Ali tror på Blågult - men öppnar annars för Somalia: "Alltid varit en tanke"

Taha Ali har haft två framgångsrika säsonger med Malmö FF där det blivit dubbla SM-guld, cupguld och spel i Europa. Nu laddar dribblern om för en ny säsong tätt efter att den senaste precis tagit slut.

- Speciellt. Det är inget man har varit i närheten av att uppleva. Men man vill alltid spela matcher. Man känner alltid en vecka efter säsongen att man bara vill dra igång. Men det är speciellt, för man lär känna kroppen på ett annat sätt nu, säger Taha Ali i podcasten Lundh.

Hur viktigt är det att ta vara på den vila man får för att orka? Blir ni lika framgångsrika kommande säsong så kan ni spela till i januari och ännu längre nästa år?

- Det är speciellt, som du säger. Men med fysion och sättet vi kan återhämta oss, träningsmängden på träningarna, så tror jag att hela tränarteamet och de som jobbar med dem är väldigt måna om att det är en lång säsong - så vi delar upp det när vi ska köra hårt och när vi ska trappa ner. Jag tycker att vi har en bra balans där.

Vad sätter ni upp för mål när ni samlas och drar igång en ny säsong? Är det SM-guld, cupguld och ta sig ut i Europa igen?

- Jag tror att "AC" (Anders Christiansen) sa det någon gång, att när man spelar i Malmö så handlar det om att vinna. Vi vill göra en bättre säsong än vad vi gjorde förra året. Vi siktar som vanligt på att gå för dubbeln, men vi vet att lag jagar oss. Det är ett favoritskap som vi gillar. Det är alltid vårt mål att jaga båda titlarna.

Ni har en stor trupp. Blev du förvånad när du plötsligt läste att: “Nu är vi på väg att plocka in Arnór Sigurdsson?” Jag gissar att ni snackade om det i omklädningsrummet när det började läcka ut att han var på gång. Hur landade det hos er?

- Nej, men väldigt bra. Det är en bra spelare som kommer att vara bra för Malmö. Snacket tror jag går som i alla klubbar. Man läser om det på Aftonbladet eller vad det är. Det blir spännande när en spelare kommer in och ökar konkurrensen ännu mer. Man blir taggad för att man känner att det kommer in bra spelare och då vill man göra det ännu bättre.

Tycker man själv att det är jobbigt? Du bryr dig ju inte om de värvar in fem mittbackar, det påverkar inte dig. Men om det kommer in en offensiv spelare som Sigurdsson, tänker du då: "Oj, hur påverkar det min speltid?"

- Jag tänker mer att jag har ännu en lekkamrat. Det är en fantastisk spelare som kommer att vara bra för Malmö och för en själv. Skapa relationer på planen och man vill alltid spela med spelare med kvalitet, så man vet att man kan få ut max av varandra.

Det är inte så länge sedan du fick göra en match i landslaget. Det var innan Jon Dahl Tomasson hade tagit över. Vad betyder den uttagningen, att Daniel Bäckström valde ut dig till januariturnén?

- Ärofyllt. Det var jättespeciellt. Jag tror att jag hade skrivit något gammalt meddelande: “Varför spelar inte Ken Sema?” till landslagets Instagram. Fyra år senare kom jag med i landslaget för januariturnén. Det var riktigt speciellt på det sättet. När man spelade matchen och fick representera Sverige. Det kändes som en milstolpe. Man hade förtroende från Bäckström och kände sig oövervinnlig.

Med tanke på att du har haft en brokig karriär innan. Kändes det än mer otroligt ur den synvinkeln, att du bytt klubbar på lägre nivå och plötsligt var du aktuell för landslaget?

- Ja. Det är det, man kan inte förutspå saker. Den vägen som jag har gått. Tre-fyra år i division två. Ett år i Sollentuna i ettan. Gått till Örebro SK och inte fått spela på sex månader. När jag gick från ÖSK till Malmö gick det relativt snabbt, men man vet inte hur snabbt det ska gå. När man väl fick reflektera efter debuten var det speciellt för att man kände att: “Ingen kan säga till mig vad jag ska göra”. Jag vet att med stor tro, och så länge jag jobbar hårt, så finns det ingen gräns.

Vad fick du för svar av landslaget när du klagade på att Ken Sema inte spelade?

- De svarade aldrig. Jag tror att jag hade för få följare på den tiden. Men när jag kom dit så skrattade han som hade hand om mediateamet när han såg mig. Han kom ihåg det där meddelandet. Så de blev ett roligt skämt mellan oss två.

Bäckström var bara inne i en match och Jon Dahl Tomasson tog över ansvaret. Har du hört av Jon Dahl Tomasson?

- Jag var med i första bruttotruppen efter han tog över. Inte sedan dess. Men man ser exempel som Hugo Bolin som kom med i landslaget. Nils Zätterström. Anton Salétros. De kollar ju på allsvenskan. Så jag vet att så länge jag gör det bra och spelar så finns det stor chans.