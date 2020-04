Förre svenskagenten Morabito ger mörk bild av branschen: "Mycket pengar försvinner"

Italienaren Vincenzo Morabito fastnade för Sverige som land och läste svenska i början av 1980-talet. Det innebar att han fick vara tolk till Sven-Göran Eriksson när han var tränare för Roma. När Morabito sedan flyttade till Sverige och kombinerade studier med jobb som sportjournalist hjälpte han IFK Göteborg som tolk i flera omgångar i slutet av 1980-talet.

Kopplingen till Blåvitt och fotbollen ledde till att han började arbeta som agent och första affären var Roland Nilssons flytt till Sheffield Wednesday. Under 1990-talet var Morabito den som representerade flest svenska storspelare. Jonas Thern, Stefan Schwarz, Martin Dahlin, Kennet Andersson, Patrick Andersson och många fler tillhörde stallet. Därefter blev han stor agent i Italien och jobbade mycket med Lazio och sedermera gick han ihop med engelska First Artist som börsnoterades 2001.

I dag är Vincenzo Morabito fortfarande aktiv i Italien men i mindre skala och har inga direkta spelarrelationer utan är del av ett nätverk av agenter.Italienaren ger en rätt mörk bild av branschen och vill verkligen se att Fifa återinför en licens, men har även andra idéer.

- Man ska också ha gränser för betalningar. Det kan inte vara så att man ska köra 20 miljoner på en affär. Det säger jag för att man ger dåliga signaler då. I förrgår kom agentkommissionssiffrorna ut som betalades i Italien förra året: 187 miljoner euro. Empoli, som är i Serie B, betalade sex miljoner i agentkommissioner. Det är något som inte riktigt stämmer. Man får vara försiktig, för det är mycket korruption också. Det är mycket pengar som går till agenter som går tillbaka till någon annan, säger Vincenzo Morabito till podcasten Lundh.

- Jag har en god vän som heter Pippo Russo, han skriver för La Repubblica, han är en journalist som går till botten med saker. Vi talar ofta om det. I dag är det lätt med elektroniska transaktioner att följa pengarna. Om jag får betalt av klubben måste jag redovisa pengarna. Det är lätt att se om pengarna går någon annanstans. Men det är som att ingen har bekymrat sig med att göra det. Det är mycket pengar som försvinner på det sättet, tyvärr.

Det känns som att ingen inom fotbollen vill öppna upp, för egentligen skulle man kunna köra transparens om man velat?

- Lätt!

Varför tror du att de inte vågar?

- Jag vet inte. Titta på Football Leaks. Det var fantastiskt. Och vad gör de? De sätter honom i fängelse! Då är det något som inte stämmer. Han har varit jättebra för oss som vill jobba på rätt sätt. Det blir bara dålig konkurrens, jag kan inte konkurrera med en som betalar tio miljoner euro till någon fotbollsledare som då får rätt att göra affärer i två-tre år. Det är omöjligt. Men det är lätt att spåra, men det vill de inte göra.

Du menar att du på 30 år som du har varit i den här branschen aldrig har trampat fel?

- Jag har gjort allt rätt. Det jag kanske gjort… det var nästan alla som gjorde det, det var att spelare ibland fick lite svarta pengar. Det var de så kallade ”image rights”.

Egentligen var det bara skatteskäl, man hittade på att det var reklam och så betalade man på Isle of Man och liknande.

- Ja. Jag kommer ihåg när vi tog Tore André Flo till Siena. Det är en liten klubb. Han skulle ha en miljon euro, Det kunde inte de betala. Då kom hans norska advokat ner. Siena gjorde ett image rights-kontrakt, då fick han betalt en gång om året. Men jag sade till Siena att de måste kunna redovisa vad de ska använda honom för. Efter två veckor körde de då abbonemangskampanjen. Det är klart att det var ett sätt för att betala mindre skatt. Men om jag inte gjorde det skulle någon annan göra det.

