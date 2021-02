Degerfors klubbchef om Edvardsens flyttönskan: "Chockartat för våra gamla supportrar"

Degerfors är tillbaka i allsvenskan 24 år efter att man åkte ur. Om den gamla bruksortsklubben redan då kämpade för att hänga med i en snabb utveckling är det än tuffare nu.

Klubbchefen Suzanne Hällström ser ändå fram emot säsongen.

- Fantastiskt roligt. Även om tiden var väldigt kort i år, tack vare ett det blev en månad längre, och att kraven är så förändrade på den korta tiden så känns det ändå som att vi längtar väldigt. Det ska bli fantastiskt när det får komma igång, säger hon i podcasten Lundh.

Men det har stormat en del senaste tiden. Skyttekungen Victor Edvardsen gick ut med att han ville lämna, även om han backade dagen efter utspelet.

- Just när man ser de rubrikerna, innan man har satt sig in i situationen ordentligt, så blir man lite bestört. Man tänker: ”är det här verkligen det han vill, vill han det han säger?” Jag tycker att jag har en rätt god relation till just den spelaren. Sedan kunde det ju ha blivit mycket värre än vad det blev. Jag tyckte att vi faktiskt försökte möta det där väldigt öppet och ärligt, och det gjorde även han. Det påverkade inte så mycket mer än under det första dygnet, när man inte visste vilket håll det skulle gå åt.

Vad var din initiala reaktion?

- Då höll jag på att sätta i halsen, kan jag säga. Man blir lite bestört, hur kan det komma sig att han väljer att uttala sig på det här sättet? Det var min första reaktion.

Tog ni spelaren i örat innan han kom till hemsidan och berättade att allt var fel

- Nej, jag vet inte riktigt om jag kan säga det. Han bad själv om ett samtal.

Hur mycket pratar man med spelarna om en sådan här grej?

- Efter just den här grejen har vi pratat en del med dem. Det är också viktigt att känna efter hur de andra spelarna har tacklat det här, att höra att någon inte vill vara kvar kan faktiskt störa en del. Men vi upplever att de har tagit det här bra. Det var lite för kort väg mellan hjärta och mun, det hann inte upp i hjärnan för att gå några varv.

Är det också lite det du nämner i faktarutan, att idrotten förändrats? Att plötsligt något annat lockar med mer betalt och en bättre väg ut i Europa, är det sådant som speglar av sig?

- Ja, det tror jag. Jag tror också att det här är ganska chockartat, särskilt för våra gamla supportrar, där man har en uppfattning om att man är trogen sin klubb. Det rödvita hjärtat. I dag är det inte riktigt så. I dag är det lite mer fråga om business och naturligtvis framgång. Skillnaden mellan att spela i en mindre superettanklubb och att spela ute i Europa är ju otrolig. Därför finns det mycket som lockar.

Kan du sätta dig in i Edvarsens bild, att man blir sugen?

- Ja, det kan jag förstå. Det här är inte första gången vi har varit ute för det här, det här råkar man på då och då. Men många gånger kan man ha en tydlig kommunikation, med spelare, agent och den andra klubben, så att alla är med på var i de olika stegen man är. Så var det inte riktigt den här gången.