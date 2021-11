Dahlberg avslöjar - har förlängt med Watford: "Tror på mig som nummer ett i framtiden"

Hösten 2021 har varit bra för Pontus Dahlberg. Inte nog med att han fått rejält med speltid i Doncaster Rovers, han har även fått vara med i A-landslaget två VM-kvalsamlingar. Efter ett år på lån i BK Häcken var Dahlberg tydlig med att han ville fortsätta utanför allsvenskan.

- Jag ville testa på något utomlands och det var prio hela tiden, säger Pontus Dahlberg till podcasten Lundh.

I somras återvände Dahlberg till England och Watford som han tillhört sedan Premier League-klubben köpte loss honom från IFK Göteborg 2018. I början av augusti blev han klar för Doncaster Rovers på lån under hela säsongen. Även om han inledde med att rädda tre straffar i en Ligacup-match så har det varit svängande resultat. Under lördagen blev det förlust med 4-0 borta mot Charlton.

- Det var en svår match. De kom till många olika lägen och jag hade väldigt mycket att göra. Det var väl ett mål som jag hade kunnat göra bättre på som dem fick in men annars fick jag göra några riktigt bra räddningar och kunde väl hålla ner siffrorna på det sättet även om det är frustrerande och surt såklart att man vill komma därifrån med poäng, säger Dahlberg.

Pontus Dahlberg säger att det är utvecklande för honom som målvakt att spela i Doncaster trots att det är tredjeligan i England. Att han utmanas både när det handlar om fysik och tempo, och att fotbollen är tuffare och bättre än många tror.

- Jag tror inte att man i Sverige har så bra koll på League 1 här i England. Jag hade i alla fall inte det innan jag kom hit, men det är en förvånansvärt bra nivå och väldigt högt tempo. Skulle man jämföra med Sverige och allsvenskan så skulle jag säga att det är några snäpp upp. Det är högre tempo och det svänger mycket fram och tillbaka, men allsvenskan kanske är lite mer taktiskt än det är här. Jag har haft mycket att göra och man får vara på tårna hela tiden. Det är utvecklande.

Du är utlånad över ett helt år. Vad betyder det för dig att du får en längre utlåningstid?

- Det är klart att det är skönt istället för att man har ett lån på sex månader där man är här under en säsong och kan komma in i laget på ett bättre sätt också. Det gör att man kommer in i allting och kan bygga vidare därifrån.

Hur ser du på ditt kontrakt med Watford som löper ut sommaren 2023? Du säger att de följer dig nu, har de velat förlänga kontraktet?

- Watford är inte bäst på att göra saker officiella. Jag förlängde mitt kontrakt i somras till 2025.

Hur resonerade du där?

- De var väldigt måna om att förlänga mitt kontrakt om jag skulle ut på lån. Då fick man infinna sig i det och förlänga, men de var också väldigt måna om att jag skulle det och visade att de tror på mig som en framtida nummer ett. Jag tyckte det lät bra och det löste sig också bra med Doncaster. Det är såklart ett bra kvitto när man gjort någonting bra och att de ser potentialen som kan finnas där.