Glöm målkameror i allsvenskan: "För stor investering för få beslut"

Allsvenskan är en av få högstaligor bland de 30 främsta i Europa som står emot VAR. Elitklubbarna har tydligt markerat att man inte vill ha in det.

Och just nu rasar en strid i Norge där 19 av 32 elitklubbar vill ta bort VAR som är infört sedan två år tillbaka, men där Uefa varnat Norge brevledes och det norska förbundet gått emot klubbarna. Nu ska det röstas på norsk fotbolls årsmöte.

- Vi följer det ganska noga. I och med att vi sticker ut så extremt av de etablerade ligorna kring att inte ha VAR så blir det väldigt intressant att se vad som sker i Norge med den debatten som är där nu. Om de behåller det eller om de monterar ner det. De skulle ju i så fall vara det första landet som infört det och sedan tagit bort det. Så det är verkligen en maktkamp där, säger Sef:s sportchef Svante Samuelsson i podcasten Lundh.

Vilken påtryckning känner ni från Uefa eller från andra utanför Sverige?

- Inget från Uefa än så länge. Den största diskussionen vi har är med våra domare, där vi har stor respekt för dem. De känner att de inte ges samma möjligheter att ta rätt beslut som domarna i andra länder. Så det är väl egentligen mest där diskussionerna är. Ingenting från Uefa ännu, men det kan nog vara en tidsfråga. Vi får se lite vad som händer i Norge, det tror jag kan påverka.

Hur tycker du att Sverige ska agera om Uefa trycker på?

- Jag tror att vi måste agera utifrån våra förutsättningar och vad våra klubbar tycker. Det är ändå de som ska avgöra det. Vi har ett system där våra klubbar är medlemsägda och de har årsmöten som tar de stora centrala besluten. Hur klubben ska ställa sig i vissa frågor. Just nu är det en majoritet mot VAR.

Hur tar du diskussionen med Stefan Johannesson, som är domarbas på fotbollsförbundet, som är en av dem som aktivt velat ha VAR?

- Jag har dialog med många representanter för domarskrået. De förstår vår situation. Våra klubbar har årsmötesbeslut på att de som jobbar för den klubben aktivt ska agera för att det inte ska införas. De försöker beskriva deras perspektiv på ett klokt sätt och försöker påverka debatten åt det hållet. Men det är ett ganska låst läge.

Vilken skillnad ser du på den VAR-varianten man använder i Norge, som är en slags VAR light? En billigare version med färre kameror kontra det som finns i Champions League, Premier League eller ett VM/EM?

- Jag kan inte jättemycket detaljer, men min bild är att du behöver ha tillräckligt med kameror så att man har ökad chans att ta korrekta beslut. Sedan är väl nästa stora diskussion själva beslutsfattandet: vilka situationer man går in i och hur lång tid bedömningen får ta för att man inte ska tappa känslan under matchen. Det har väl skruvats in i rätt många länder. Det är kanske färre VAR-beslut än vad bilden är. Jag har en kompis i Spanien som kollar på matcherna. I vissa länder har det etablerats, det är inte så stor debatt kring det, medan i Premier League är det väldigt stor debatt nästan varje helg.

Varför finns det inte målkameror i svensk elitfotboll?

- Vi har tittat lite på det, men det krävs oerhört många kameror runt målområdet för att egentligen bara avgöra om en fotboll är över mållinjen eller inte. Sedan sker det inte många tillfällen per år. Jag tror att bedömningen gällande kostnad kontra hur många gånger det kommer användas är för stor investering för väldigt få beslut.

Hur dyrt är det?

- Det är inte mycket billigare än VAR. Det är många kameror och det är en högteknologisk grej man leasar och får en kostnad per match. Det kostar inte mycket mindre än att införa VAR totalt sett.