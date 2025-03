Anderlecht värvade Safari - till fel position: "Tränaren visste inte vem jag var"

Efter att ha avslutat karriären 2020 fångades Behrang Safari upp av tidigare lagkamraten från Malmö FF, Markus Rosenberg, och jobbar nuförtiden som mentor på Rosenbergs spelaragentur.

När Safari gästar podcasten Lundh pratar han om sina egna erfarenheter med agenter - där han bland annat berättar att Anderlecht värvade honom till fel position, då hans agent inte gjort sitt jobb ordentligt.

- På min tid fanns det tre agenter. Man valde en och sedan hoppades man att han skulle göra allt för en. Sedan förstår man med åren... Personen i fråga. Ju längre tiden gick ju mindre kontakt hade man. Det var liksom vid signeringen. Jag kom till en klubb vid något tillfälle där klubben trodde jag var ytter, säger Safari i podcasten Lundh.

Var det Anderlecht?

- Anderlecht. Jag kommer dit, jag spelar och tränar. Efter min första träningsmatch, som jag gjort som ytter, går jag in till tränaren och säger: "Jag vet inte vad som händer men du har använt mig som ytter sedan jag kom hit." Då börjar han rassla i några papper, tar fram ett och säger: "Behrang Safari, left wing. This is the papers I have". Där kände jag: "Min tränare vet inte ens vem jag är. Inte nog med att han inte vet vem jag är, han har sajnat mig som ytter". Då tänker jag: Grundjobbet som har gjorts i den här övergången måste varit noll. Det har funnits andra intressen som har fått mig att hamna här". Där vill vi aldrig stå som agentur. Nu är det ett grovt, fundamentalt misstag som jag tar upp. Men det finns ju egna intressen som ibland kanske tar över.

- Vi vill alltid försöka göra så mycket research som möjligt och veta att vi skapar de bästa förutsättningarna för spelare vid varje flytt. För vi tror på att det finns något i det. Sedan så får spelarna själva... Jag hade förmågan att alltid kunna lösa varenda knut själv. Du kunde placera mig var som helst. Jag hade en övertro om att… För jag satt med tränaren där i Anderlecht. Han bara: "Kaptenen är vänsterback i det här laget". Så jag bara: "Jag kommer peta honom, jag kommer att vara din vänsterback. Du spelar mig som vänsterback från och med idag". Då hade han redan sajnat två andra också, vi var fyra vänsterbackar vid något tillfälle. Men jag sa till honom: "Jag löser det". Jag vet inte om du kommer ihåg det, men någon gång när du träffade mig på en landslagssamling...

Färöarna.

- Ja. "Du sitter på läktaren nu, hur känns det? Du spelar mer landskamper än vad du spelar matcher i klubblaget". Då hade jag hamnat i en fight med någon tränare. Jag kände att jag var på fel plats, men jag visste att jag skulle ta tillbaka min plats. Det gjorde jag till slut. Men allt sådant fick jag lösa själv. Det mindsetet vill jag skapa hos våra spelare. För jag vet att det finns ett sådant värde i det och att du kan nå dit.

Vad hade du för andra alternativ?

- Jag vet inte vad som fanns och inte fanns. Det är det som är saken. Men jag vet att vid något tillfälle satt jag i ett hotellrum i Schweiz och snackade med Hannover. Jag skulle till Bundesliga. Men jag hade spelat i Schweiz och Champions League. Vunnit ligan. Varit i ett bollförande lag. Så sitter man med någon sportchef eller chefsscout från Hannover där de säger att: "Vi har inte boll", "Om vi tar si och så många poäng, då tjänar du så här mycket pengar", "Ambitionen är att hålla sig kvar". Det kittlade inte mig på rätt sätt.

- Jag tyckte att det skulle finnas bättre alternativ än just det, i så fall. Sedan har man ett ansvar som klubb att kunna sälja in sig på ett bättre sätt än vad de gjorde. Jag ville ha lite mer trygghet och garanti i nästa klubbval. Varför jag hamnade i Anderlecht i slutändan var trots allt för att jag fick möjligheten att fortsätta vinna titlar och spela i Europa. Jag visste vad det betydde för mig att spela i de här stora turneringarna och jag visste också att jag inte hade kapaciteten då att kunna hoppa på ett storlag i topp fem-ligorna för att få möjlighet att spela i Europa.

Hur galen är agentvärlden? Vi hör ju berättelser. Det har ju varit sprängningar i Göteborg kopplat till agentvärlden. Det är klubbar som har reagerat på en agentur och liknande. Vi får höra att det är tufft. Hur är det för er? Hur känner man av det?



- Det var väl tuffare än vad man trodde innan man gav sig in i branschen. Som fotbollsspelare blev man aldrig så insatt. Det fanns mycket bakom kulisserna som man inte visste. Mycket övergångar som man höjde ögonbrynen på. "Hur fan hamnade han där?" och "Varför gick den dit?" Så fanns det "dealen i dealen" och allt annat som man bara tänkte…

När fick du reda på att det fanns "dealen i dealen"?

- Ju äldre jag blev som fotbollsspelare och framför allt efteråt, när man började lägga ihop ett plus ett, så märkte man att det gör att många spelares karriärer stannar upp. Det blir så mycket felbeslut. Man hamnar på platser man aldrig borde ha hamnat på.

Går det att ändra på det? Det är lätt att skylla på agenten. Det är inte bara agentens ansvar. Det är klubbledare och det här är ett maskineri.

- Du om någon vet hur stor den här apparaten är och hur den funkar. Den plöjer allt och alla längs sin väg. Den mest korrupta branschen som nästan finns.

Det vet jag inte.

- Nej, inte riktigt. Men du förstår, inom idrottsvärlden. Det är svårt att komma bort från att det ser ut som det gör.

Lyssna på hela avsnittet med Behrang Safari i spelaren ovan!