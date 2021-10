Ishak om många bengaler i Polen: "Här stoppas inte matcherna"

Mikael Ishak spelar numera i Polen och Lech Poznań. Många förknippar polsk fotboll med stämningen på läktarna och de trogna supportrarna. Nu berättar Ishak om trycket på lagets hemmamatcher.

- Det är bra. Här märker man att vinner vi så kommer de, förlorar vi så kommer de inte. Det är lite så. Nu när vi spelat bra och vunnit den senaste tiden så är stämningen otrolig. Vi har en fin och kompakt arena, så det är väldigt bra stämning, säger han i podcasten "Lundh".

De är ju kända fansen i Poznan för "doing the Poznan", att man hoppar med ryggen mot er, har du fått uppleva det också?

- Jag upplevde det förra matchen och jag kunde inte sluta kolla på dem mitt under spelet, det var jättehäftigt eftersom det gick runt i hela arenan. Det var inte bara en sektion, så väldigt häftigt.

Är det mycket sådant som vi pratar om i svensk fotboll med tifon och bengaler?

- Ja, men här stoppas inte matcherna, vi kör igång och det kan vara skönt i sig. Men det var en gång som det var för mycket bengaler och då täckte det kameran som satt uppifrån, då stoppade domaren matchen och jag tänkte direkt på svensk fotboll att nu måste vi ta en paus. Men så frågade jag domarna som sa "no, no. Just for the camera". Så när röken var borta och kameran kunde se så körde vi igång.

Det var bara tv-produktionen man tänkte på helt enkelt och inget med säkerhet och sådant.

- Nej, precis.

Baksidan av passionerade supportrar är ju att det finns inslag av huliganism i och liknande i Polen, är det någonting du har upplevt och varit rädd i några situationer?

- Nej, egentligen ingenting. När jag först kom så var det ju inga fans på grund av pandemin. Så jag har inte märkt av det någonting och nu är det väldigt positiv stämning när det går bra. Även förra året när det inte gick bra i ligan så märkte jag ingenting. Jag vet att jag har läst och även hört lite poddar om andra polska lag men jag har inte märkt av någonting om jag ska vara ärlig.