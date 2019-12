Hedlund om Stuhr Ellegaard-turerna: ”Elfsborg har varit dåliga på att tacka av spelare under många år”

Simon Hedlund slog igenom i Elfsborg efter att ha kommit till Borås-klubben som 16-åring. Sommaren 2016 såldes han till Union Berlin och gick starkt under ett par säsonger innan nye tränaren Urs Fischer stoppade in honom i frysboxen.

Därför flyttade han till danska Bröndby i januari 2019, men hade kontakt med Elfsborg om att eventuellt vända hem dit och han brinner fortfarande för klubben.

- Jag försöker se varje match. Men många gånger krockar det, och jag har annat att göra. Men jag följer alltid resultaten live. De gjorde ett okej år i år, om man jämför med förra året. De har fått igång några spelare som ser riktigt intressanta ut, Jesper Karlsson till exempel. Jag tränade aldrig med honom, han kom efter mig, men jag har hört att det är en riktig stortalang. Det är kul att han tar för sig och får visa Sverige hur bra han är, säger Simon Hedlund i podcasten Lundh.

Hur smärtsamt har det varit under de år det har gått dåligt?

- Så är det alltid, ibland går det bra och ibland går det dåligt för fotbollsklubbar. Thelin fick ta över väldigt många som inte var hans spelare, nu har han fått in mer av sina spelare som vill spela som han vill. Det tar lite tid, så är det alltid, vilken tränare man än har. Man har inte så mycket pengar att man bara kan köpa in tio spelare som passar honom. Nu på slutet har det blivit mycket bättre, de börjar få tillbaka lite av publiken och förhoppningsvis kan det bli ännu bättre.

Under hösten var det mycket negativa rubriker kring klubben och dess relation med lagkaptenen och målvakten Kevin Stuhr Ellegaard som ansåg att han blivit erbjuden ett nytt kontrakt som sedan drogs tillbaka. Det slutade med att Stuhr Ellegaard inte fick spela mer och dansken sjukanmälde sig till klubbens sista match där han skulle tackas av.

- Det är tråkigt, så klart. Sedan vet jag inte vad som har hänt, jag läste något om att han fick ett kontraktsförslag som sedan drogs tillbaka. Det är bara fruktansvärt dålig kommunikation av Elfsborg i sådana fall, om det stämmer. Han har ändå spelat där i åtta-nio år och varit lagkapten hälften av tiden och alltid representerat Elfsborg på ett bra sätt, så det är så klart sjukt sorgligt att det blev så här.

Har du inte kollat det? Du känner ju folk i klubben på olika plan?

- Nej, jag har inte lagt så mycket energi på det. Men Elfsborg har varit ganska dåliga på att tacka av sina spelare under många år. I stället för att bara vara raka och ärliga och säga till honom att det inte blir något så drar de ut på det till sista sekunden, sedan drar de tillbaka det. Det är så klart fruktansvärt dåligt om det är så.

Vilken tanke har du kring att eventuellt komma tillbaka till Borås och spela där?

- Det har alltid varit en tanke. Hade det inte löst sig med Bröndby eller Ingolstadt hade jag gått tillbaka till Elfsborg. Jag var där i vintras. Men jag har bra kontakt med (Stefan) Andreasson, vi känner varandra sedan innan. Vi vet var vi har varandra.