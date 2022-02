Hiljemarks höga ambitioner som tränare: "Stora drömmar"

Oscar Hiljemark, 29, avslutade i fjol sin spelarkarriär och började i stället arbeta som assisterande tränare i den danska klubben Ålborg. Under senaste året har han därmed varit assistent till spanjoren Martí Cifuentes, som nyligen lämnade för Hammarby.

Hiljemark är i sin tur kvar som assisterande tränare i Ålborg och väntar nu på att en ny chefstränare ska komma in till den danska klubben. I dagsläget är det klart att Lars Friis tar över som ny huvudtränare, men först den 1 augusti i år.

- Just nu är vi i en stab som var här under Martí (Cifuentes) och vi har fått väldigt stort ansvar. Och även jag får ta ett väldigt stort ansvar, driva mycket av träningarna och utveckla spelet och vår filosofi. Rent positionsmässigt inom klubben är det jag och min kollega som har ansvar där vi fortsätter den situationen som vi hade under Martí. Bara att jag har lite av vad han hade på sitt bord på mitt bord istället, säger Hiljemark i podcasten "Lundh" och fortsätter:

- Vi gör det tillsammans och jag ser det som en fantastisk möjlighet att få utvecklas både som ledare och som människa. Ta kliv i min utveckling då jag har ganska höga ambitioner i vad jag vill åstadkomma, så ser jag detta som ett fantastiskt roligt äventyr och en stor möjlighet att få befinna mig i en position som jag vill i framtiden.

Vad ingår i ditt nya ansvar?

- Det är saker som mer månadsvis planering kring träningsupplägg, matchplanering, hur vi ska jobba och vilka småsaker vi ska slipa på. Det är väl både på ett individuellt plan rent spelarmässigt, men också den taktiska helheten där vi vill finslipa den fina grunden som Martí har lagt.

Vad är Ålborgs plan? Säsongen är inte så långt bort och ska de ha in en annan huvudtränare eller blir det ni som kör sista delen av säsongen?

- Jag tror det finns en liten oklarhet i den situationen, då Viborgs före detta huvudtränare sa upp sig och skrev på för Ålborg. Det börjar väl gälla från och med 1 augusti så som jag har förstått det. Viborg har väl i dagsläget anställt en ny huvudtränare men vi får se vad som sker och när han i så fall kommer hit, säger han och fortsätter:

- Men tills vidare kör vi så som det ser ut just nu och vi driver det stenhård framåt och försöker utveckla alla saker vi kan på ett så professionellt sätt som möjligt. Vi har en nära dialog inom staben och klubben om vilken väg vi ska gå. Så det finns ett lugn i det just nu när saker och ting har lagt sig lite grann och det finns en tydlighet från klubben att det är som det är nu och att vi driver det. Sen får tiden utvisa om Lars Friis, som ska komma från Viborg, kommer tidigare än vad det är sagt just nu.

Vet du om ni i staben kommer rulla vidare när de tar in den här huvudtränaren från Viborg? Oavsett om det blir den 1 augusti eller tidigare?

- Det är väl den informationen vi har fått och att planen ligger i att vi ska fortsätta att köra på som vi gör nu och att han ska komma in och ta över huvudansvaret. Vi gasar på och sen får vi ta det som det kommer. Vi är alla väldigt vana vid hur den här fotbollsvärlden fungerar och jag känner mig väldigt trygg i den positionen jag är i just nu. Så det finns ingen stress och spelarna har fått information och jobbat fantastiskt bra de senaste veckorna. Så det är med tillförsikt som vi ser fram emot att ligan ska börja.

Var det självklart för dig att söka dig till en tränarkarriär när du fick lägga skorna på hyllan lite tidigare än tänkt?

- Det är väl någonting som växte fram. När jag var yngre ville jag hela tiden vara kvar i fotbollsvärlden och att vara tränare var en tydlig bild jag hade av hur det skulle bli. Sen mitt uppe i proffskarriären och mot slutet, där jag krigade på som mest med alla saker som behövde göras var mycket strul, mycket smärta och en jobbig tid. Då var det väl inte så att jag gick runt och tänkte på att jag skulle bli coach, säger han och fortsätter:

- Jag var tvungen att lägga all energi på att det skulle fungera och för att jag ens skulle kunna träna. Sedan började det landa och jag och min fru Elin pratade mycket om att slutet kanske faktiskt började komma. Nu har vi testat allt som går att göra och det kanske inte finns någon lösning på det. Då började vi fundera och diskutera och för mig var det en väldigt solklar väg att gå, om jag inte kunde fortsätta vara professionell fotbollsspelare.

- Så som jag känner i dag och som saker och ting har utvecklats är jag otroligt glad att jag tog beslutet att lägga av som spelare och att få möjlighet att gå över som tränare. Det är bland de bästa besluten jag har tagit och någonting som jag älskar. Jag kliver upp varje dag och tycker det är otroligt roligt och utvecklande. Jag ser bara positiva möjligheter och har en enorm drivkraft. Så det var en tydlighet från början och sen var det lite luddigt i slutet av karriären men nu känns det så självklart som det bara kan kännas.

Hiljemark är vidare tydlig med att han har stora ambitioner med sin tränarkarriär.

- Jag fick avsluta min karriär i förtid gentemot vad många andra gör och mot vad min dröm och ambition var när jag började spela. Men så som jag är som människa, istället för att sitta och tycka det var jobbigt så försöker jag vända det. Jag måste säga att jag älskar tränaryrket, det är otroligt kul och otroligt givande. Jag får i stället försöka utnyttja att jag har ett fantastiskt driv och en vilja att utvecklas. Förhoppningsvis kan jag vara tydlig med att jag fått med mig en stor erfarenhet från den karriär som jag är stolt över.

- Att tillsammans med de bitarna, min personlighet och sättet att se på andra människor kunna nå ut tidigt och istället utnyttja att jag kommer in tidigt i tränaryrket. Min ambition är att så snabbt som möjligt komma till en plats i livet där jag har möjlighet att utvecklas på absolut högsta nivå. Sen såklart få möjligheten att få chansen att visa vad jag går för på en nivå som är svår att säga idag men som är så högt det kan bli. Så var jag även som spelare, för mig finns det ingen anledning till att gå helhjärtat in i någonting om man inte har stora drömmar. Det har jag om min tränarkarriär också. Jag är ödmjuk inför uppgiften men jag är verkligen högst målmedveten om att lyckas så snabbt jag kan. Jag ser detta som en fin möjlighet att stå med ett Superliga-lag och se det som en utveckling fram tills Lars (Friis) kommer. Det ser jag verkligen positivt på.

Hur sugen är du på att komma till allsvenskan och ta ett lag där?

- När jag väl tog klivet ut från Sverige och blev fotbollsspelare på heltid i Europa så var det väl ett beslut man tog. Så jag har ingenting som säger att det måste vara Sverige, Danmark eller Norge. Jag kommer försöka samla på mig den erfarenheten som jag kan varje dag och skaffa mig de utbildningar som krävs. Men när det väl är klart, jag står redo och känner att det är dags, då har jag inget som säger att det måste vara det ena eller andra. Jag kommer vara väldigt öppen om det är ett projekt som känns spännande och någonting som fungerar bra på många plan. Det är ingenting i mig som säger att jag måste hem till allsvenskan nu eller att jag måste hem när jag ska ta över mitt första lag men det finns heller ingenting som säger att jag inte vill det. Den platsen som känns som bäst kliv att ta rent fotbollsmässigt, med min filosofi kring människor och lag, det beslutet kommer jag ta då.

Lyssna på hela avsnittet med Oscar Hiljemark i spelaren ovan.