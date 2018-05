Björklund om konstgräs: ”Glad att jag inte spelar längre…”

Joachim Björklunds Hammarby som spelar sina hemmamatcher på Tele2 Arenas konstgräs. Och i allsvenskan spelar hela tio lag på underlaget. Men Bajens assisterande tränaren menar att underlaget både har sin för- och nackdelar.

- Jag kan börja med att säga att jag är glad över att jag inte spelar längre, säger han i det senaste avsnittet av Lundhs podcast.

Varför?

- Det är lite mindre duellspel på konstgräs. Det går lite för fort för att komma in i duellerna. Men på det stora hela tror jag att det är en positiv utveckling. Vi fostrar mer tekniskt duktiga spelare för att det går att spela boll. Planerna vi har sett än så länge i allsvenskan så är det ett par som under de första sju omgångarna varit under all kritik. Då är det inte så lätt att spela underhållande fotboll. Ungdomarna nuförtiden är fostrade på konstgräs, det är bara att acceptera. Sedan är man inte riktigt där internationellt ännu, inte i de största ligorna i alla fall, där man fortfarande inte spelar på konstgräs.

Är det en nackdel där man tänker att ni kanske ska ut i Europa nästa år?

- Ja, det kan det vara. Men den dagen, den sorgen. Vi är inte där ännu, så vi tar det hindret när vi kommer dit.

En match i taget, är det en devis du lever efter?

- Ja, och ”bollen är runt”, ”en match varar i 90 minuter”… Det finns många klyschor. Men en match i taget, det är en klyscha av en anledning. Det är inte så att det bara var någon som tyckte att det lät bra. Du ser på Diego Simeone, som måste betraktas som en av världens bästa tränare, som har trummat in det här år efter år i match efter match, att man inte är bättre än sin senaste match. Det är inte hittepå.