Jansson öppnar upp - Cifuentes köpte inte Bajen-strategi: "Det var rätt tydligt"

Jesper Jansson lämnade Hammarby för 15 månader för att börja jobba med Omonia FC på Cypern, men det tog stopp i februari.

Nu är Jansson tillbaka i svensk fotboll, men som sportsligt ansvarig för Östers IF.

- Jag tycker att man har jobbat på ett bra sätt. Det finns stabilitet i klubben. En god ekonomi, eller en kontrollerad ekonomi. Man äger arenan. Växjö är en idrottsstad. Nu tror jag att det viktigaste är att sätta en identitet och en strategi som är lite unik - och att man vågar hålla fast vid den, säger Jesper Jansson i podcasten Lundh.

Det är 15 månader sedan du lämnade Hammarby efter sex år. 2017 till 2023. Du talade om att du kände dig tom på energi. Vad var det som dränerade dig?

Annons - Det är ett dränerande jobb. Jag tror att jag lite tappade energin och trycket. Man kände att vi var på rätt spår men tappade det där med att ha den dagliga diskussionen med tränaren om att: "Den här spelaren ska in och ut". Det var lite olika åsikter där. I grund och botten så trivdes jag oerhört bra, men jag kände "better to stop one year too early than one minute too late". Jag kände att jag lämnade över Hammarby på ett väldigt bra ställe och det har visat sig rätt tydligt också.

Vad har du med dig för erfarenheter från Hammarby-tiden för att inte bli tom på energi när du går in i nästa uppdrag i Sverige?

- Tydligheten och det vi pratade om just nu: Att vi kanske inte binder upp oss för länge, för det är väldigt lätt att du har en smekmånad på ett halvår och sedan så är det mycket. Fotbollen är så engagerande, men jag tycker att det är oerhört viktigt i en klubb att ha tydliga roller. Vem gör vad, annars är det slitsamt. Ju bättre det går desto fler är det som vill vara involverade. Då är det oerhört viktigt att man respekterar olika kompetenser.

Annons

Var det inte så i Hammarby? Det låter nästan som du...

- Nej, nej, återigen. Det var nog mer att. Om man känner att man inte riktigt är där och har energin, då är det bättre att ta ett steg åt sidan. Jag kommer ihåg att när jag var i Helsingborg så tjurade jag på lite för länge, och då blev det ett lite dåligt avslut egentligen. Dit ville jag inte komma eftersom jag hade så bra och starka känslor för Hammarby som klubb. För alla som jobbar i Hammarby, styrelse och allting. Så jag tror att det var ett smart drag.

Upplever du att Hammarby skördar en del av det du varit med och sått?

- Ja, absolut. Så är det ju. Vi byggde en grund där som man har jobbat vidare på ett väldigt bra sätt och framför allt så måste jag säga att det är väldigt kul. Känns som att Kim Hellberg har köpt in sig fullt ut på Hammarby strategi och då får man en oerhörd hävstång, för tränaren är väldigt central i att genomföra klubbens strategier. Så all cred till Kim där.

Annons

Var du med och scoutade honom? Han gjorde det ju bra i Värnamo innan du hade lämnat. Martin Cifuentes var väl lite på väg (ut, reds.), så att säga. Hade ni honom i någon slags shadow team som tänkbar tränare till Hammarby?

- Nej, men jag hade ett litet snack med honom när jag var på Cypern. Men där var det väl lite så, det var en viktig del. Marti var väl inte helt hundra med på klubbens strategi.

Hur artade det sig att han inte var med till hundra procent på klubbens strategi?

- Det är ju rätt så tydligt om du tittar på de spelarna som har gjort det extremt bra i år. Det var ju spelare som han inte prioriterade över huvud taget.

Så ni lirade inte riktigt? För du var ju med i början av hans tid, du och Mikael Hjelmberg jobbade tätt ihop. Marti ville egentligen ha lite andra spelare?

- Ja, det blev väl inte riktigt det här att spelare som Tesfaldet Tekie eller Pavle Vagic. Det är ju inga hemligheter. När vi byggde om lite så var det väl så att det inte lirade helt med Marti. Utan de blev ju inte dem (spelarna som han ville ha, reds anmärkning.). Nu driver de ju på på ett oerhört bra sätt, en väldig massa fler spelare. Sedan just det här med HTFF-konceptet var väl. Ja, lite så där.

Annons

Marti var inte helt imponerad av det helt enkelt.

- Ja, inte riktigt på samma sätt. Utan det var nog stora ambitioner där. Nu har man ju fått en, som jag var inne på, en väldig hävstång på det projektet. Det blir ju lite som en sådan här pingisgeneration eller tennisgeneration. För de här killarna ser ju att: "Här finns det en möjlighet". Och så får de en oerhörd effekt på det. Men vi startade HTFF-grunden och det var ju med Frej och det var ju segt. Det var supportrar som var emot det. Det var internt (folk som var emot det, reds.).

Man kritiserade att ni tog över en klubb och på något sätt utlånade den klubben. Kan man ju lite elakt, hårdraget, säga.

- Ja, om man drar det så. Men samtidigt tror jag inte att Frej ser det så. Så det har ju varit ett projekt som man får skörda på ett väldigt bra sätt nu.

Annons

Om du ser till din tid på slutet... Du fick ju också en del kritik. Hur mycket slet det i Hammarby?

- Det är jag van vid. Men det blir ju lite de här bitarna, om man tror på någonting och så är det lite... Det är kanske slitningarna internt som sliter. Där tror jag att det är viktigt, det här jag säger med tydliga roller. I fotbollen så är det lite så här att: "Det är den som spelar" och "Det är den som har tagit beslutet". Det är väldigt luddigt var du ska lägga kritiken. Sedan är det som jag brukar säga: "Alla tränare kan göra en bra spelare dålig". Det är bara att sätta honom på bänken så är den spelaren dålig i allas ögon. Så enkelt är det.

När jag intervjuade dig 2020 pratade du om att skapa en vinnarkultur. Och visst, det har blivit en cuptitel men inget SM-guld. Hur svårt är det att skapa en vinnarkultur?

Annons - Det tycker jag man har gjort. Det är det jag menar med "typiskt Bajen". Vissa sådana grepp som det fanns - och det har jag pratat om innan - att man hade bonusar för derbysegrar när jag kom. Men vad fan, du hade ingenting för att komma före i tabellen. Det var lite sådana saker som satt i. Men jag tycker ändå att Hammarby är en vinnarklubb nu. Man har vunnit cupen och man har vunnit på damsidan, inte minst. Sedan är det så i Sverige att nu är det kanske lite för stort glapp upp till Malmö, men jag tror att det finns alla möjligheter att äta in det.

Hur blir det att ställas mot Hammarby och komma upp till Tele2 med Öster?

- Det blir bara kul. Alla vet om att jag har fått ett oerhört stort hjärta för Hammarby. Jag känner att många uppskattar det jobbet jag har gjort där. I och med att det är Öster så tror jag att alla förstår vad jag är. Så det blir bara kul och spännande.