jämför olika nivåer av fotbollsspelare och inkluderar ett brett spektrum av faktorer. Först då, menar de, kan vi närma oss en sann förståelse av vad som faktiskt krävs för att nå elitnivå inom fotboll.

Kritik har också nått mig kring en ifrågasatt kommersialisering i bakgrunden av studien. Där företaget Capacio Talent vill sälja in en metod med kognitiva tester till klubbar. Predrag Petrovic som ledde studien är på Karolinska Institutet och även aktiv på Capacio. Jag kan bara konstatera att Forskning och framsteg och en del andra också skildrat studien. Återstår att se vad reaktionen blir från PNAS och eventuella följder. Att det finns affärer bakom forskning är kanske inte så konstigt, men det blir grumligare och hamnar en bra bit från mitt område. Vi får väl se vad forskarnas diskussion och synpunkter leder till, men jag vill bereda utrymme för kritiken och inser att det är en viktig diskussion.

Veckans ordförandekamp I

Om en vecka (fredag 14 februari) kommer valberedningens besked om vem av Fredrik Reinfeldt och Simon Åström som man kommer att nominera till ordförande i Svenska fotbollförbundet. Sittande ordförande Fredrik Reinfeldt har aviserat att han lägger ner om han inte är valberedningens kandidat, däremot vill Åström hålla dörren öppen för att kandidera även om valberedningen inte nominerar honom. I veckan publicerade vi på Fotbollskanalen en genomgång av röstläget och ett gäng distrikt och föreningar som har 98 röster står bakom Åström och det var tre distrikt som utgör 18 röster som stöttade Reinfeldt. På årsmötet är det totalt 262 röster som ska delas ut och de är fördelade på 24 distrikt (172 röster och det är från 4 röster till 20 beroende på distriktets storlek) och 60 elitklubbar (90 röster). Alltså återstår 146 röster. Så det är inte över än, men den överlägsna ledningen sätter tryck på valberedningen. Skrev en krönika om läget i veckan. Om en vecka bör striden vara över, men konstigare saker har hänt än att en valberedning inte gjort jobbet. Fredag kring lunch vet vi om det är över för Reinfeldt eller om det blir kamp fram till årsmötet 22 mars.

Veckans pengakran

Manchester City höll nästan liv i januaris transferfönster på egen hand. Man stod för köp på 178 miljoner pund utav Premier Leagues 400 miljoner i form av köp. Mer detaljer här. Serie A var tvåa i att lägga pengar följt av Ligue 1 (Paris SG) trea, brasilianska ligan fyra, Bundesliga femma och Saudi Pro League sexa. Engelska andradivisionen Championship var den nionde ligan i listan över spelarköp i januari. Spanska La Liga kom först på 16:e plats, mellan Bundesliga 2 och Qatar Stars League. Ont om pengar i den spanska ligan.

Veckans bistra verklighet

Den norska morgontidningen Aftenposten, som ägs av Schibsted, ska i princip fimpa sporten. I Norge har besparingarna skapat oro i den norska fotbollen. Man är rädd för minskande bevakning. De kan komma och studera utvecklingen i Sverige där de flesta bortalandskamper bevakas av en TT-reporter för alla svenska morgontidningar. Kanske inte konstigt att ett hårt sparande Schibsted i det närmaste lägger ner sporten i Aftenposten sett till att det är många år sedan den norska koncernens svenska morgontidning Svenska Dagbladet drog ner rejält på sporten. SvD som fortsatt delar ut Bradguldet har endast kvar Anders Lindblad som krönikör men annars är det material från koncernkollegan Aftonbladet och TT-telegram som fyller sportens sidor. Bonnier-ägda Dagens Nyheter har förvisso förstärkt sporten med Johanna Frändén och en del av hennes arbetstid ska gå till att skriva sportkommentarer i tidningen, men DN har annars skiftat runt lite kring bemanning, schema och har tappat en del i kraft men gör också mer reportage. Det är förvånande att Dagens Nyheter inte ser sport som viktigare, men det kanske inte säljer en morgontidning eller digitala abonnemang? För övrigt var Frändéns premiär på sporten i veckan, och den första krönikan på sporten handlade om VAR. Nu hänger en utökning av svensk sportjournalistik snarare på DN:s koncernkollega Expressen som med hjälp av kapital från Bonnier News aviserat en rejäl satsning på de fem största klubbarna i allsvenskan framöver.

Veckans förbundskapten

På måndag ger Tony Gustavsson sin syn på det nya jobbet som förbundskapten för damernas landslag. Han tar över efter EM i sommar då Peter Gerhardsson lämnar uppdraget efter åtta år. Blir onekligen en utmaning för ”Tony Tiger” och gav min bild av utnämningen här. Intressant att SvFF ger honom två mästerskap och fyra år jämfört med Jon Dahl Tomassons kortare kontrakt.

Veckans teknikförvärv

En gång var Tracab hett i svensk fotboll. Med teknik från JAS såg man till att kartlägga spelares rörelse och Sportbladet köpte in data. Det var i slutet på 00-talet men därefter har jag inte hört mycket om Tracab. Nu har EA Sports köpt Tracab. Så då Kanske tekniken dyker upp i TV-spelen framöver.

