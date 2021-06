Berisha jagades efter succén i U17-VM - berättar om agentkaos när han gick till Roma: "Personer jag aldrig sett i mitt liv förut"

Anfallaren Valmir Berisha har senaste säsongen representerat Chindia Târgoviște i den rumänska högstaligan. Den 25-årige spelarens kontrakt löper ut i början av juli.

- Jag är öppen för allt. Vi har börjat förhandla, men jag är öppen för annat också, säger Valmir Berisha.

Senaste säsongen spelade han drygt 30 matcher och stod för tre mål.

- I dagsläget har jag lite alternativ i olika länder. Men sedan måste jag se efter, för de senaste sju åren har jag spelat i sju olika klubbar. Det är första gången jag stannar i en klubb i ett och ett halvt år sedan jag flyttade från Halmstad. Vi får se. Jag trivs rätt bra i Rumänien. Jag är öppen för andra alternativ också, men det vore inte fel att stanna där.

Du är bara 25 år. Det är lite svårt att tro med tanke på alla klubbar. Hur känner du när du blickar framåt, har du dina bästa år framför dig?

- Det hoppas jag. Jag har fått väldigt mycket erfarenhet i bagaget. Jag är öppen för allt, jag vet att jag tacklar saker på ett helt annat sätt nu än jag gjorde förr. Om jag värvas till en klubb nu är det inte bara en 25-åring som kommer, det är en 25-åring med bagaget fullt med grejer.

Vintern 2013-14 var Valmir Berisha jagad av klubbar över hela Europa efter ett makalöst genombrott i U17-VM där Sverige tog brons. Berisha stod för sju mål och vann skytteligan och sköt tre i bronsmatchen mot Argentina.

- Dortmund var på bordet, Sunderland också. Liverpool var på bordet också, Real Madrid var det snack om provspel, man tackade inte direkt nej till klubbarna, man ville komma någonstans med förhandlingarna, och någonstans tog det stopp, man kan inte betala för mycket för en ungdomsspelare. Jag ska inte säga att vi skötte det dåligt under förhandlingarna, men saker och ting kunde ha gått mycket bättre.

Till slut blev det AS Roma, det sägs att de betalade ungefär fem miljoner kronor till Halmstad. Du skrev på för två och ett halvt år.

- Ja, plus två och ett halvt. Om jag och klubben kom överens om ytterligare två och ett halvt år efter de åren, att aktivera klausulen. Men det gjorde vi inte. De har en tendens att ha sina spelare i Italien, om de skickar dig till Serie A, B, C eller D på lån, det bryr de sig inte så mycket om. Jag hade ett annat intresse, och det var att spela utanför Italien. Jag hittade inget i Italien jag tyckte passade.

Valmir Berisha berättar om en rörig affär och där det var överraskande när han skulle skriva på för Roma och det var en rad agenter på plats, inte bara hans egen Anders Karlsson.

- Jag tror fyra-fem stycken. Personer jag aldrig sett i mitt liv förut.

Vad tror du att de drevs av?

- Alla jobbar för en grej: att försöka få sina dineros.

Hur mycket tror du att de tänkte på dig?

- Det vet jag inte. Romas plan kring mig var inte dum, på så sätt. Att de valde att ge den summa pengar de gav, det var inte upp till mig, men jag gick dit för planen och min dröms skull. Det var något jag hade som ung att uppnå, och chansen kom.

Om Halmstad fick fem miljoner kronor, hur mycket fick agenterna?

- Jag vet inte summan riktigt, men efter affären fick jag reda på att den hade kostat dem 1,5 miljoner euro. Jag vet inte om det är snack, bullshit eller inte, men det är vad jag hört i efterhand.

I sådana fall skulle agenterna delat på ungefär 9 miljoner, Halmstad fick fem.

- Jag vet inte, jag kan inte riktigt säga om det är så. Men det var snacket. Vem som har delat på vad vet jag inte.

Du sade att det var fyra-fem agenter involverade, vet du vad de gjorde?

ANNONS - Nej, ingen aning. Jag var där med Nordic Sky, som representerade mig då. Jag litade på honom, jag förlitade mig på dem.

Hur fick du reda på att det var så många involverade?

- Jag träffade dem där, på plats. Jag tror att det var en chock för Nordic Sky också när de fick se hur mycket folk som var där och gjorde den affären. Jag tror inte att de hade en aning heller.

Finns det någon misstanke om att någon från Roma gjorde något konstigt?

- Jag vet inte. Det är svårt att säga. De ville ha mig och fick mig. Hur de fick mig, det tror jag inte att de bryr sig så mycket om.

Ditt eget kontrakt, var det bra?

- Det var bra.

Du fick dina två och ett halvt år, fastän du inte var där i mer än ett halvår?

- Ja, precis. Jag fick lite mer än två och ett halvt år.

