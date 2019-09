Danielson bildade mittbackspar med Lindelöf i VSK: "Han var ett fysiskt monster redan som 15-åring"

Djurgårdens lagkapten Marcus Danielson spelar just nu för ett allsvenskt SM-guld. För ett par år sedan var han inte på samma nivå, i stället i Västerås SK. Danielson kom till klubben under 2009 efter en misslyckad sejour i Helsingborgs IF.

- För mig fanns inget annat alternativ. Jag var väldigt glad över att få komma till Västerås, flytta lite närmre hem och få börja spela A-lagsfotboll igen. Det var något jag hade saknat under tiden i Helsingborg eftersom jag hade spelat A-lagsfotboll innan det i tre, fyra år, säger Danielson i podcasten "Lundh".

- För mig handlade det bara om att hitta glädjen till fotbollen igen och börja spela matcher. Västerås är en stor stad och en klubb med en relativt bra historia, de har varit uppe i allsvenskan och har många säsonger i superettan, plus att det finns intresse kring klubben. Jag var jätteglad över att få komma dit och får börja spela fotboll igen.

Danielson hade nästan till och med tankar på att lägga av efter tiden i HIF.

- Det är klart att man hade tankar. Jag tappade glädjen för fotbollen under den sista tiden i Helsingborg och ville bara därifrån. Jag hade nästan kunnat tänka mig vad som helst, men jag ville fortsätta spela fotboll, för jag visste att jag tyckte att det var kul och att jag hade en stor talang för att lyckas. Det blev jättebra att komma till Västerås, där jag även tog tag i bitarna runt fotbollen med mat och sömn och sådant.

Vem hjälpte dig med det? Eller var det på eget initiativ?

- Det växte fram inom mig själv. Eftersom jag fick ta steget tillbaka och spelade första halvåret utan lön i Västerås och fick jobba vid sidan av på ett lager, när jag gick där på dagarna var det inte så himla roligt. Det växte fram hos mig under den första tiden i Västerås att ta tag i det ordentligt och se vad det skulle leda till. Jag skrev två och ett halvt år med Västerås, jag tänkte att jag skulle ge det de åren och se vart det skulle leda. Men när jag väl började spela där märkte jag ganska tidigt att jag fortfarande var en ganska bra spelare.

Det gick okej för klubben också, de fick fram några talanger, inte minst Victor Nilsson Lindelöf, som du spelade med. Hur var tiden med honom?

- Vi hade ett väldigt ungt lag, där "Vigge" och även några andra spelare kom upp i A-laget och var väldigt duktiga. Vi hade väldigt kul tillsammans allihop. Vi umgicks vid sidan av. Vi hade ett väldigt lyckat 2010 där vi gick upp i superettan. Det var en grymt rolig tid.

Förstod du att "Vigge" skulle få den karriären?

- Nja, inte som den har blivit. Men man såg ändå att han hade något extra. Han var ett fysiskt monster redan som 15-åring. Han var trygg med bollen och bra med båda fötterna, han hade huvudspelet och en skalle som gjorde att han älskade att träna hårt och var väldigt seriös. Det är grymt kul att se den utveckling han har haft och var han är i dag. Det är fantastiskt.

Lyssna på hela avsnittet med Danielson i spelaren ovan.