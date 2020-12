Enquist utesluter utländska domare i allsvenskan - VAR kommer tidigast 2022: ”Kommer bli många rubriker innan det här är över”

Säsongen 2020 har varit minst sagt speciell. För fotbollen har det inneburit ett tätare matchschema och omfattande restriktioner men ett ämne som också har diskuterats flitigt är domarnivån i de svenska högstaligorna - där många ropar på videodomarsystemet VAR. En fråga som just nu utredas, menar Mats Enquist generalsekreterare på intresseorganisationen Svensk Elitfotboll. På frågan hur Sef ser på VAR svarar han:

- Vi är inte en del av beslutet, så vi har fått rollen att utreda. Det håller vi på med nu. Det vi har lovat är att vi kommer att ta fram alla fakta kring vad VAR är, vad reglerna är, vad det kostar, vad det finns för teknik, hur tillämpningarna och kraven ser ut, etcetera, samt hämta in synpunkter från berörda intressentgrupper; supportrar, domare, klubbar. Sedan kommer vi att se över det underlaget i föreningarna i januari. Sedan är tanken att både allmänheten och klubbarna under våren ska diskutera det här och komma tillbaka till oss i ett Sef-beslut under sommaren eller tidig höst, och sedan överlämnar vi det till förbundet, som äger frågan i slutändan. Tidigast hösten, förmodligen representantskapet eller förbundsstyrelsen, 2021. Ett eventuellt införande eller icke-införande kan tidigast beslutas då. Det innebär att om man skulle bestämma sig för VAR, eller att förbundet skulle göra det oavsett vad någon tycker och tänker, så är det tidigast 2022, säger Mats Enquist i podcasten Lundh.

Du som har tentakler ute i fotbollssverige, vågar du ge ett tips om vad det slutar med?

- Det är en av de härliga fotbollsfrågorna där det är så extremt polariserat. Det är ungefär som att prata konstgräs. Det finns en väldigt stark motståndargrupp till VAR. Jag tror att supportrarna som är engagerade är väldigt negativa till VAR, för man har sett dåliga exempel på hur det tillämpas. Jag tror generellt sett bland domarkåren så är man väldigt intresserad av VAR för att det skulle vara en hjälp med deras arbete. Ser man ute i klubbvärlden är det väldigt kluvet hur erfarenheter och synpunkter är. Det kommer bli många rubriker innan det här är över, för det här är inte ett enkelt beslut.

Något som ständigt diskuteras är domarkvaliteten. Man ifrågasätter domarna. Vad är Sef:s bild?

- Vi har noterat att det behövs göras något. Även domarna själva har känt att det inte riktigt landat som man vill. Vi sitter och diskuterar med förbundet och domargrupperna hur vi kan göra en kvalitetssatsning, för det ligger i vårt intresse.

Hur skulle den konkret kunna bli?

- Det handlar om rekrytering och utbildning i första hand. Det tror jag är de två viktigaste frågorna, hur man får en bredare bas och satsar på att utbilda och stötta de domare som verkar i yrket.

Det är en sak att rekrytera nytt, det är en effekt man kanske ser om fem-tio år. Många är kritiska nu, och Stefan Johannesson kan erkänna att kvaliteten har gått ner. Hur ser man till att allsvenskan 2021 ska få bättre domare, om de nu ska ha det?

- Jag är inte expert på domarfrågor, men jag tror inte att vi kommer att ha någon dramatisk förändring till 2021.

Är det aktuellt att låna in internationella domare, som Simon Thern ville?

- Det roliga är att de gångerna vi haft internationella domare innan av någon orsak så brukar inte det framhållas som särskilt framgångsrikt, jag är inte säker på att gräset är grönare på andra sidan, om vi inte ska internationella superdomare möjligen. Jag tror inte att det är aktuellt. Jag tror att vi ska jobba med vår egen domarkår. Det finns mycket kvaliteter där, men vi behöver ta ett par steg till.

