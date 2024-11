Reinfeldt-kritikerna får ta fram en motkandidat eller hålla truten

Helgens måste

Sverige-Slovakien på lördag. Bevaka landslagets träning under söndagen. Något träningspass.

Helgens avstå

Mike Tyson-Jake Paul. Jag vet att den är avgjord, men inget jippo som lockar mig. Proffsboxningens fall är onekligen brant och UFC har slukat en stor del av den marknaden.

Veckans fotboll är politik I

Det var kaotiska scener i slutet av matchen mellan Rumänien och Kosovo. Ställningen var 0-0 på tilläggstid och det återstod ett par minuter. Då hettade det till mellan ett par spelare och sedan var det provokationer åt bägge håll bland spelarna. Från publiken på läktarna i Bukarest kom rop om Serbien och en serbisk flagga. Rumänien är ett av länderna som inte erkänt Kosovo som en självständig stat och när landslagen möttes i EM-kvalet 2023 var det liknande scener och då bröts matchen i 45 minuter. Denna gång tågade Kosovo av planen och kom aldrig tillbaka trots att man enligt speakern ställts inför ultimatum av Uefa. Rumänien väntade först länge på motståndarna men gick in efter en knapp timme. Sedan kom man ut när Uefa uppgavs ha gett Kosovo ett ultimatum. Nu blir det upp till Uefa att avgöra vad som ska ske. Efter den avbrutna matchen 2023 straffades Rumänien av Uefa med böter på en halv miljon kronor och att spela en match utan publik. Kanske hoppas Kosovo på att få segern med 3-0? I så fall kan man vinna gruppen, då Rumänien vann med 3-0 i första mötet mellan lagen och då skulle det vara öppet inför sista omgången på söndag. Spelmässigt dominerade Kosovo och hade flest chanser och borde vunnit matchen. Samtidigt inte alls säkert att Uefa går på den linjen och dömer en seger till Kosovo. Kan bli att Kosovo straffas för att man klev av planen. Det är en match som påverkar Sveriges möjligheter att bli bästa gruppetta i Nations Leagues C-division. Om Rumänien tappar poäng kan Sverige bli bästa gruppetta om man vinner de sista matcherna mot Slovakien och Azerbajdzjan.

Veckans katt

Claudio Ranieri har förvisso fler tränarliv än en genomsnittlig katt men det är imponerande att han återigen tar över Roma.

Veckans kärnkraftverk

Att förklara att de möjliga vägarna till VM i USA, Mexiko och Kanada är inte lätt. Särskilt inte om man väger in Nations League. ESPN:s Dale Johnson är en guru, men till och med han erkänner knepigheten. Klart är att Sverige till VM-kvalet blir seedat i grupp 2. Totalt tolv lag i varje seedningsgrupp och den 13 december lottas kvalet. Det är tolv grupper med antingen fem eller fyra lag i varje som gör upp om tolv direktplatser till gruppvinnarna. De sista fyra platserna fördelas via playoff där de tolv grupptvåorna från VM-kvalet och de fyra bästa gruppvinnarna från Nations League – som inte blivit antingen etta eller tvåa i VM-kvalets grupper – gör upp i fyra ben med enkelmöten med semifinal och final. Om Sverige vinner sin Nations League-grupp får man en möjlig bakväg till playoff.

Veckans publikdrag

Över 35 000 sålda biljetter inför Sverige-Slovakien.

Veckans pengabråk

Fifa är oense med en del av sina trogna sponsorer likt Adidas och Coca-Cola. Skälet är att de anser sig vara partners till Fifa och då ska alla turneringar ingå, men Fifa vill ha mer betalt av dem för klubblags-VM. Hittills har turneringen som avgörs i USA nästa sommar endast en sponsor och noll avtal med mediabolag. Nu blir det en skiljedom som får avgöra det hela.

Veckans gästspel

Var med i Tutto Balutto och pratade om allsvenskan och landslaget. Fick även välja slutlåt.

Veckans jubilar

Expressen fyller 80 år. Grattis! Även om tidningen i dag är en blekare version som emellanåt måste skrika väl mycket för att synas råder det inget tvivel om Expressens betydelse i Sverige under en stor del av sina första 80 år. Många år var den störst och satte agendan med allt från scoop till skribenter. På ett personligt plan formade den mig, först som läsare från tio år och uppåt och sedan som journalist under några tuffa men lärorika år.

Veckans tecken i tiden

Serie A har verkligen svårt att sälja rättigheterna internationellt. I Sverige gjordes uppgörelse med TV4 två dagar före seriepremiären. I Frankrike sjönk prislappen rejält och enda köparen är tidningen L’Equipe som tagit två matcher i veckan. Finns onekligen en mättnad på livesänd fotboll och idrott på många marknader.

Veckans läsning

Ekonomen Anders Norlén skriver om publiksuccén i allsvenskan och hur det klirrar till fr storklubbarna.Onekligen en stark dragningskraft i de stora klubbarnas verksamhet. Stanis Elsborg leder danska Play The Game som synar och debatterar sport och journalistik. Han skriver i en debattartikel att balanserad journalistik är en fara när man inte granskar Saudiarabien och andra länder som pumpar in pengar i idrott. En diskussion om balanserad journalistik har förts ett tag även kring andra ämnen, men även i sportens värld är det värt att lyfta den. Apropå Saudiarabien är det en intressant artikel från Guardian om advokatbyrån som fick uppdraget att framställa landet i positiv dager sett till problem med demokrati och mänskliga rättigheter. Ja, det är inte lätt att bolla den typen av uppdrag och parallellt framstå som progressiv hemma i Storbritannien.

