Blåvitt-topp var nära cypriotisk storklubb - berättar om kaoset

Ola Larsson är i dag teknisk direktör i IFK Göteborg. Men det kunde ha slutat i en helt annan del av fotbollsvärlden. Under vintern kom uppgifter ut om att ett uppdrag i Omonia Nicosia var så gott som klart, men ägarproblematik satte stopp för en flytt till Cypern.

- Jag var nere i fyra dagar och träffade alla. De har en ägare som sitter på Manhattan som flög ner dit. Han pumpar in en massa pengar i klubben varje år. En dag ställde han in mötet för att han skulle iväg och köpa en våning i Larnaca, eller vad det nu var, 600 kvadratmeters penthouse, han hann inte prata med mig, men sedan kom han tillbaka senare på kvällen. Jag upplever att det var väldigt bra möten även där nere. Det var liksom ”nu kör vi”. Men det var ett problem. ”Vi har lite ägarproblematik här”. Ägaren som tryckte in pengar ville ha lite större ägande i klubben. De var tvungna att lösa den frågan först. Sedan hade vi kontakt en gång varannan vecka, till slut kände man ”äh, jag måste gå vidare”, förklarar Larsson i Lundhs podcast.

