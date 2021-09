Filmskaparen bakom "Tigrar" befarade att Inter skulle gå efter dem: "Har bollat rejält med jurister"

För snart 20 år sedan skrev Martin Bengtsson på för Inter. Den 16-årige Örebro-talangen hade nått dit många siktar, men tillvaron i Italien var långt ifrån vad han drömt. Istället slutar tiden där med ett självmordsförsök och han har under åren där mått dåligt psykiskt.

Några år senare skrev Bengtsson boken "I skuggan av San Siro" och det är grunden till filmen "Tigrar" som Ronnie Sandahl skrivit manus till och sedan regisserat. Men det tog några år från det att Bengtsson och Sandahl talade om det när de spelade med i författarlandslaget.

- Han hade kommit ut med sin bok "I skuggan av San Siro" samma vår som jag romandebuterade. Vi var i tidigare tjugoåren och jag var väldigt fascinerad av hans berättelse och fascinerad av honom som människa. Jag kände igen mig i delar av honom i att komma fram tidigt och ha ett driv som vare sig är hälsosamt eller sympatiskt, säger Ronnie Sandahl i podcasten Lundh.

- Jag hade precis greja med film, jag hade ingen filmkarriär men jag höll på med min första kortfilm. På fyllan så lovade vi varandra att jag skulle få göra hans historia när jag var redo och han skulle tacka nej till alla andra anbud. Och jag sa att när jag är redo så kör vi och han tackade nej till allt annat och höll sitt ord och jag höll mitt ord.

Klart att fotbollsvärlden fascinerar även om det finns delar som inte är lika lockande.

- I takt med att den världen också har eskalerat, både prissummorna, övergångssummor, löner och tv-pengar, allt har drivits på i en rätt så brutal takt. Kommersialiseringen av den moderna fotbollen är ju, och man kan ju tycka att den är fel, det tycker även jag men den är också väldigt intressant. Den ställer otroligt intressanta frågor om samhället som intresserar mig som filmskapare. Då tänkte jag såhär, hur äntrar man den där världen? Den enorma och extremt kommersiella arenan med så mycket pengar och allting, jo vi äntrar den med focus på axlarna hos en 16-årig spelare som ska in i den världen. Den entrén tyckte jag var filmisk.

Ronnie Sandahl har baserat filmen på Bengtssons bok men sedan gjort egen research via en del spelare han inte vill namnge och byggt historien. Parallellt har Martin Bengtsson också varit delaktig i jobbet.

- Men när du gör en berättelse om en så specifik värld som få faktiskt vet någonting om, vi tror oss veta väldigt mycket om fotbollsvärlden utifrån vad vi ser men det är också en väldigt stängd dörr. Han har ju varit på andra sidan dörren och den miljön tror jag heller inte har förändrats särskilt mycket under de här åren bortsett från att sociala medier har kommit in och det är större pengar. Så i praktiken har den här världen blivit värre än den var när han var där men det är samma mekanismer egentligen. På så vis har han varit väldigt behjälplig och naturligtvis hade det inte gått att göra den här filmen om han inte haft tilltron till mig, att jag också får ändra på grejer och göra film av det. Att det är baserat på och inte en dokumentär om, att jag får göra ett konstnärligt verk av hans liv.

Som jag nämnde innan så har du vunnit många priser, blivit hyllad av kritiker osv. Men hur är mottagandet i fotbollsvärlden? Har du fått några rektioner av Inter till exempel, har de sagt något?

- Inter har jag inte hört ett knyst från sen filmen kom ut, vi hade en dialog innan för att de skulle veta att den kom.

Fick du någon hjälp av dem när du spelade in? För det är ju väldigt mycket dräkter och sånt som är korrekta.

- Nej egentligen inte mer än att de släppte in mig i spelarhuset där Martin bodde och de släppte in mig på A-lagets träningsanläggning. Det är väl det egentligen, nu får jag hitta rätt ord här så jag inte snubblar till det, men det är klart det de önskar att filmen kanske inte skulle ha gjorts. Samtidigt är de medvetna om vad som hände, that´s life för dem. Sen valet att göra de riktiga dräkterna med riktiga namnet och sådär, det är ett konstnärligt val som har bollat rejält med jurister de senaste åren.

Är den så att det fanns en rädsla att de skulle gå efter er?

- Ja absolut.

Men det har inte skett?

- Nej och det har vi ju undersökt ganska noggrant på förhand så att säga. Nej men från fotbollsvärlden i övrigt så har responsen varit väldigt bra, de som hör av sig även om de som hatar den kanske inte gör det.

Men har det varit någon diskussion överhuvudtaget i Italien i stort, för min bild av fotbollsvärlden är ju att även om det går långsamt så har den ändå gåt framåt sedan Martin var där och släppte sin bok. Man pratar ju mer om att man mår dåligt, prestationsångest och annat.

­- Jag skulle vilja säga att den både gått framåt och bakåt.

Vad har gått bakåt?

- Nej men just att det är en ännu tuffare situation. Att fokus på unga talanger både finansiellt och uppmärkssamhetsmässigt genom sociala medier är helt annorlunda. Jag menar när Martin Bengtsson då utsågs till Europas sjunde största talang, man kanske minns det där året efter att Dele Alli kom fram, då var han sjua på samma lista, han var värderad till en 6-700 miljoner. Jag menar det fokuset är helt annorlunda, vi hade haft ett helt annat fokus på Martin Bengtsson om han kom fram idag. Det tror jag kanske inte hade varit helt bra. De som pratat om psykisk ohälsa eller att de mått dåligt i vissa sammanhang är ju de som inte längre har någonting att förlora. Det är en sak för Buffon att säga det när han är 400 år gammal men det kommer ju inte fram så många sjuttonåringar och säger det. För de vet ju också att då är de ställda på söndag och kommer inte spela.