Axéns dröm: "Där skulle jag kunna träna ett lag i division tusen"

Alexander Axén har haft huvudansvaret för både Gais och Örebro i Sverige, samt IK Start i Norge. Just nu jobbar Axén som expert på C More – men drömmen finns någon annanstans.

På de brittiska öarna.

Du har varit i Norge en sväng och mycket i Sverige. Vart drömmer du själv om att ta din tränarkarriär?

- Jag tror att mitt nästa jobb kanske kan bli i Norge. Det har varit förfrågningar nästan varje år, utom två gånger. Det var de två gångerna som jag var redo att ta det. Tyvärr har det inte blivit rätt där. Jag trivs med norsk fotboll, jag gillar intensiteten och systemet där och den mediala bevakningen. När jag pratar med Åge Hareide säger han att det är bortskämda oljepengsungar medan jag känner att spelarna är kanon. De tar meter när de ska det och löper mycket. Norsk fotboll är spännande. Jag säger inte att jag inte vill jobba i Sverige, men jag tror att jag kan hamna där. Men skulle jag få ett erbjudande från England skulle jag kunna träna i division tusen. Det är inget snack - jag skulle kunnat ta vad som helst.

Är det din fäbless för England som gör att du gillar Norge? För man får säga att norsk fotboll är ännu närmare engelsk än den svenska.

- Som det är nu i alla fall. Jag hade en väldigt intressant diskussion i somras med en av sportcheferna i Norge som sade att det var skönt att de nu gick om oss. Han sade att vi har lämnat för mycket till fystränarna och nu står stilla och spelar, att det inte är någon som löper. Han sade att de har kastat de fystränarna på soptunnan och att jag skulle få se att de kommer ha ett lag i Champions League och ett i Europa League - och det har de haft. De tycker att deras dipp var att de lämnade för mycket till fystränarna. Nu är de tillbaka.