Hysén om Zlatan i landslaget: ”Jag kunde själv ha tagit mer ansvar”

Tobias Hysén spelade i landslaget från att han var 22 år gammal, men mest känd är han nog för sitt snygga mål i EM-kvalet mot Tyskland 2013. Göteborgaren gjorde tio mål i den blå-gula tröjan och hans lagkamrat Zlatan Ibrahimovic gjorde 61 mål under sin tid. Hysen säger att spelet var mycket centrerat kring malmöiten.



Du var med i landslaget under några år men det blev aldrig det där lyftet i landslaget. Var det för hård konkurrens?

- Dels var det väl så. Det får man absolut säga. Jag konkurrerade ändå med den bäste någonsin. Att man skulle spela där var aldrig någon fråga. Jag försökte bara vara med och göra det så bra jag kunde. De inhoppen man fick skulle man göra så bra man kunde, och de gånger han inte var med försökte jag göra det så bra jag kunde. Sedan var det inte bara han, Ola var jävligt duktig under ett tag, Johan Elmander… Det var många spelare som var bra under den perioden. Vi hade ett ganska bra landslag, även om vi inte nådde de framgångarna som de har gjort de senaste åren så fanns det fortfarande väldigt många bra spelare.

I boken skriver du också att ni som spelare gav Zlatan bollen lite för mycket och att ni kanske trodde att han skulle lösa det?

- I vissa fall tror jag att man litade på honom. Men när du har en spelare som är så jävla bra är det naturligt att man vill att han ska ha bollen så mycket som möjligt. Det är klart att han ska ha det, för han var den som kunde göra skillnad. Men många gånger letade du efter honom i lägen där det hade varit bättre att passa någon annan för att sedan få in honom i spelet. Det står jag för. Första tanken när man fick bollen många gånger var: ”var är han? Kan vi ge honom bollen?” Framför allt såg jag som satt på bänken mycket matcherna utifrån på ett annat sätt för att se vad jag kunde göra när jag kom in, jag såg att det blev väldigt mycket sådant fokus. Motståndarna lägger fokus där också, då blir det att allt dras till honom. Ibland får han bollen när han inte ska ha den i ett förstaskede. Sedan var det många gånger där du skulle ge honom bollen för att han var i zonen där han gjorde allt rätt. Det är en balansgång, det där. Jag vet inte riktigt hur man ska berätta om det på ett annat sätt. Jag kände själv att man kunde ha tagit mer eget ansvar och låtit honom vara med i matchen mer i rätt lägen ibland.