Grahn medger - grämer sig över FCK-nobben: "Då hade jag kanske haft 100 landskamper"

I slutet av 1990-talet tog sig Tobias Grahn fram i Östers IF innan flyttlasset gick till danska Randers (efter ett kortare gästspel i Portugal). Därefter blev det även spel i Norge, Spanien och Tyskland. Men trots att den tidigare mittfältaren gjorde A-landslagsdebut i januari 2001, som 20-åring, stannade landslagskarriären vid fyra framträdanden.

När Grahn gästar podcasten Lundh ger han sin syn på varför karriären aldrig nådde nästa höjd, trots att det fanns en hel del ljusglimtar.

- Jag gjorde väldigt många val i min fotbollskarriär genom klubbyten och så vidare. När jag kom till Spanien och hade gjort det bra ifrån mig i både Sverige, Norge och Danmark var jag väldigt skadedrabbad. Jag drog baksidan flera gånger och fick stora skadebekymmer och var ute mycket där med de skadorna och rehabilitering. Sen åkte vi ur La Liga och jag blev utlånad till Hertha Berlin. Sen kom jag till Hertha Berlin och hade dålig "fitness" och var inte i slag helt enkelt, förklarar Grahn och fortsätter:

- När man ska spela Bundesliga, mycket en mot en, det var jag inte… jag spelade ändå nästan ordinarie hela tiden, men var inte i mitt livs form där dessvärre. Jag spelade några bra matcher, men kom aldrig upp i min topp och det var synd. Jag hade extremt mycket fotboll i mig i den åldern och jag kände att jag hade det stora internationella genombrottet i kroppen. Men det blev aldrig på det sättet. Sen kom jag tillbaka till Sverige och Danmark igen. Om jag tittar tillbaka på min karriär hade jag kunnat få ut väldigt mycket mer av den, både på landslags- och klubbnivå, men det är som det är.

Var det tillfälligheter, något du saknade eller felval som du gjorde?

- Felval gjorde jag nog om man tittar i backspegeln, sen vet man aldrig vart det hade lett om man hade valt ett annat spår. Jag hade erbjudande från FC Köpenhamn när jag valde att gå till utlandet och det kanske hade varit ett bättre alternativ för mig att gå till FC Köpenhamn. Där var flera landslagsspelare, Tobias Linderoth och lite andra. Där var jag en spelare som gjorde väldigt bra ifrån mig i danska ligan och om jag hade kommit till Danmarks bästa klubb som spelade i Champions League varje år, som de gjorde där, hade jag kanske haft 100 landskamper under mig i dag.

- Det är klart att jag tänker de tankarna ofta. Det ångrar jag lite, jag är lite bitter över att jag inte har fått spela något EM-slutspel eller VM-slutspel. Det är klart att man gärna hade haft med sig det. Den fotbollen hade jag i mig och när jag levererade bäst levererade jag också till att spela de slutspelen och de landskamperna. Det är lite tråkigt att man inte har fått det med sig, men det är som det är.

Om man tänker sig att man kan skicka vidare råd till spelare som kommer i samma situation som du. Vad är ditt råd och din lärdom av din karriär?

- Den är solklar. Det är extremt viktigt när man väljer klubb… jag gick väldigt mycket efter pengar, det är inte klokt. Om man kan välja att gå till en förening som är topp tre i respektive liga så skapar du väldigt bra förutsättningar för dig själv. Det är tufft i en lagidrott om du är och spelar i en förening som kanske ligger i botten. Dina möjligheter att lyfta fram dina egna egenskaper och visa dig från din bästa sida är extremt mycket större om du spelar i ett topplag.

Grahn fortsätter sitt resonemang:

- Om jag hade gått tillbaka till agentspåret och rådgett spelare hade jag alltid sagt att: ”Hellre ta en mindre lön och gå till en klubb som spelar topp tre i sin respektive liga, då har du möjligheter att visa upp dig bra under rätt förutsättningar”. Det är det misstaget jag har gjort flera gånger.

Det är ett undantag med Malmö FF, det var ändå ett år när de vann 2004 och det skar sig med Tom Prahl. Eller var det mer att du kände att han…

- Jag känner inte att jag inte levererade i Malmö FF. Jag avgjorde en hel del matcher där som var ganska viktiga och jag känner också att under de matcherna som jag spelade i Malmö FF levererade jag bra fotboll i varenda match. Jag tycker själv att jag var en av de som var stöttepelare i det laget under tiden jag var där. Jag är absolut inte missnöjd med det jag levererade i Malmö FF, tvärtom, jag tycker att jag var en stark spelare under tiden jag var där. Däremot var jag jävligt bestämd om att jag inte tyckte att jag levererade min fulla potential för att jag inte spelade på rätt plats. Det var då det skar sig med Tom på den tiden, men det är en annan sak. Jag tycker att jag levererade i Malmö.

Just att gå på pengar, vad var det som gjorde att du drog till det? Eller var det mer att ung och oförstående och ville tjäna pengar helt enkelt?

- Det är lätt att sitta och säga nu i efterhand att man inte ska välja det alternativet som är mest pengar, man ska välja ett annat som det kanske är bättre utvecklingsmöjligheter i. Det är lätt i efterhand att säga det, men när du sitter med två kontrakt framför dig och det ena har ett större belopp än det andra som du ska få varje månad så är det lättare sagt än gjort. Men om man ser i backspegeln och lite annan rådgivning hade det nog lett min karriär på ett helt annat spår, det tror jag nog. Jag tror att det är viktigt.

Lyssna på hela avsnittet av podcasten Lundh med Tobias Grahn i spelaren.