Granqvist vill inte avslöja vad han betalat ur egen ficka för att hjälpa HIF: "Jag brinner för föreningen"

Helsingborgs IF har i flera år haft ekonomiska problem och ramlade i fjol ur allsvenskan. I början av mars gav dock klubben ett positivt besked till sina supportrar, då föreningen visade upp ett plusresultat för 2020. HIF gick gick 1,5 miljoner kronor plus i fjol, vilket är andra året i följd som föreningen går plus. Plusresultatet 2019 var samtidigt föreningens första plusresultat sedan 2014.

Nu menar Granqvist att Skånelaget är på rätt väg ekonomiskt.

- Det är många år sedan tillbaka som vi gjorde plusresultat två år i rad. Med Joel som klubbdirektör och Robin som jobbar på ekonomin har vi fått ordning på våra siffror. Sedan kunde ingen räkna med att det skulle komma en pandemi från ingenstans när vi skulle bygga. Det blev handbromsen direkt där, när vi knappt var halvfärdiga med truppen inför förra året, säger han i podcasten "Lundh" och fortsätter:

- Men samtidigt var vi också den förening som var öppen och transparent med att det skulle kosta med en pandemi, att vi skulle gå 17 miljoner back om vi inte skulle få hjälp med att få ordning på siffrorna på grund av pandemin. Men vi lyckades på lite olika sätt att rädda året, så vi var en av få som gick plus förra året i allsvenskan.

Det var faktiskt rätt många.

- Det kanske blev rätt många till slut. Krispaketet plus en del försäljningar också förra året hjälper till, så klart. Men jag känner att vi har kontroll på ekonomin nu. Nu är det inte jag som sköter den till 100 procent, jag har min budget att följa, så klart, som ansvarig för sporten, men jag tycker att vi har bra koll på ekonomin. Det är tufft fortfarande med pandemin, vi vet inte när vi får släppa på publik och vilka stöd vi får om vi inte får släppa på publik, men jag tycker att vi har kontroll på det i dagsläget.

Sedan du flyttade hem 2018 har man hört lite uppgifter om att du har betalat en del grejer själv, som en bubbelpool. Jag ser på ditt leende att det verkar vara så. Hur mycket har du betalat själv?

- Jag vill helst inte prata om vad jag gör och inte. Men jag brinner för föreningen, det kan vara så att jag har hjälpt till med vissa grejer.

Hur kommer det sig att du brinner så för HIF att du själv vill hjälpa till?

- Jag kommer från en liten by utanför Helsingborg, Påarp, och kom till Helsingborg när jag skulle fylla 15 och har varit med under många år här. Jag har fått möjligheten att vara utomlands ett gäng år, och verkligen brinner för den här föreningen. Den betyder mycket för mig, det var den som gav mig chansen när jag kom hit som ung spelare och jag har fått vara med om hela äventyret som jag har varit med om. Jag vill ge tillbaka för det. Jag brinner och har stort hjärta för föreningen. Den möjlighet jag har nu att spela och vara sportchef, då vill jag ge tillbaka så mycket som jag kan.

Ser du det långsiktigt som sportchef?

- Det gör jag i dagsläget. Men jag sade det i en intervju för något år sedan att jag inte är större än klubben. Känner jag inte att jag presterar det jag ska göra med att ta in spelare, sälja spelare och lyckas resultatmässigt på planen, lyckas jag inte med det kommer jag inte vara en sportchef som sitter kvar bara för att sitta kvar, då är det säkert någon annan som är redo att ta den situationen. Men det är klart att jag hoppas att jag kommer att göra ett bra jobb. Men föreningen kommer alltid gå först för min räkning, jag är bara här under den tid jag känner att jag bidrar och styrelsen och Joel som klubbdirektör känner att jag gör det jag ska.

Vad känner du är dina styrkor som sportchef?

- Jag är ansvarig för en grupp som har otrolig lagsammanhållning, som tillsammans lyckas hitta de individer som passar in i det lagbygget. Jag tror att vi som förening måste bli otroligt starka som lag. Vi kommer inte ha störst plånbok på många år, då måste vi hitta genvägar och vara otroligt starka som grupp. Vi kommer inte kunna ha all den personal vi önskat att vi skulle ha, det är många personer som kanske kommer ha två roller. Det gäller att ha föreningsmänniskor och lagspelare som passar in. Jag hoppas att den personlighet jag har som lagkapten och spelare, att alltid sätta laget först, att jag kommer kunna göra det som sportchef också.

