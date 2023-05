Bjuhr om svåra kommentatorssituationen runt terrordådet i Paris: ”Då satt man ganska utlämnad”

Som fotbollskommentator kan man få navigera bland diverse olika situationer som uppkommer under en matchsituation. Men en händelse som har satt sina spår på Anders Bjuhr var terrordådet i Paris, där Bjuhr själv satt och kommenterade på distans samtidigt som bomber briserade vid Stade de France.

- Jag hade ett tillfälle off tube, det var en väldigt märklig situation, Tyskland-Frankrike under terrordådet i Paris. Jag gjorde matchen själv off tube, då hörde man en smäll, jag tror att Patrice Evra stannade till – har man varit på fotboll där det kommer bangers så reagerar spelarna nästan aldrig av att det smäller på planen, men i det här fallet stannade han upp. Då hade jag twitter uppe, jag kollade svenska medier för jag kände att något hade hänt, jag fick en dålig känsla av att något hade hänt. Jag tittade på twitter och såg att något hände i Paris. Då kom det också rapporter om att något hade hänt vid en ingång vid Stade de France. Det var innan svenska kvällspressen hade sett det, då satt man ganska utlämnad själv i en box i Köpenhamn samtidigt som det pågick ett fruktansvärt terrordåd under matchen. Spelarna fick inte heller veta något, så det var en väldigt udda situation.