Enquist positiv i polisfrågan inför 2021: ”Just nu ser det lovande ut - vi har en dialog”

Under säsongen 2019 var polisfrågan ett frekvent samtalsämne inom svensk fotboll, främför allt på grund av den så kallade villkorstrappan.

2020 har diskussionen legat på is, då covid-pandemin inneburit att det inte funnits supportrar på arenorna runt om i Sverige. Polisen och supportrarna har inte mötts.

Men inför säsongen 2021 är Svensk elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist positiv i frågan, om supportrar är tillbaka på arenorna. Det diskuterar han i podden "Lundh".

Vad tycker du när det tänds upp ett gäng bengaler och rökgranater?

- Jag kan förstå dem som tycker att det ser läckert ut när det är snyggt gjort, det har jag inga problem med att erkänna. Jag kan också bli direkt förbannad när jag ser att det är kaosbränningar eller ännu värre när någon kastar skiten eller att de rökfyller arenan, det är inte min favorit, kan jag säga. Jag tänker på de som riskerar att bli drabbade. För mig är det mer en säkerhetsfråga. Det är den första biten, sedan kan man diskutera bitar som kan göra att det försvinner eller legala lösningar som är acceptabla. Det här har vi fått brottas med hela tiden. Men ska man angripa det med hårda tag?

Det tycker polisen.

- Precis. Det var där någonstans det skar sig. Efter 2017 parkerade man alla framsteg. Under 2018 var det ganska tyst, det rullade mest på. 2019 hände något. Det var verkligen hårda linjen som gällde.

Villkorstrappan använde man sig av. Den fanns innan, men man började applicera den.

-Den användes mer i linje med hur den var tänkt från början, sedan blev det annorlunda. Villkorstrappan är mest att det finns olika lagar du kan använda, det kan vi inte ta bort, det handlar mer om hur man använder det, mot vem och på vilket sätt, som blev väldigt frustrerande.

Vet du vad som hände? Vad var grunden? Det har talats om att det var andra som kom in i polisen, vet du vad som ledde till försämringen mellan fotbollen och polisen?

- Jag vet inte. Jag vet inte om man någonsin får svaret. Men under 2019 skedde en riktningsförändring där man sade att man inte ville träffa oss längre. Det finns en berömd video där Björn Eriksson står och pratar i Norrköping och säger att han har pratat med polisen och att de har sagt att de inte ska ha med Sef i dialogen längre, utan nu ska man styra upp det här direkt. Det hände ett antal saker som nog ingen kommer att få reda på, men det var helt utan vår medverkan en riktningsförändring, helt klart. Vi tryckte på och sade att det inte skulle sluta bra, och man kan säga att det under 2019 inte var en bra utveckling. Polariseringen och motsättningen ökade, tack och lov ledde det inte till den typ av sammandrabbningar som vi var rädda för, men en bra utveckling var det absolut inte. Det ledde under hösten till att vi började få upp dialogen med polisen igen, och det tycker jag har varit väldigt positivt. Sedan byter polisen hela tiden personer och organisationsdel som har ansvarat för det här. Från att vi började prata med dem 2019 är de helt ersatta, nu är det nya grupper vi pratar med. Men just nu ser det lovande ut, tycker jag. Nu har vi en dialog. Det vi har sagt i de grupper vi samarbetar med låter lovande, helt klart.