Men på 30 år är det bara det som du gjort, du bidrog till image right så att de inte betalade full skatt? Är det helt korrekt?

- Det är inte alla som har betalat full skatt. Men i dag är det omöjligt. Det finns fortfarande image rights, men det används ordentligt. Titta i Napoli, när du kommer dit får du lön och en fast siffra som förhandlats fram, och det är att du säljer dina image rights till 100 procent. Men de arbetar med dem. Det gjorde jag första gången ordentligt med Chelsea, när vi gjorde Gianfranco Zola. Men det var också ett namn som var lätt att sälja.

Har du något hopp om att det ska bli renare i fotbollens värld?

- Det måste bli renare överallt. Varje bransch har sina korruptionsnischer. Jag tycker om historia och läser mycket historiska böcker, och det har alltid varit så. Alltid. Det är omöjligt. Titta nu på virussituationer, hur många versioner som vi hör. Att kineserna kanske har gjort det här för att kunna sälja vaccin – allt möjligt. Men om man vill städa finns det möjligheten att göra det i dag, när allt är elektroniskt och går att kontrollera. Vi kommer snart inte kunna använda cash. Sverige är ett av länderna som säger att man kanske inte kommer använda kontanter i framtiden. Det är lätt att hitta. I England har de gjort systemet att agenterna får betalt genom ligan. Det hjälper en del, men det är fortfarande så att ligan skulle fortsätta följa pengarna strömma. Kommer de till mig är det lätt att se om de går någon annanstans. Skattemässigt finns det inte en chans att du slipper undan, så länge du inte har bolaget i Monte Carlo eller så.

Kör du i olika skatteparadis så är det svårare att få insyn. Tror du att det finns ett intresse hos Fifa och Uefa, för även om de ibland klagar på agenter så använder de också agenter? Det känns som att om de verkligen hade velat rengöra så hade de kunnat göra det?

- Ja, om de vill kan de. Nu hade de arbetat i två år på ett nytt regelverk. Bland annat (Mino) Raiola och (Jorge) Mendes vill inte acceptera det nya regelverket. Man undrar varför de inte vill göra det. Men jag tycker att det i princip ska vara så att om jag är agent och ska arbeta med fotboll så måste jag ha ett bolag som sitter på ett ordentligt ställe. De kan skicka en faktura från Dubai. En spelare flyttar från Italien till England, och så kommer fakturan från Dubai. Vad har det med detta att göra? Den kommer kanske från Malta? Jag vet att det finns en ganska känd portugisisk agent som har företaget på Malta. Det måste vara konstigt att ha Malta-företag och göra affärer i resten av Europa.

Å andra sidan är Malta med i EU, så det finns nog värre exempel. Vilket ansvar har spelare i att välja agenter?

- I dag är det också ett problem, att du inte har så mycket samtal med själva spelaren. Du går via föräldrar, via kompisar, via familjen. De är inte så mogna som tidigare. Förr i tiden träffade jag föräldrarna så klart, men de hade inte en så aktiv roll. I dag är det de som bestämmer. I dag är det de som får pengar av en agent, för att sonen ska välja honom. Det är det som gör det svårt för oss att jobba, för det är mindre kontakt med spelaren och mer med familjen.

Vilket ansvar har klubbarna? För det känns som att klubbarna också ofta använder fina ord och klagar på agenter, men att man ändå är beredd att göra affärer i alla lägen?

- Titta på De Ligt, exempelvis, han hade en annan agent och så bytte han plötsligt och kom till Juventus. Konstigt, kan man tycka. Det är så mycket signaler som man får, men spelarna tänker inte på det, för dem är det viktigaste hur mycket de tjänar. Förut handlade det mer om det var rätt klubb för dem för framtiden, för karriären. Jag har fått nej av Brian Laudrup för att gå till Ajax, han tyckte att det var bättre att gå till Chelsea. I dag skulle den diskussionen inte finnas, det hade handlat om vem som betalat mest. Men det är inte så mycket spelarens fel, det är familjens. Familjen lever på spelaren, det är lite synd.