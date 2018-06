Förre Juve-assistenten tror på Sverige och Danmark: Bägge i åttondelsfinal

Dansken Jens Bangsbo är på många sätt unik då den tidigare elitspelaren i dag är professor i fysiologi i Köpenhamn med över 25 böcker på CV:et, men han har även en prolicens som tränare från Uefa. Han har under åren jobbat som assisterande till Marcello Lippi i Juventus och Morten Olsen i Danmarks landslag under VM 2002 och 2010 och pekar på att den tekniska utveckling gjort jobbet som tränare lite enklare.

- Det har definitivt utvecklat det. Man har många möjligheter i dag. Man kan se att alla lag i dag använder GPS i träning och så vidare. Man har mycket information genom det. Man har hjärtslagen, man kan se hur mycket spelare tar ut sig, man kan se hur de mår och man kan göra test för att se hur det återhämtar sig och hur mycket träning de klarar. Det finns många möjligheter. Utmaningen nu är att optimera användningen av detta. Jag har varit i Manchester United några gånger och har sett tre killar från universitetet som spenderar hela dagarna på att arbeta med datan från en träning. Men vilken data är viktig och hur ska den påverka träningen de kommande dagarna? Det är det som är det viktiga, säger Jens Bangsbo i podcasten Lundh.

I Sverige hade vi tidigare en förbundskapten som kunde peta spelare på grund av för hög fettprocent - är det rätt väg?

- Vi måste vara försiktiga så att vi inte är för ivriga kring detaljerna. Visst, hur man äter måste finnas där. Ibland måste man även acceptera att något inte är optimalt, för i slutändan handlar det om spelarens prestation. När presterar han eller hon som bäst? När har han eller hon som bäst förberedd och känner sig som mest en del av laget och förstår lagets taktik? Lägg tid på det och se till att det funkar. Sedan kan du jobba på detaljerna också. Men det måste inte vara ett problem.

- Du måste jobba på det två år innan du kommer till ett mästerskap Det handlar inte om att göra något specifikt inför ett mästerskap, för det ska vara en del av den normala rutinen. Varför det är en del av rutinen är för att en spelare blir bättre av det, och därför infört det i sitt eget liv hemma. Det vi gjorde med det danska landslaget innan VM och EM var att vi bad spelarna att rapportera all aktivitet ett halvår innan de kom. Man kan säga att det var en del för att kontrollera av vad de gjorde, för ibland var det klubben som organiserade vad de gjorde, men det gjorde att vi kunde ha kontakt med dem och kunde diskutera problem med dem under den här tiden. Som förbundskapten tycker jag inte att man bara ska jobba under samlingarna, utan även mellan samlingarna.

- Jag minns att vi hade specialsessioner med vissa av killarna, för de spelade kanske inte när laget var samlat, så jag höll specialaktiviteter för dem. I slutet av träningarna frågade de om vi kunde göra samma sak nästa dag. Jag svarade att vi nästa dag skulle göra något med hela laget och att vi kunde göra det senare men inte i morgon. Jag frågade dem då varför de inte gör det hemma. Då tänker de att de kanske kan göra det. De kan fråga den assisterande tränaren om han kan göra några av de här aktivisterna med dem. Spelarna borde kräva mer av klubbarna än vad de gör. När man är med ett landslag handlar det inte bara om att jobba när du är med landslaget utan även när det inte är samling, för fysiskt kan du inte utveckla laget på tio dagar inför en match. Du kan göra lite, men inte mycket. Inför ett VM eller en final kan du göra mycket mer. Men grunden måste fortfarande göras innan de kommer till samlingarna.

Eftersom du också är fotbollstränare: hur kommer Sverige och Danmark göra ifrån sig i VM?

- De kommer göra väldigt bra ifrån sig. De kommer gå vidare från gruppspelet, för de vet hur man förbereder sig och hur man tävlar, och de har unika grupper som kan förstå hur de ska stötta varandra för att nå bra resultat. Så vi kommer ha både Sverige och Danmark vidare till åttondelsfinal.

Kommer de gå längre? Sverige får förmodligen Brasilien då.

- Brasilien går att slå! Fråga Tyskland. Man kan alltid slå Brasilien i ett VM, även i Brasilien. Tänk inte på matcherna som kan komma, tänk på matcherna i gruppspelet. Sedan kan saker hända efter det.

Vilka tror du vinner VM?

- Jag tror att Tyskland kan göra det igen. Deras förberedelser och många år av utveckling av laget gör att de kan sätta in nya spelare i laget utan att det har en stor effekt på prestationen, kanske snarare tvärtom. Jag tror att den aspekten är essentiell. I en så lång turnering som VM tror jag att Tyskland kan göra det igen. Men allt kan hända i fotboll.

Även om vetenskapen finns där för att hjälpa?

- Vetenskapen kan göra att din chans att lyckas kan bli ännu större.