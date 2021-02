Degerfors historia en styrka enligt Hällström: "Finns så himla mycket Degerforshjärta"

Degerfors klubbchef Suzanne Hällström tycker att det är ett plus med klubbens anrika historia. Hon trycker också på vikten av att ha kvar personer med rötter i föreningen, som exempelvis sportchefen Patrik Werner.

- Vi tror att det betyder jättemycket. Att ha några, lite som jag nämnde om spelarna förut, som har ett rödvitt hjärta, att det är här som de vill vara och utvecklas – det är det som blir lite skillnaden mellan de personerna och de spelarna som kommer hit som är på väg uppåt i karriären. Men då är det också himla roligt att se en sådan som Sargon, som var här, ville jättegärna till Göteborg, det var hans dröm, han fick komma dit men kände nu att Degerfors fortfarande är samma förening som när han lämnade, han ville komma hit igen. Det tycker jag är betyget på att vi verkligen behåller och skapar någonting runt det här med Degerfors IF, säger Hällström i podcasten Lundh.

Det finns en välkänd historia med traditioner, ni är 16:e i allsvenska maratontabellen och har cupguldet från -93 och spel mot Parma, det var i slutet på 90-talet ni senast var i allsvenskan. Är traditionerna och historien ett plus eller ett minus?

- Jag upplever att det där är ett plus. Det där kan man se nu, det var någon som skrev i december, ”är det någon som vet att Halmstad gick upp i allsvenskan?” Degerfors IF tog ett otroligt stort utrymme. Sådant bemötande, både från våra egna men också andra supportrar, som skriver att de är så himla glada över att vi visar att det kan gå med en så liten förening. Jag upplever att det finns så himla mycket Degerforshjärta, en beundran för föreningen runtom. På så vis kan jag tycka att det är positivt med vår historia.