Erlingmark pekar ut nycklarna till Blåvitt-framgång: ”Då tror jag att vi har ett riktigt bra år framför oss”

IFK Göteborg tog kliv framåt under 2019. För att ta ytterligare kliv 2020 vill August Erlingmark höja kvalitén i sista tredjedelen. - Då tror jag att vi har ett riktigt bra år framför oss, säger han i podcasten Lundh.

IFK Göteborg hade efter två tuffa år 2017 och 2018 ett bättre år 2019, med en sjundeplats i allsvenskan. Det kom efter att större delen av klubbledningen har bytts ut och Max Markusson blivit klubbdirektör och Kennet Andersson och Pontus Farnerud tagit över som sportchefer. Dessutom kom Ferran Sibila in som assisterande tränare.

August Erlingmark menar i podcasten Lundh att han har en kanonbra känsla om ledningen.

- Jag tycker att det är helt rätt personer på varje position nu. Det är klart att man påverkades när det var lite kaos för några år sedan, med ordförande som avgick och vi hade ingen klubbdirektör. Det är klart att det är väldigt skönt att ha det på plats så att man slipper bry sig en procent. Som spelare tror jag att det underlättar, då kan man fokusera till 100 procent på vad man gör på planen, i alla fall för oss som bryr oss helt och hållet om Blåvitt, säger mittfältaren i podcasten.

Ni tappade ändå en del spelare under fjolåret i Sebastian Ohlsson, Carl Starfelt, Benjamin Nygren och Lasse Vibe efter säsongen. Nu har ni tagit in Jallow, men vad behöver ni för att kunna utmana på allvar 2020 eller åtminstone ta ett kliv upp från mitten?

- Svårt att säga. Jag tycker att vi har en bra trupp som har det mesta. Vi fick in nya spelare i somras efter Nygren och Ohlsson och de stack.

Ni tog in Hosam Aiesh och Tobias Sana.

- Exakt. Det är andra spelartyper, det gör att man får bygga upp det lite på ett annat sätt igen, men jag tycker att vi hanterade det på ett bra sätt. Vi kan bli ännu bättre, vi gjorde inte så många mål de sista matcherna förutom den sista. Vi kan bli bättre på tajmingen i sista tredjedelen. Då tror jag att vi har ett riktigt bra år framför oss.

Vad är en rimlig målsättning?

- Sjukt svårt att säga, jag har inte varit med på Kamratgården nu. Men jag tror inte vi kommer snacka så mycket om målsättningar, det gjorde vi inte förra året i alla fall. Jag tror att det är ganska klyschiga en match i taget som gäller. Det är bara det man kan påverka. Men det är klart att vi är i ett lite annat läge än vi var i vid ingången av fjolåret. Även om vi inte såg oss själva som bottenkandidat tyckte alla andra det, och det är klart att man påverkas lite av det. Men det är väldigt svårt att säga.

Ni har supportrarna med er på ett annat sätt än när det var som stormigast. Hur ska man se till att det blir en ännu större kraft?

- Det märker man faktiskt, att de verkligen uppskattar vad IFK Göteborg gör just nu med sportcheferna och klubbdirektören som är väldigt omtyckt. Jag vet inte, det handlar väl alltid om att börja vinna matcher. Då tror jag att alla lag får flow.

Blåvitt hade det tyngre under främst 2018, där sportchefen Mats Gren fick sparken och tränaren Poya Asbaghi ryktades få sparken också. Efter en tung förlust mot AFC Eskilstuna i premiären 2019 vände det i andra matchen mot Elfsborg med en 3-0-seger på Ullevi.

- Framför allt under våren från Elfsborg-matchen flöt det på, det kändes som att vi kom in i ett riktigt bra flow. Vi gjorde fantastiska matcher hemma mot AIK, Helsingborg och Elfsborg. När Robin avgjorde mot Häcken i sista minuten. Det är häftiga minnen man kommer bära med sig. Vi var ett gäng som hade haft det tufft tillsammans 2018 och fixade det till slut. Vi motbevisade folkets förhandstips, säger Erlingmark.

Hur förklarar man en sådan vändning? Ni förlorade mot AFC Eskilstuna, var nedtryckta och så vände det mot Elfsborg. Vad är det som gör det?

- Jag vet inte. I en storklubb, när man väl vinner någon match med 3-0, tror jag att det blir en ganska stor skjuts. Man märker på stan, plötsligt kollar folk en i ögonen. Elfsborg-matchen hade hänt förr eller senare ändå.

Att det hade vänt?

- Ja, exakt. Så pass mycket hade vi i oss i det laget. Vi fick in en bra assisterande tränare vid årsskiftet, som ser på fotboll likadant.

Du var tidigt ute och pratade positivt om Poya Asbaghi under hans första år. Vad var det han satte in?

- Det var ganska annorlunda jämfört med vad man haft innan. Jag tycker att det är väldigt intressant med taktiska instruktioner och hur man kan göra det bättre på planen som innermittfältare. Han hade massa olika idéer kring hur han såg på fotboll. Det tar lite tid för en att förstå allting, eftersom det var ganska mycket information, så när det väl föll på plats kändes det som att man var lite av en ny spelare på något sätt.

Ferran Sibila kom från Gif Sundsvall. Vad betydde han ihop med Poya?

- Det var också en extra krydda på det, hans fotbollstänk tillsammans med Poyas. Han spanska influenser har varit extremt nyttiga. Det är skönt för laget att ha fyra ögon i stället för två.