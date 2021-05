Hegerberg stänger inte dörren för landslagsåterkomst: "Zlatan kom tillbaka när han var 39 år…"

Ada Hegerberg är utan tvekan en av världens största spelare på damsidan. Hon fick Ballon d’Or 2018 och är den som gjort flest mål i Champions League, men nu är norskan skadad och har varit borta i 15 månader. Nyligen genomgick hon en ny operation och räknar med att vara tillbaka till nästa säsongs start.

ANNONS

- Det har milt sagt varit ett helvete. Det har varit ups and downs, det har utan tvekan varit det svåraste året i min karriär. Men samtidigt är jag 25, min kropp är i bra skick, det vet jag. Jag tog egentligen beslutet om att låta det ta tid, det gick inte helt som vi planerat, då är det viktigt att hålla huvudet kallt och använda tiden för att komma tillbaka i toppform till sommaren igen, säger Ada Hegerberg i podcasten Lundh.

I slutet av 2020 släppte ESPN en dokumentär om Ada Hegerberg och i den talar hon en hel del om sin kamp för bättre förutsättningar för kvinnor som spelar fotboll. Naturligtvis kom man även in på beslutet som Ada Hegerberg tog efter EM 2017 då hon lämnade det norska landslaget.

Inför den här intervjun är det som alltid när man intervjuar världsstjärnor, att man har kontakt med olika agenter och liknande. Din agent sade att du inte gärna vill prata om landslaget, och jag fattar det på ett sätt. Men dokumentären handlar väldigt mycket om landslaget, och det var första gången jag hörde dig sätta ord på grunden till att du valde att inte vara med i landslaget, respekten och det vi har pratat om innan här i intervjun. Det handlar inte om kronor…

ANNONS - Nej, det handlar inte om kronor!

Då undrar jag: varför har du inte gått ut tydligare och sagt vad det handlar om för att döda spekulationerna?

- Vi kan säga så här: jag har varit väldigt intresserad av att det ska vara en konstruktiv feedbackprocess med landslaget. Då har man inte mycket behov av att ha media runtomkring. Då vet man att det blir mycket kaos, för förbundet fattade sitt beslut att gå ut som de gjorde. Då blev det som det blev.

Förbundet höll en presskonferens där de sade att ditt beslut kom helt utan förvarning, vilket Martin Sjögren, förbundskapten sade. Det verkar inte vara så riktigt. De ger en bild, du har en helt annan.

- Ja, precis. Dessvärre blev situationen som den blev. Jag hade gett min feedback till de ansvariga för det som jag pratade om. De får använda den feedback de fått av mig som de vill, jag har inte mer kommentarer till det. Sedan blev det en situation där de var snabba att prata ut från deras sida. Då får jag ju otroligt mycket kritik för att jag inte säger något, men man får ju jäkla mycket kritik för att gå ut i ett magasin som Josimar och prata om min upplevelse runt det här. Det blev kommentarer från många andra landslagstjejer. Det blir också taget ur sitt sammanhang. Helt ärligt, säger du något blir det kritiserat. Säger du inget blir du också kritiserad. Men den dokumentären var helt min egen. Det är det jag kommer att säga om det, det är baserat på mina upplevelser innan 2017. That’s it.

ANNONS

Det var starkt. Det som gick fram var att du sade att ”man brukar säga att det är högt i tak, men det var uppenbart att taket satt ihop med golvet” i princip. Det finns inte något tak att säga något?

- Jag har fått känna på en vinnarkultur här. Att ha högt i tak betyder inte att det är läskig stämning eller att det inte är någon lagkänsla. Det handlar om att analysera på ett ganska direkt sätt för att kunna ta steg hela tiden. Men det fanns inte på den tiden där. Men nu börjar vi snacka om landslaget igen, det var inte det jag tänkte. Zlatan kom tillbaka när han var 39 år… Jag lämnar det där.

Han öppnade ju med att säga att han saknar landslaget. Saknar du landslaget?

- Ja, det är klart att det här blir en rubrik, men att spela för mitt land saknar jag väldigt mycket. Efter Champions League-finalen 2019 sade jag att jag saknar att spela för mitt land, men inte förbundet. Men det kom ut helt fel. Att använda ”no comment” är lite undervärderat av mig.

ANNONS

Men som journalist är det meningen att man ska bryta mot regler man får av agenter och så. Men då vet vi att du saknar det - och kanske EM 2022, det vet man aldrig?

- Olof, ge mig lite tid att komma tillbaka på planen igen. Jag har varit borta länge. First things first.

Under måndagskvällen, klockan 20.30, sänds dokumentären "My Name is Ada Hegerberg" på Sportkanalen. Dokumentären, som handlar om den norska anfallaren, går även att streama på cmore.se.