Veckans politik är idrott och vice versa

I veckan skrev Donald Trump på ett presidentdekret som förbjuder transpersoner från att tävla dam- och flicktävlingar. USA:s president slog fast att man kommer att neka trans-idrottare visum och han vill att IOK ändrar sina regler till OS i Los Angeles 2028. Trump vill helt enkelt inte att det ska vara trans-idrottare när OS är i Los Angeles. En fråga för den kommande IOK-presidenten som tar över efter Thomas Bach i samband med valet i mars i år.

Veckans ordförandekamp II

Simon Åström lär lämna posten som Sef-ordförande oavsett hur det går i SvFF-valet. EFD-ordföranden och Häcken-ordföranden Anders Billström har pekats ut som en tänkbar ersättare, men flera uppgiftslämnare uppger att han tackat nej till det. Jens T Andersson är en aktuell kandidat och han har hyfsat brett stöd men alla är inte övertygade om att han är rätt sett till att han klev av som Sef-ordförande efter ett år 2022 och sedan lämnade jobbet som landslagschef efter ett drygt år. Dock finns ingen riktig utmanare. Sef:s förre generalsekreterare Mats Enquist är intresserad men få klubbar går i gång på att han ska bli ordförande. Återstår att se om de som inte vill se Jens T Andersson som Sef-bas kan ta fram en ordförande. Svårigheten är att det måste vara någon som är klubboberoende.

Veckans marknadssnack

SVT jobbar stenhårt på att köpa loss EM för damer i Schweiz i sommar. Viaplay har en uppgörelse med Uefa, men det har blivit någon diskussion kring priset. Ännu är det inget kommunicerat kring vilken TV-kanal som köpt EM-rättigheterna i Sverige och Danmark, men det är känt i resten av Europa. Kanske kan det bli ett skifte till SVT?

Veckans tillbakaskruvande av tiden

Under de senaste årens Super Bowl har det stått "END RACISM" i bägge ändarna av planen. Något man införde till Super Bowl 2021 efter protesterna som följde mordet på George Floyd 2020. Inom NFL backade man rejält efter det och lät spelarna uttrycka sig politiskt. NFL-vd:n Roger Goodell bad om ursäkt till spelarna och sa att han önskade att man lyssnat på dem tidigare. Bland annat hade Colin Kaepernick som börjat med knästående under den amerikanska nationalsången inte fått något nytt kontrakt under flera år och NFL gick hårt åt spelarna som protesterade. Nu är det en ny president i Vita Huset och Donald Trump ska komma till Super Bowl i New Orleans. Då kan the Athletic avslöja att ”END RASICSM” byts ut mot ”CHOOSE LOVE”. Uppenbart att NFL följer president Trumps inriktning.

Veckans tråkiga avsked

Ester Kristiansson lämnar landslaget och fotbollsförbundet efter närmare 37 år på SvFF. Hon har onekligen haft koll på pressarbetet kring både förbundet och landslag. Ett bakslag för oss journalister att hon försvinner då hon varit en person som aldrig låtit känslor styra jobbet utan alltid agerat proffsigt.

Veckans lägereld

När Danmark vann VM-guld i handboll drog TV-kanalerna som sände 2,1 miljoner tittare.

Veckans skifte

Dale Reese lämnar herrlandslaget efter att kontraktet löpt ut vid årsskiftet. Han ska framöver jobba med IFK Värnamo. Han har varit medicinsk koordinator under Janne Anderssons tid i landslaget och hängde med på första året med Jon Dahl Tomasson, men förbundskaptenen tog in Ben Rosen och har delvis styrt om arbetet. Det är på något sätt naturligt att en förbundskapten sätter ihop sin stab även om många blev kvar efter Janne Anderssons tid. Vi får se om det blir fler skiften.

Veckans dokumentär

Såg G – 21 scener från Gottsunda som nu ligger på SVT Play. Stark skildring men också deprimerande.

Veckans X-avhopp

Handbollsklubben IFK Kristianstad är den senaste idrottsklubben som lämnar X eller Twitter. Skälet är att plattformens värderingar inte rimmar med IFK:s. Går att förstå tankegången kring det hela och får se om fler svenska idrottsföreningar följer efter.

Veckans siffror

1,2. Antalet miljarder euro som klubbarna i de två översta divisionerna i fransk fotboll beräknas förlora 2024-25. Inget snack om att bakom Paris SG är det en rad klubbar som sliter med ekonomin och som haft svårt ända sedan Mediapros avtal kring TV-rättigheter värt åtta miljarder kronor per säsong kollapsade. Ersättningsavtalet med Amazon var värt en dryg fjärdedel och i somras hade man svårt att ens få rättigheterna sålda. Riktigt pressat läge för många franska klubbar. Vi såg hur Bordeaux gick i konkurs i somras och det kan bli fler.

Veckans låt

"As Tears Go By" – Marianne Faithfull.

Veckans Leeds United

Inte sedan 1972 har Leeds vunnit med 7-0, men i lördags mot Cardiff var det kross med de siffrorna. Laget följde upp det med 2-0 borta mot Coventry i onsdags där Oliver Dovin såg till att hålla nere siffrorna. Den tidigare Bajen-keepern fick beröm trots att han stod för en tabbe vid andra målet. Serieledning och 15 matcher kvar.

Veckans poddgäst

Svante Samuelsson sitter framför mikrofonen. Svensk elitfotbolls sportchef talar om Europa-framgångarna för svenska klubbar, om att svensk elitfotboll är bra på att sälja spelare numera och ser ut att nå en miljard kronor 2024, om faran med Malmö FF:s dominans och om kritiken mot akademierna. Sedan tidigare finns över 460 intervjuer via denna länk. God lyssning!