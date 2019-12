Hedlund hyllar Klas Ingesson: "Han hade allt – bästa tränaren jag haft"

Simon Hedlund spelade under flera år i Elfsborg innan han tog steget över till Union Berlin. 26-åringen har haft många tränare under sin karriär, men den bästa hade han under sin tid i Borås – nämligen Klas Ingesson.

- Han hade allt, tycker jag. När det kommer in en tränare som har spelat på en så hög nivå som han gjort och varit så bra som han var och sedan kommer in och säger att han skiter i vilka vi är och vad vi gjort innan, om vi inte var bra på träningarna skulle vi inte få spela. Så var det, de som var bäst på träningarna spelade. Sedan var han också den ärligaste människan jag någonsin träffat. Han sade direkt vad jag behövde förbättra. Jag minns att jag inte startade vissa matcher och var skitarg, då gick jag och pratade med honom och han sade vad jag behövde förbättra. Då förbättrade jag det och fick spela. Det visade också vilken ärlig människa han var.

Tyvärr fick han inte fortsätta. Hur var tiden när han gick bort? Det kändes som att klubben blev väldigt drabbad?

- Så var det. Så som han var som ledare var han som människa också. Han var helt fantastisk, man kunde prata med honom om allt om man hade problem hemma eller om man bara ville snacka skit med honom så kunde man göra det också. Det var en stor förlust för Elfsborg. Hade han fått fortsätta vara tränare tror jag att Elfsborg hade blivit ännu bättre.