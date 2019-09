EFD:s generalsekreterare om misstänka fusket: "Markerat att vi inte tål den typen av verksamhet"

Fotbollskanalen har tidigare avslöjat hur flera klubbar i Elitettan misstänks fuska genom att värva in spelare på turistvisum. EFD:s nye generalsekreterare Tomas Hoszek ser allvarligt på problematiken. - Vi har väldigt tydligt markerat att vi inte tål den typen av verksamhet, säger han i podcasten ”Lundh”.

Tidigare i september kunde Fotbollskanalen berätta att flera klubbar i Elitettan misstänks missbruka systemet med turistvisum, för att värva utländska spelare. Bland annat hade Asarum två amerikanska spelare i laget under våren – och under sommaren kom sedan ytterligare två spelare in från samma land.

Som amatör eller så kallad turistspelare får man i första hand inte vara i Sverige för fotbollen utan man ska besöka bekanta eller studera, och får vara i landet i max 90 dagar. Och man har inte rätt till lön eller annan skattepliktig förmån (som mat eller boende). Föreningar får alltså inte värva icke EU-spelare som sedan får turistvisum.

- Vår uppfattning är att spelarna är här som turister och vill spela. De har väl pengar. Jag har ingen uppfattning om hur de här spelarna lever. Vi har inte hjälp av några sponsorer och spelarna får inte mat i klubben, svarade klubbens ordförande Thomas Lilja då.

I veckan gästas podcasten Lundh av Elitfotboll Dams generalsekreterare Tomas Hoszek. Han har tagit del av rapporteringen.

Vi på Fotbollskanalen och min kollega Andréas Sundberg granskade fusket i elitettan, jag gissar att du har tagit del av det. Att man värvar spelare på turistvisum. Dels puttar man undan svenska talanger, sedan går man runt alla möjliga regelverk. Varför händer inget? Jag hade velat kasta ut de klubbar som fuskar.

- Ja, det är klart att man skulle vilja det. Men vi ser det mer som att vi måste ha en reningsprocess och en professionaliseringsprocess inom fotbollen, speciellt i de leden som elitettan nu, som är drabbad. Då ska vi införa regelverk som gör att det inte går att göra på det sättet längre. Det är något som man har velat motarbeta under en längre tid men kanske inte har haft bra verktyg för att göra. Men det är inte okej att göra på det sättet. Som du sade så tar man dels bort möjligheten för yngre talanger att visa upp sig och sedan är det faktiskt inte rättvist mot andra som följer regelverket och tar den ekonomiska smällen. Men då kommer vi alltid tillbaka till att det är ekonomi och pengar som styr.

Sedan kan man undra om de klubbarna och de turister som är här, om de skickar in inkomstdeklarationer där de visar förmåner och liknande.

- Jag vet inte, jag vill inte säga vad som görs eller inte. Men jag misstänker att det kanske inte sker precis by the book.

Efter den granskningen, hur har ni agerat från EFD?

- Vi har väldigt tydligt markerat att vi inte tål den typen av verksamhet och att vi kommer att göra allt vi kan för att förändra regelverket så att det inte blir av. Men det har också att göra med utbildning. När vi kommer tillbaka till det här med föreningsliv kontra näringsliv – det är en gråzon och den är livsfarlig att övertrassera. Man måste hålla sig på rätt sida.

Det är Svenska fotbollförbundet som äger tävlingsverksamheten. Hur talar ni med dem om det här i elitettan, hur ska de agera? För de verkade ju lätt handlingsförlamade?

- Jag kan inte detaljerna i den processen, men från vår sida driver vi frågan starkt. Vi är en viktig part för Svenska fotbollförbundet när det kommer till att tycka och så. Vi kommer nog att få bukt på det där problemet, det är jag ganska säker på. Men sedan kommer det kanske att finnas vidare i andra idrottssammanhang, det är något som hela idrottssverige borde jobba mot att förändra.