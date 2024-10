Sorgligt att arkitekten till det moderna MFF inte får se triumferna

IF Brommapojkarna

Malmö FF var på väg mot SM-guldet i Västerås efter att Erik Botheim högg på returen från Hugo Bolins skott och norrmannen skickade in 0-1 efter en dryg kvart. Tre poäng hade inneburit guldfest efter en hemresa från Arlanda, men allsvenska jumbon Västerås såg till att hålla liv i sitt eget hopp och stoppade MFF-firande.

Under den andra halvleken var det som om Malmö FF slog av på takten och slutade spela. Parallellt var hemmalaget tvunget att satsa mer och ta risker och man gjorde det bra. En långboll gav resultat och Pedro Ribeiro kunde skicka in kvitteringen. Det fanns lägen åt bägge håll till ett vinnarmål, men icke.

Det var ingen stor fotbollsmatch på plasten i Västerås och poängtappet är inget som ändrar på Malmö FF:s väg mot SM-guldet. Redan söndag eftermiddag kan det vara klart. Om Hammarby och Djurgården spelar oavgjort vinner Malmö allsvenskan, annars kan det få vänta till måndagen 28 oktober då Blåvitt kommer till Eleda Stadion om inte Hammarby vinner derbyt och sedan tappar poäng mot Sirius.

SM-guldet blir Malmös fjärde på fem år och det nionde av 15 möjliga sedan man hissade pokalen hösten 2010. Det året skedde ett skifte som haft stor betydelse för föreningens moderna historia. Över 600 medlemmar kom till årsmötet på dåvarande Swedbank stadion i slutet av februari 2010.

På punkten stod nyval av ordförande. Bengt Madsen skulle avgå efter att ha lett klubben sedan 1999 och även sportchefen Hasse Borg skulle kliva åt sidan. Håkan Jeppsson som likt Madsen kommit in i Malmös styrelse via bordtennissektionen blev efter flera år i styrelsen vald till ny ordförande.

Och med Jeppsson som ordförande lades en grund som Malmös moderna framgångar vilar på. Han avled överraskande hösten 2018 och det är sorgligt att han inte får uppleva kliven Malmö FF tar. Som ett nytt SM-guld, återigen spel i Europa League.

Det är naturligtvis inte så att Håkan Jeppsson låg bakom allt, men han var tongivande när man fullföljde en del av tankarna och strategierna som Lars-Christer Olsson tagit fram i en utredning i slutet av 00-talet. Lägg till det att Jeppsson klarade av att få styrelsen att arbeta långsiktigt och strategiskt snarare än vara en del av det dagliga arbetet.

Svensk fotboll och även Malmö FF har i perioder haft en rad starka män som ofta varit förtroendevalda men även agerat som tjänstemän. Stig Nilsson, Stig Svensson, Eric Persson, Anders Bernmar, Gunnar Larsson och Hans Cavalli-Björkman, Lars-Åke Lagrell, Lennart Johansson och Bengt Madsen. Peter Hunt i mer modern tid.

Personer som gärna deltog i diskussioner, debatter och medier. Personer som tog mycket plats. Många av dem var duktiga och bidrog till att föreningar eller förbund var framgångsrika, men där det hängde mycket på just dem. Det fanns ingen riktig struktur att falla tillbaka på när de lämnade och inte sällan säckade verksamheten efter det.

Under sin tid som MFF-ordförande såg Håkan Jeppsson till att hålla sig borta från det dagliga och även om de första rekryteringarna inte alltid var klockrena (Pelle Svensson som vd, Per Ågren som sportchef) så hittade man rätt 2013. Då Niclas Carlnén och Daniel Andersson kom in som VD och sportchef och därefter har det rullat på.

Nej, det har inte blivit SM-guld och Europa varje år men över tid har MFF presterat och byggt kapital. Inte heller har det gått perfekt när man försökt utveckla organisationen. Satsningen på Andreas Georgson och säsongen 2023 var en rejäl plump, men det är få föreningar som alltid går starkt.

Håkan Jeppsson var en framgångsrik affärsman i det civila och såg till att Malmö FF ryckte i den svenska fotbollsmiljön. Han var blott 57 år gammal när han gick bort av ett medfött hjärtfel. Klubben sörjde honom men visade kraft när man slog Besiktas borta en vecka senare och gick vidare till sextondel i Europa League.

Klart att Malmö FF-medlemmar kunde vara oroliga vid hans frånfälle men det var uppenbart att Håkan Jeppsson bidragit till att det fanns en struktur. Efter det har klubben gått ännu starkare än under hans åtta år som ordförande och på alla plan har man tagit kliv. Vilket är en del av ett mäktigt arv som Jeppsson lämnat efter sig, men det är sorgligt att han inte får se vad han var med och lade grunden till.

Så när det väl är dags att fira nästa SM-guld ska MFF-medlemmarna skänka mer än en tanke till Håkan Jeppsson. Han moderniserade föreningens styrelsearbete och det är en stor förklaring till att Malmö FF ryckt till sig en rejäl ledning i svensk fotboll.

Den allsvenska comebacken ser ut att bli kort för Västerås SK. Förvisso en poäng och det går att känna med spelare, ledare och supportrar. Blåsta på en solklar straff när Mattéo Ahlinvi blev fälld av Gabriel Busanello. Återigen gjorde Kalle Karlssons lag en stark insats men blev utan seger. Ganska typiskt för laget.

Framför allt var det i våras som VSK hade otur, saknade skärpa och fick se fina matcher sluta i få mål och få poäng. Det går naturligtvis inte att snacka bort 24 gjorda mål på 27 matcher oavsett vad statistiken säger i form av skapade chanser, förväntade mål och så vidare.

Naturligtvis är det en klen tröst att klubben är i ett helt annat skick än när Kalle Karlsson tog över den i superettan. Ekonomin är starkare och det finns ett fundament att studsa tillbaka från om man åker ner i superettan. Ännu är det inte avgjort men det ser inte sannolikt ut att man klarar sig kvar poäng till trots.