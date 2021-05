Hansson om kaosdygnet - tvingades rycka in i Blågult: "Då hade jag funderat en gång till"

Tidigare Helsingborgs IF-målvakten Pär Hansson gjorde sex A-landskamper under sin spelarkarriär och var med i Sveriges EM-trupp 2012, men lyckades inte peta Andreas Isaksson i det blågula målet.Vid ett tillfälle fick han dock rycka in sent i VM-kvalet 2013.

Hansson anlände då tätt inpå matchdagen och höll nollan i Sveriges 2-0-seger mot Färöarna på hemmaplan. Det var den enda tävlingsmatchen som han gjorde med landslaget.

Nu berättar han, i podcasten "Lundh", att han skulle ha varit med på samlingen från början, men att han först valde att avstå, då hans fru väntade barn.

- Jag skulle egentligen varit med, men vi väntade barn då. Så jag tackade nej till den samlingen ganska tidigt och sa att vi väntade barn, det var en vecka in på den samlingen. Det var inga konstigheter från dem. Sedan tror jag att det var Wiland som skadade sig först. Då kallade man in någon, jag minns inte vem.

Jag tror att det var David Mitov Nilsson.

- Stämmer! Sedan åkte de iväg och spelade en landskamp borta, och Isaksson fick sin tredje varning och blev avstängd. Då ringde Erik Hamrén mig och frågade hur det gick, och då sa jag att det inte hade hänt något än. "Kan du komma loss?" Första svaret var nej, för det kunde ske när som helst. Min pappa har alltid varit noga med "klart att du ska spela fotboll", men den här gången sa han att jag behövde tänka en gång till, att jag inte fick missa mina barns födelse, säger Hansson.

Han fortsätter:

- Sedan ringde de dagen efter igen och frågade hur det hade gått. Det var då två dagar till vi skulle ha barn, men de behövde mig, för de hade bara David Mitov Nilsson och han hade inte spelat några landskamper och knappt varit med. Då bestämde jag tillsammans med min fru att jag skulle sticka upp medan hon åkte hem till sina föräldrar och var redo där, hon skulle ringa om det var något.

- Jag stack upp med flyg dagen innan matchen, vi hade kontakt hela tiden och min fru hade kontakt med Allbäck, som var assisterande. Om något hände skulle hon ringa direkt. Jag spelade matchen, vi vann med 2-0, jag åkte sedan poliseskort ut till flygplatsen och flög hem, sedan föddes Melvin dagen efter. Det är klart att man aldrig ångrar en landskamp man spelat, men hade jag fått göra om det i dag och riskera att missa min sons födelse så är det klart att jag hade funderat en gång till. Jag är väldigt glad över att jag inte missade det.

Du var med på EM 2012 som en av målvakterna, men spelade inget. Känner du att du borde fått fler chanser?

- Isaksson var ju bra i landslaget. Oavsett hur lite han spelade i klubblaget så gjorde han sällan en dålig landskamp. Lite som med Robin Olsen, han spelar inte alltid i klubblaget men är väldigt sällan dålig i landslaget. Det var ett läge där jag kände att jag närmade mig, jag var andremålvakt ett bra tag, säger han och fortsätter:

- Jag tror att det var hösten innan där jag hade en väldigt fin höst och kom med i landslaget, och så helt plötsligt, från ingenstans, inför en samling så ringde Hamrén mig inför en samling och sade att de ville testa Kristoffer Nordfeldt, som gjort det bra i Heerenveen. "Men det är inga problem, du kommer säkert vara med nästa samling igen". Då var det inte mer med det. Men efter det var jag inte med. Det är klart att jag kunde känna att jag var i en väldigt bra form och hade gjort väldigt fina landskamper på januariturnén, vad det nu betyder - kanske ingenting med facit i hand. Men där och då var det en besvikelse att jag inte kom med längre när jag hade varit med så länge. Men att jag var nära Isaksson - det tror jag inte.

Det är bara att acceptera?

- Så är det. Återigen: jag gjorde allt jag kunde och blev så bra som jag kunde bli. Men jag är ändå ganska nöjd.

Lyssna på hela avsnittet med Pär Hansson i spelaren ovan.