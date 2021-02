Ghoddos siktar mot nytt VM med Iran: ”Skulle vara ett stort misslyckande om vi inte tar oss dit”

Saman Ghoddos hade möjligheten att välja mellan två landslag: Sverige och Iran. Först gjorde han två träningslandskamper under Janne Anderssons ledning på januariturnén 2017, men slutligen valde han att representera Iran. Där tog han en plats i VM-truppen och fick hoppa in i samtliga tre gruppspelsmatcher.

Nu ska Iran försöka kvala in till ytterligare ett världsmästerskap: det i Qatar 2022. Det asiatiska VM-kvalet är nu inne i den andra fasen av tre och Iran måste ta sig förbi antingen Irak eller Bahrain för att gå vidare till nästa runda.

- Vi har två-tre viktiga matcher kvar i kvalet. De måste vi vinna för att ta oss till VM. Jag har fortfarande all kärlek till landslaget, jag ger fortfarande allt, säger Ghoddos till podcasten Lundh.

Ni är lottade i en speciell grupp med Irak och Bahrain, ni har dem kvar hemma. Hur viktigt är det att ta sig till VM för landslaget?

- Otroligt viktigt. Allt annat skulle vara ett misslyckande. Speciellt med det lag vi har. Det skulle vara ett stort misslyckande om vi inte tar oss till VM.

Vad var det som brast i matcherna mot Irak och Bahrain, även om du inte var med?

- Det var största anledningen: att jag inte var med. Nej, nej, jag skojar! Jag vet inte, jag kollade inte ens matcherna. Jag ville inte ens kolla fotboll när jag var avstängd. Jag vet inte ens vad som hände.

Du har spelat VM och asiatiska mästerskapen där ni gick till semifinal. Hur är det att representera Iran och göra insatser för landslaget?

- Det är en speciell känsla. För att vara iranier är det en annan sorts känsla att representera Iran, som jag inte behöver gå in på varför. Men tänker man på allt annat, att man spelar för folket – det är den känslan som verkligen betyder något. Att göra ens familj och farföräldrar och alla dem stolta, att jag spelar för Iran.

Man har bytt förbundskapten, innan var det den gamle United-coachen Carlos Queiroz, nu är det en serb, Dragan Skocic. Vad är relationen med honom?

- Jag har bara varit på en samling med honom. Men han verkar vara en bra tränare. Han har kommit in på träningarna lite också, han verkar ha varit en grym spelare. Det är intrycket jag har fått av honom, att han kan mycket fotboll.

Du talar själv om ett grymt landslag. Vilka är det som sticker ut för dig där?

- Just nu skulle jag säga två stycken: Sardar Azmoun, som är den största stjärnan med Mehdi Taremi. Han är i Porto just nu och bara bombar in mål. Det är de största stjärnorna. Med de två på planen så löser de resten.

Om du ser dig själv på en position du gärna har i landslaget, vilken plats vill du spela på?

- Det beror på vilken formation man spelar med.

Har du någon koll på det?

- Då skulle jag säga att nummer tio-rollen är min favoritposition.

Blir det ett VM 2022 i Qatar för Iran?

- Det blir det.