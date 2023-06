Eidevall vill se Sverige undvika EM-misstag i VM - att tala om att ta guld: "Den kravbilden blev jobbig"

Apropå kvinnliga framgångsrika fotbollstränare så jobbade du hos oss förra sommaren kring EM, Sarina Wiegman från Nederländerna gjorde det bra. Nu är det ett VM på gång, vad talar för att England kan upprepa det, eller kommer skadorna sätta stopp för ett engelskt VM-guld?

- Hon gjorde ett fantastiskt mästerskap i EM. Det är ett väldigt annorlunda engelskt lag de har nu till VM, det är många bärande spelare som antingen är skadade eller har slutat. Det ska bli intressant att se hur de får ihop det, det är en stor utmaning.

Vad är din bild av USA:s chanser, som är regerande mästare?

- Också ett lag som har genomgått stora förändringar. De har inte alls levererat resultat på samma nivå som man har gjort tidigare. Ur det avseendet tycker jag att det VM-slutspel vi har framför oss kanske är det mest öppna som har varit på väldigt länge. Det är fem-sex nationer som realistiskt kan vinna VM-guld.

Annons

Åker du dit?

- Ja, jag hoppas det. Jag har planer på att åka dit och kolla på kvart-, semi- och final.

Sverige gick till semifinal i EM, man åkte med ett tydligt mål med ”how to stop Sweden”. Du var kritisk till det. Hur ser du på VM i Australien, ska man åka dit med samma direktiv att man som världstrea ska ta guld?

- Nej, det tänker jag inte att man ska göra. Jag tänker att man kommer må jättebra av att komma dit lite grann utan ett favoritskap. När de får träff på sitt sätt att spela kan de på en bra dag slå alla nationer i världen. Kan de bygga en bra känsla genom gruppspelet kanske de kan gå riktigt långt. Jag tror att de ska göra tvärtemot.

Hur stort misstag var det att bygga upp den kampanjen?

- Jag tycker alltid att det är så svårt att säga i efterhand…

Du sade det även under tiden.

- Det är så många faktorer som påverkar, att man inte får det momentum som man vill ha under ett mästerskap. De hade mycket skador och sjukdomar som störde. Men jag tror att sätta en så hög kravbild innan ledde till att snacket efter en del matcher blev ”okej, vi vann, men var det här tillräckligt bra utifrån de krav vi har satt upp innan?” Att leva upp till den kravbilden tror jag blev jobbigt under mästerskapet. Jag tror att man tjänar som grupp på att hålla det internt och att externt kunna bli lyft av det i stället för sänkt.

Annons

Passar det Sverige illa att ta en sådan roll? Man kan säga att det passar USA och kanske England i det här läget, men kanske inte Sverige?

- Jag tror att det också handlar om förutsättningarna man har. Hade Sverige träffat rätt på precis alla parametrar och haft alla sina bärande spelare fullt tillgängliga så är man kanske tillräckligt bra för att ha den kravställningen på sig. Men när man inte gör det blir det jobbigt i stället. Jag tror att ha en sådan kravställning på USA inför sommarens VM skulle passa jättedåligt för dem, för de är inte där som lag. Men de var där förra VM, då passade det jättebra för dem. Det är den fingertoppskänslan kring var laget befinner sig.

Sverige har vunnit ett guld genom alla år, 1984 i Luton. Därefter har man spelat en rad semifinaler och finaler, men har haft svårt att vinna. Du som är MFF:are, där pratar man mycket om vinnarkultur. Varför saknar Sverige den vinnarkultur som fanns i Tyskland länge och i USA?

Annons - Ibland tror jag att det är så små marginaler kring varför man vinner eller förlorar en fotbollsmatch. Men om man aldrig är i semifinal kan man aldrig spela final. Är man aldrig i final kan man inte vinna. Det är startpunkten, att ta sig dit. Det finns väldigt många fotbollsnationer som spelat färre semifinaler och finaler än Sverige. Sedan handlar det så klart vad dina förväntningar är på det. Kommer du vara lite nöjd och glad över att ha kommit till en final, då tror jag att det påverkar negativt. Om det enda som är gott nog är att vinna, kanske att man kan vara skyldig att inte alltid känna det utifrån hur man ser att svenska landslag presterar på en internationell nivå, både på herr- och damsidan historiskt, då är det inget snack om saken att vi överträffar vad vi egentligen har förutsättningar för.

Annons

Sverige kan få klara sig utan Caroline Seger, hon gick sönder under EM, har kommit tillbaka och gått sönder igen, hon är lite osäker. Vad betyder det om hon faller ifrån?

- Det betyder nog rätt mycket. Caroline är en fantastisk spelare både på och utanför planen. Hon är ett lim för hela gruppen med sättet hon är på. Sedan har Caroline det senaste året inte kunnat vara med och spela jättemycket. Det är klart att de har behövt förbereda sig på en verklighet utan henne också, vilket kanske gör att tappet blir lite mindre. Men som person är hon jätteviktig för ett svenskt damlandslag.

Är det skillnad på medalj eller inte?

- Det kan absolut vara en sådan skillnad. Ibland underskattar man betydelsen av att ha rätt karaktärer i ett långt mästerskap för att kunna leda laget inifrån och att kunna hitta rätt stämning. Det är många som säger inifrån det engelska landslaget om en spelare som Jill Scott, som inte spelade särskilt många minuter under EM, men som alla lyfter fram som en jättebetydelsefull person i det laget, och vilken stämning som det laget skapade. Det är en spelare som jag tror är svår att ersätta i England. Man ska inte underskatta det.

Annons

I Sverige är det en del som är oroliga för att man inte har samma tillväxt av talanger. På plussidan finns att många spelare flyttat ut till stora klubbar där det är bra förutsättningar. Hur orolig är du för svensk landslagsfotboll på damsidan?

- Det är jag inte så orolig för. Jag tror att konkurrensen kommer bli tuffare i och med att andra länder investerar mer i sin spelarutbildning för att få fram mer talanger. Men samtidigt ser det ut så på herrsidan, så jag tror att det kommer bli tuffare, men det är inte för att Sverige blir sämre utan snarare för att andra länder runtom blir bättre.

Det blir samma tråkiga utveckling på damsidan som har varit på herrsidan, med en medalj 1994 och innan dess var det på 50-talet?

- Vad är en realistisk utveckling i en global sport som fotboll och ett litet land som Sverige? Det är klart att vi ska sträva efter mer. Men det finns ingen sport som det kommer vara så tuff konkurrens i som det kommer att vara i fotboll. Du kommer ha många länder som vill spela semifinaler och finaler. Konkurrensen kommer bli jättetuff på damsidan också, precis som den är på herrsidan.