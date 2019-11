Dopingavslöjaren Seppelt: "De som hävdar att doping inte har effekt i fotboll har ingen aning om vad de pratar om"

Tyske journalisten Hajo Seppelt har genom åren skakat om i idrottsvärlden och avslöjat dopning i Ryssland, Kenya, Tyskland och i många olika idrotter. Han var i torsdags specialinbjuden gäst på Stora Journalistpriset för att tala om sportjournalistik och granskningar och i samband med besöket blev det även en intervju i podcasten Lundh.

Där han bland annat talade om att det inte är så många dopningsfall inom fotbollen.

- Fotboll är en sport med mycket pengar i. Miljarder och åter miljarder dollar och euros cirkulerar i fotbollsvärlden. De har tillräckligt med pengar för att göra bra dopingtester. Fifa har förbättrats, men vi är lång ifrån ett bra dopingkontrollsystem i fotbollen. Ett exempel är de vanliga dopingtesterna i fotbollen betydde i alla fall fram till 2018 att tio procent av de vanliga dopingtesterna har gjorts på IPO. Det betyder att 90 procent av testerna inte görs på IPO. Det är väldigt viktigt för uthålligheten, du behöver det i fotbollen. Det kan förklara att det inte är så många som åker dit. Å andra sidan är fotbollen också en dopingsport. De som hävdar att doping inte har någon effekt i fotboll har ingen aning om vad de pratar om, säger Hajo Seppelt i podcasten Lundh.

Vad är fördelarna med dopning i fotboll?

- Det är enkelt: du behöver kraft och uthållighet. Om du exempelvis i minut 90 av en fotbollsmatch måste löpa från mittfältet till straffområdet måste du springa fort. Om du har en puls på 180 är det inte så enkelt som om du hade haft 130. Så med IPO kan du öka din uthållighetskapacitet, det kan spela in. Om du har en lägre puls gör det att du kan hålla fokus och ha mer kraft, du kan dribbla bättre och har större teknisk kapacitet. Det hjälper i alla sporter, även i fotboll. Har du mer kraft kan du hoppa högre. Det är enkelt. Det finns många enkla förklaringar, och historien kring doping inom fotbollen visar att du kan använda det, titta på Juventus och Marseille eller på fallen i Sydamerika. Det finns många fall, men de diskuteras inte så mycket i offentligheten.

Hur kan fotbollen som industri ha hållit dopingskontroller på armlängds avstånd?

- Som jag sade: det är inte bra för affärerna. Doping förstör affärsmodellen i moderna sporter, inte bara fotboll.

Innan VM 2018 testades Sveriges trupp av Fifa. Målvakten som spelade i Frankrike sade att han på två säsonger i den franska högstadivisionen inte varit med om ett enda dopingtest.

- Det är typiskt. Det förklarar mycket.

Men du hade en historia innan VM 2018 om en rysk spelare som sedan inte kom med i truppen.

- Det var ett par.

Hur kom det sig att det inte blev en större grej?

- Som jag sade: att prata för mycket om doping är inte bra för affärerna. Det är det jag kan säga. Det de vill är att festen fortsätter. Doping sabbar affärerna. Antidoping gör det också, doping-rubriker ännu mer. Det ligger inte i deras intresse, för de vill styra showen. The show must go on.

Hur kommer det sig att Wada och Fifa inte jobbar så bra tillsammans?

- Jag kan bara spekulera, men de kanske inte vill att de tittar för mycket i deras böcker. Men jag vet inte.