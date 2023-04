Frustration över affärer med kriminella agenter i svensk fotboll: "Alla som duckar är skyldiga"

Den senaste veckan har de ökande agentarvodena i svensk fotboll diskuterats. Svenska elitklubbar har betalat runt 100 miljoner kronor till agenter bara under 2022.

Fredrik Gårdare, som ledde polisens insats mot kriminella i idrottsmiljö 2017-2021 och som nyligen lade fram utredning om svensk idrott till stiftelsen Tryggare Sverige, pekar i rapporten på bristen på insyn i vem som gör affärer och var pengarna hamnar.

- Det är allvarligt, för fotbollen utnyttjas av människor som inte vill fotbollen väl, som bara vill tjäna pengar och ser på det som något i sin portfölj där de lätt kan komma in och agera i lugn och ro, säger han i podcasten Lundh.

- Då är vi igen inne på ledarskapet, att man vill skyffla undan det och tycker att det inte är så farligt. Det första vi måste göra är att prata om eländet. Det är jobbigt och trist, speciellt med idrottsfokus. Det är det som skiljer mot annat, att det inom idrotten är bra värdegrund, det är hälsa, det är fair play, det är så mycket positivt, det är roligt, det är spännande, oförutsägbart. Sedan kommer det elände, och det blir en sådan kontrast mot glädjen, spänningen och det oförutsägbara. Där ligger nog en del av problemet, att idrotten har längre än andra organisationer till att verkligen börja ta tag i det här.

Nu i efterskalvet efter diverse granskningar och belysningar av agentarvoden blir det en diskussion om att det inte kan ligga på den enskilda klubben, att det borde vara liga och förbund. Du som ser det lite utifrån, vem ha ansvaret för att det spårar ur? Är det den enskilda sportchefen, är det klubben, är det förbundet, är det ligan?

Vad kan en klubb göra för att säkra att man inte hamnar i konstigheter? Det kanske inte fanns något syfte från början, men det kan vara en jakt på en spelare eller en försäljning där man hamnar i situationer. Hur skulle du rekommendera en allsvensk klubb att göra sina transferaffärer? Hur många ska vara involverade från klubbens sida, och så vidare?

- Man ska ha en bra baskompetens och ha en mental förberedelse. Man ska ha magkänsla och ta det lite lugnt, ha bakgrundskontroller på dem man ska göra affärer med, man ska använda sig av experter, advokater som är både juridiskt utbildade, har erfarenhet och ska följa advokatsamfundets etiska regler. Man ska vara minst tre stycken när man gör affärer…

För alla dokument?

- Precis, allting. Utöver det ska det vara en transparens runt affärerna, en insyn där man kan kontroller.

Genom åren när jag och många andra har intervjuat dig har du påpekat dubbelheten med sportchefsroller och Sef, att å ena sidan vill man ha hjälp och att man å andra sidan gör affärer med de som har varit hotfulla. Även efter den här rapporten säger du "varför låter vi elitfotbollen göra affärer med kriminella närverk? Jag är förbannad och besviken på våra undfallande chefer i idrotten och våra nonchalanta chefer hos polisen." Hur ser du på att idrotten fortsätter göra affärer, även om man vet att det är aktörer som inte gör allt enligt regelbok?

- Jag blir frustrerad. Jag är en lugn person, jag hetsar inte upp mig, men det är märkligt. Förstår man inte? Bryr man sig inte? Tycker man själv att det inte är så noga med svenska lagar och idrottens regler? Tycker man att man kan kliva över dem hur som helst? Har man den inställningen i grunden och gör så i sitt vanliga liv så kan man naturligtvis göra affärer med kriminella, men då måste det finnas högre chefer och system som gör att man kan se att man då har fel chefer i klubbarna.

Att styrelse och vd måste agera om det är sportchefer som fortsätter göra sådana affärer?

- Ja. Det måste finnas en tydlig gräns. Det är både moraliskt och etiskt och för idrottens eget bästa. De människor som inte ställer upp ska inte vara inom idrotten över huvud taget. Det är min personliga uppfattning.

I rapporten går det att läsa om belöningar i samband med agentbranschen, att det delas ut klockor och resor, att det överlämnas pengar till anhöriga och partners. Finns det något som tyder på att man har köpt eller mutat sig in i klubbar?

- Ja, det är det. De är duktiga på detta. Om man ska försvara ledare inom fotbollen som har tagit in de här i omklädningsrum, på planen, i konferensrum och även gör affärer och betalar pengar till dem så har möjligtvis en och annan blivit lurad och inte förstått. De är ju proffs på att göra sådant här. Det är mycket märkligt att vi har hamnat här. De försvarar sig med att de inte kan se vem som är kriminell och inte, de har ingen skylt på sig. Det är mycket att skylla ifrån sig när man tar upp de här frågorna.

Du svarade ja på frågan, har de köpt sig in i föreningarna? Har de alltså mutat folk i föreningarna? Har du indikationer på det?

- Det blir en de facto-muta i alla fall. Mutlagstiftningen är svår, den är smal i Sverige och väldigt mycket faller inte under mutbrott, det går utanför. Men syftet är att få någon form av fördelar, att det kommer ett brott sedan, så småningom. Framför allt ekobrott, det är mycket si och så med att deklarera rätt till Skattemyndigheten. Det blir pengatvätt. Det omsätts gärna i kriminell verksamhet. Visst, det bjuds på väldigt mycket, från krogen till resor till svarta pengar under bordet…

Vet du det?

- Ja.

Har du bevis? Varför leder inte det till en rättslig process?

- Du ska ha det in i mutbrottsjuridiken. Där är det väldigt smalt. Du måste kunna visa att de pengarna hänger ihop med en tjänst du ska göra. Den ska också vara i direkt anslutning. Det är oerhört svårt att leda sådant i bevis till åtal och domstolsförhandlingar.