Veckans röstningsilska

Det är upprört bland en del MFF-supportrar att Henrik Rydström inte ens är nominerad till Årets tränare. Det kan vara värt att understryka att juryn består av 16 allsvenska tränare, 16 lagkaptener och 32 journalister. Man rankar sina kandidater 1-5 när man röstar. För mig var Henrik Rydström tränare nummer ett, men jag inser också att folk tycker olika och att det inte existerar ett mätbart facit på vem som är bäst på att träna lag eller ta en plats på mittfältet. Trots allt 64 personer som röstar och hälften av dem är aktiva i allsvenskan. Priser av den här karaktären rör mer upp känslor och det kanske är funktionen som de fyller. Att vi ska engagera oss.

Veckans läsarbrev

Hej, om man som Rydström har mest pengar, bästa truppen och i stort sett alla experters tro att dom tar guld, så varför tycker R att han är bäst? Hade dom inte vunnit hade han varit värd ett tröstpris som sämst. Rätt 3 tränare + Mjällbys har alla överpresterat /Rolf

Så dåligt att man gått i Axén fällan.. Total okunskap om vad en bra fotbollstränare är! Fråga Svennis! Vad tror ni han säger från andra sidan? Endast han vet. Det Rydström gjort..att få ihop ett lag och hur de på bänken mår osv osv Jag blev som snart 50 årig fotbollsälskande mamma, lärare och kvinna oerhört beskriven. Sitta här i Linköping, Sveriges tröttaste fotbollsstad, och ta emot att inte ens Rydström är nominerad. Om jag ångrar mig att jag inte pluggade till journalist istället? Om! Det krävs sportjournalister i det här landet som går på djupet och ser...ser vad som krävs för ett ledarskap.

Så sorgligt att se att de ramlat i Axens okunskaps fälla.. Sorg! Hoppas du lyfter detta i din podd. Vad är en duktig fotbollstränare? Varm hälsning Emma

Svar: Olika reaktioner kring Rydström i brev. Tillsammans med min kollega Martin von Knorring har vi talat om det i vår allsvenska podd. Jag har själv Rydström som nummer ett, och plussade för Mjällbys tränare som ej blev nominerad.

Veckans affär, eller?

Nike betalar närmare 19 miljarder kronor för ett avtal med FC Barcelona över 14 år. Kanon för Barcelona, eller hur? Ja, klubben behöver desperat få in intänkter, men frågan är om det är så smart att sälja 14 år i ett stycke. Vem vet vad ett avtal skulle vara värt om fem år? Nog bättre för Nike än Barcelona, men den spanska klubben har torpederat sin ekonomi och måste göra räddningsaktioner av den här typen.

Veckans fotboll är politik II

Frankrike-Israel inför ett enormt säkerhetspådrag i Paris. President Macron sökte sig till Stade de France och matchen för att visa att man inte viker sig för antisemitism. Klart man ska stå upp mot det, men det betyder inte att man inte kan kritisera Israel för det som sker i Gaza och i Libanon. Det är knappast lätt att spela fotboll med den hemska konflikten i bakgrunden.

Veckans storhetsvansinne

Fifa-presidenten Gianni Infantinos namn finns ingraverat två gånger på den nya pokalen som ska delas ut till vinnaren av klubblags-VM 2025. Hur är det möjligt att helt ha tappat kontakten med jorden?

Veckans biografi

Henrik Larsson släpper en bok om sina sju år i Celtic ihop med Celtic.

Veckans gåta

Ännu är det inte offentliggjort vem som sänder EM för damer 2025 i Schweiz i Norden. Det har hetat på marknaden att Viaplay säkrade rättigheterna i samband med att man även tog Champions League. I resten av Europa är det kommunicerat vilka bolag som köpt rättigheterna.

Veckans svenska tränare – igen

Jimmy Thelin. Årets tränare från allsvenskan 2023 gör supersuccé i Aberdeen.

Veckans agentjakt

Uefa har på senare år tagit "hjälp" av European Club Association för att upphandla agenter som sedan ska sälja mediarättigheter. Bakgrunden är att storklubbarna, dvs ECA, med hjälp av hotet om Superligan kunde sätta tryck på Uefa att ta fram ännu mer pengar till klubbarna och därför drog i gång ett gemensamt bolag. Så för andra gången upphandlar man agenter som pressas att maximera erbjudanden för att sälja bland annat Champions League från 2027-28. Det ser ut att bli samma aktörer som kör vidare, men man fick amerikanska Relevent att betala 2,5 miljarder kronor i garanti redan vid starten. Mycket vill ha mer.

Veckans låt

"I Came For You" - Manfred Mann.

Veckans siffror

500 000. Antalet euro Neymar får per positivt Instagram-inlägg om Saudiarabien. Journalisten Karim Zidan går igenom i ovan artikel varför man inte kan lita på brassen när han nu hyllar VM 2034.

Veckans poddgäst

RF-basen Anna Iwarsson är gäst och talar om varför hon inte är argare på att stödet till idrotten inte är högre, hur svensk idrott ska navigera en mer politiserad idrottsvärld, om den inom fotbollen hatade takregeln på bidrag försvinner och hur idrott ska bli mer av en valfråga. Sedan tidigare finns över 445 intervjuer med folk i fotbollens värld via denna länk: https://www.fotbollskanalen.se/bloggar/lundhpod/ God lyssning!