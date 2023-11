Idrottsjuristen ger råd till unga talanger i kontakten med agenter: "Det är en första varningsklocka"

Fifas nya agentregler ska reglera en bransch som har varit mer eller mindre obevakad under de senaste åren. Men det finns fortfarande varningsflaggor som unga fotbollstalanger behöver se upp för i sina kontakter med fotbollsagenter.

- Är man under 18 år gammal och den här agenten approcherar spelaren via Instagram eller vad det nu kan vara, då är det en första varningsklocka. Reglerna säger ganska tydligt att en första approchering av en ung spelare ska ske via föräldrarna först och om det inte görs är det en varningsklocka redan där, att första kontakten görs felaktigt, säger idrottsjuristen David Mikhail i Lundhs podcast och fortsätter:

- Sen är mitt råd att man verkligen ska tänka efter om det behövs i början. I många fall när man är ung så är det väl… då är ju planen att man bara ska må bra i sin klubb, man ska utvecklas över tid och man behöver inte röra på sig så ofta när man är ung. Så min tanke är väl: behövs en agent? I så fall, varför?

Om någon tar kontakt med en som ung talang, eller till och med familj, och erbjuder en väska, klocka eller pengar, hur ska man reagera då?

- Man ska tacka nej. Det strider mot svensk lag.

På vilket sätt?

- Dels så finns det i den svenska versionen av de här nya reglerna som finns, ett klarläggande där det är förbjudet. Men sen så är det brottsligt.

Kan det vara brottsligt att ta emot en gåva?

- Ja, det kan det.

