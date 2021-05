Hegerberg kritisk till nordiska fotbollsförbund: "Vi ska inte tro att vi är champions of the world i Skandinavien"

I Sverige har vi under flera år haft en kamp mellan damerna och förbundet om ersättning, i Danmark har de strejkat och i USA har de stämt sitt förbund. I podcasten Lundh berättar Ada Hegerberg om kampen som pågår runtom.

- Alla säger att de är så transparanta, men jag vet inte hur den transparensen sker, för det är inget som säger något. Men det är väldigt mycket kultur som har förändrats i många förbund för att få ut de som är 60+, få lite nytänkande, få in lite mångfald. Det är kul att se, och du ser samma trender överallt. I organisationer sitter gamla, vita män som har makten och styr alla viktiga beslut. Jag säger inte att det alltid i fel, men man kan få med väldigt många andra tankesätt som kan förändra en hel kultur. Det är den kampen som kvinnliga fotbollsspelare tar, det är tufft, för att kunna få bättre förutsättningar. Man ska inte glömma att det inte alltid handlar om pengar heller, hur mycket man än älskar att få betalt handlar det om respekten av att bli satsad på, att bli tagen seriöst som ung flicka och få tiden på plan för att kunna träna. Det är små, jättegrundläggande saker som blir helt bortglömda i debatten om att få mer möjligheter för damer i fotbollen. Det glöms bort i det konstanta snacket om pengar, pengar, pengar. Ett förbund ska vara non-profit. Men…

Varför tror du att förbund i länder som Sverige, Norge och Danmark, som är jämställda om man jämför med många andra länder, varför tror du att de håller emot den här utvecklingen?

- Jag ställer mig samma fråga varje dag sedan jag gick in i ett U-landslaget och som jag har varit i fotbollen generellt. Varför ska vi ha det så här i Skandinavien? Vi ska inte tro att vi är champions of the world i Skandinavien, även om vi är länder som är långt framme i utvecklingen. Vi har jämställdhet uppe för diskussion normalt sett. Men det är inte fallet i sport alltid. Det är inte bara i fotbollsförbund. Det kan vara i skidor till cykel… Det finns flera platser. Vi får inte bli bekväma och tänka att vi är så jämställda, då kommer vi bara att fortsätta, vi måste pusha för att alla ska få lika möjligheter.

I Sverige pratar några spelare om en tacksamhetsskuld, att man inte vågar för att man är så tacksam för att man fått lite mer att man inte vågar gunga båden. Hur ser du på det?



- Jag ser på det lite som att det är ett stört stigma som man har kring tjejer och damer. Vi är uppvuxna med att vi ska vara tacksam för den minsta grej. Därför är det bra med damspelare som säger att vi inte ska vara så jävla tacksamma hela tiden (skratt). Då blir det så klart jättemycket press på den damen som står och tar den kampen. Men det är viktigt att de gör det. Det är viktigt att vara ödmjuk, men det ska inte vara motsatt att kräva det man förtjänar. Det går att vara ödmjuk och kräva det man ska få ha och förtjänar.

