Ishak blåst på miljoner i Parma: "Förstår inte hur en klubb kan göra så mot unga spelare"

Mikael Ishak skrev på för Parma i augusti 2013 och blev därefter direkt utlånad till Crutone. Svensken fick senare reda på att Parma hade mer än 300 spelare registrerade. Nu berättar Ishak om hur illa han tyckte om den perioden i sin karriär.

- Det var hemskt. Jag ska inte använda ordet hata för jag hatar ingen. Men när jag tänker på Parma så är det klart jag brinner till. Jag förstår inte hur en klubb kan skötas och göra så mot unga spelare. Hade jag inte varit så stark mentalt så hade jag inte pallat. Jag har flera andra bud, de lägger upp en plan för mig och får mig att tro att de vill satsa på mig. Jag spelar i St. Gallen och de vill förlänga med mig. Jag får ett bud från St. Galen men sedan ett bud på nästa det tredubbla från Parma, säger han i podcasten ”Lundh”.

Du fick alltså tre gånger så mycket betalt i Parma än vad du fick i St. Gallen?

- Ja, minst. Jag tror till och med att det är mer. Jag sätter mig sportchefen som förklarar att "just nu har vi Cassano, Amauri och Ishak Belfodil som forwards, så planen är att du ska bli utlånad första året och sen komma tillbaka andra året". Det lät ju bra, jag som spelare vet ju inte hur många spelare de har eller om de har ekonomiska problem. Jag vet ju inte det och vissa spelare vet alldeles för lite.

Då får man lita på sin agent och då funkade inte det helt enkelt?

- Nej, just i den övergången funkade inte det. Men för att skydda min agent lite så visste ju inte han hur många spelare de hade registrerade eller om de har lån. Jag hade önskat att hela situationen var annorlunda men just då var det som det var och jag har lärt mig otroligt mycket från det. Men under den tiden så var det väldigt, väldigt jobbigt.

Hur reagerade du när du för första gången förstod att Parma hade närmare 300 spelare registrerade?

- Just då var jag var utlånad till Crotone så jag hade en liten lön från Crotone och den största lönen från Parma. I omklädningsrummet så visste jag att flera andra spelare var från Parma och jag fick förklarat för mig att det är så det fungerar i Italien. Det är så det fungerar än idag att lagen har flera utlånade spelare. Sen när det kom ut i tidningarna och man märkte att första månadslönen från Parma inte kom. Då började man fråga och de sa bara "next week, next week" under flera veckors tid. Sen fick man kanske en liten del och sen under några månader så kom det ingenting. Till slut blev det för mycket. Jag frågade mer om när lönen kommer och tänkte mindre på fotbollen och så ska det inte vara. Sen släpptes en bomb om att sportchefen satt i fängelse för någonting han hade gjort. Då ville jag bara bort där ifrån och när jag ville bort där ifrån så ville de helt plötsligt förlänga och ge det de va skyldiga mig ett år senare. Det var jättekonstigt bara och jag tänkte "nej, jag vill bara ut från mitt kontrakt och hitta glädjen igen". Och de gick med på det.

Hur mycket pengar förlorade du?

- Jag var ju där under ett år och totalt under det året så är det några miljoner.

Har du jagat efter dem för det?

- Nej. För min del har jag lagt det bakom mig. Jag fick en lön från Crotone och vissa spelare från Parma fick ingenting, de fick noll under ett helt år. Jag fick ändå en lön från Crotone men inte den lönen jag skulle ha från Parma. Men till slut fick jag en liten del från Parma men då valde jag att avbryta mitt kontrakt.