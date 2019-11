Eriksson vill se Sverige ta efter USA:s självsäkerhet: "Gäller att tro på ett guld"

I natt ställs Sveriges damlandslag mot USA, Magdalena Eriksson tror att Sverige kan lära sig mycket av guldinnehavarna när det kommer till speltaktik men också självsäkerhet, menar spelaren. Denna gången är det ett vänskapsmöte men det ger svenskorna chans att plocka på sig mycket information inför nästa års OS i Japan, där de två lagen kan ställas mot varanndra igen.

- Det är bara tolv lag med, och tre av dem kommer få medalj. Bara där får man upp hoppet om en ny medaljchans. Men jag tror att det handlar om att inte nöja sig med det som hände i VM. Vi får titta på VM och se vad vi kan förbättra. Jag kan tycka att vi var väldigt bra på att försvara oss, som vanligt, och på att ställa om, men när vi mötte ett Holland som lät oss ha bollen, det är där vi kan få problem, när vi möter motståndare som låter oss ha bollen och som väntar på att vi ska göra misstagen, lite den strategi som vi har. Det handlar om att fortsätta utveckla vårt spel med bollen, hur vi kommer till målchanser mot försvar som är samlade framför oss, säger hon i Lunds podcast.

Är det något ni pratar om med Peter Gerhardsson?

- Absolut. Det har varit ett genomgående tema sedan han tog över.

Hur ska ni göra?

- Jag känner fortfarande att vi har blivit bättre på det. Vi jobbar på det i stort sett varje träning och pratar om olika taktiska och tekniska faktorer, man kan också se att de spelartyper han väljer att ta med i trupperna är väldigt kreativa och bolltrygga. Det är inget som händer över en natt, men det är något som vi har blivit bättre på och ska fortsätta jobba med.

Har ni ett material som kan hantera ett sådant spel?

- Jag tycker det. Tittar man på de trupper som har varit och de spelare som är med så är det fantastiska fotbollsspelare. Vi har det i oss, det handlar om att tro på det också. Att ha ett självförtroende i sitt spel och våga spela bollen.

Nu möter ni USA borta, svårt motstånd. Vad ger det att möta den typen av kvalitet?

- Det ger otroligt mycket. Jag kan gå tillbaka till Tysklandsmatchen på Friends, jag tror att vi aldrig har lärt oss mer från än match än den. Jag tror att den är en stor anledning till att vi tog VM-brons, för vi hade det riktigt tufft i princip i hela matchen och kom iväg med 1-2. Vi var inte nöjda. Där satt vi och analyserade och pratade om vad som gick fel. Efter den matchen lärde vi oss så mycket. Vi får hantera matchen mot USA nu på samma sätt, vi får chansen att mäta oss mot världsmästarna och se hur matchbilden blir och sedan se vad vi kan lära oss efter det och förhoppningsvis bli bättre till OS.

Är det lite av en brist att kvalen ofta är ganska lätta, även om ni hade Danmark? Måste man möta de allra bästa i träningsmatcher?

- Ja, givetvis är de här träningsmatcherna otroligt värdefulla för oss. Vi har ett Algarve cup där vi också får otroligt bra motstånd och möta de bästa länderna i världen. Men det vi vill bli bättre på är också att spela ut ett lågt försvar, det får vi möta ganska ofta nu i EM-kvalet. Det finns väldigt mycket att ta med sig från de matcherna också. Jag försöker att se det som att en mix av kval och träningsmatcher är det absolut bästa.

Ni åker till Ohio för att spela. Hur påverkar det? Det blir lite tidsomställning och inte så många dagar.

- Det blir absolut en utmaning. Vi har en sömnexpert som arbetar som konsult i Chelsea som har satt upp ett schema för mig och Jonna Andersson för hur vi bäst ska hantera jetlag. Det är något jag får dela med mig av till mina landslagskompisar.

Parallellt med det här har ni inlett EM-kvalet starkt och det fortsätter nästa år. Hur mycket lockar ett EM i England, där du spelar och med all den hausse som har blivit här?

- Det lockar otroligt mycket. Det känns magiskt och så rätt i tajmingen med hur damfotbollen utvecklas i England just nu. Det kommer bli en otroligt häftig upplevelse. Det kommer vara otroligt stor uppmärksamhet både kring arenorna och medialt, som vi såg i VM.

Om vi börjar i OS, vad är ett rimligt mål för er?

- Tre lag av tolv tar medalj, det är 25 procents chans att ta medalj redan innan. Så medalj, absolut, det ska vi våga satsa på.

EM 2021, när ni har utvecklats ännu mer under Peter Gerhardsson?

- Vi fortsätter att tuffa på, vi vill ta medalj i alla mästerskap. Jag tror att det kommer vara Sveriges målsättning fortsatt. Fastän andra länder kommer ikapp har vi alltid en realistisk chans att ta en medalj i vilket mästerskap som helst.

Det har varit många medaljer, men bara ett guld, 1984 i fotbollens barndom. Vad saknas för att Sverige ska ta det där guldet?

- Det är en väldigt bra fråga. Hade man svaret på det skulle man varit förbundskapten. Vi var otroligt nära att ta oss till final i VM. Det är små detaljer som avgörs hela tiden, men jag tror att det handlar om att fortsätta jobba mot de mål vi har och det vi vill förbättra. När läget väl kommer är det små detaljer som avgör, men man bygger sin tur över tid också. Vi ska bara fortsätta utvecklas som lag, då kan guldet komma.

Du talade tidigare om självförtroende, Megan Rapinoe och alla amerikaner har ett väldigt självförtroende. Är det sådant som behövs, att man har den tron, eller passar inte det i Sverige?

- Jag tror absolut att det är en faktor som krävs. Man ska inte vara nöjd med att ta sig till OS eller en semifinal, det handlar om att tro på och jobba för ett guld. Där vill jag hylla Hedvig Lindahl, hon var tidig med att mata in i våra huvuden att VM-guld är en realistisk möjlighet för oss. Det tror jag var bra för oss unga spelare som spelade vårt första VM att förstå att hon hade rätt. Vi hade absolut tillräckligt bra spelare för att kunna ta ett VM-guld om allt stämmer. Jag tror att det är mycket mentalitet, men det är givetvis inget man kan fejka fram.

Sveriges möte med USA sänds på C More Fotboll och C More natten till fredag 01:30