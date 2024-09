Jansson ser ingen fara med MFF:s dominans: "Allsvenskan har utvecklats enormt"

IF Elfsborg

Malmö FF klev in i det senaste landslagsuppehållet med en överkörning av Djurgårdens IF i ryggen. De himmelsblå vann med hela 4-0 hemma på Eleda stadion, och segern innebär att man leder allsvenskan med nio poängs marginal ner till tvåan Hammarbys IF. Marginalen kan dock krympas till sju poäng om tabelltrean Djurgården vinner sin hängmatch.

När allsvenskan är tillbaka efter landslagsuppehållet väntar ett formstarkt AIK på Friends arena för Malmö. Svartgult har nämligen vunnit sex raka matcher; Fem i allsvenskan och en i kvalet till svenska cupens gruppspel mot Kubikenborgs IF.

En speciell match väntar, menar Malmö-stjärnan Pontus Jansson.

- Det ska bli kul. Jag har ett par vänner i laget. En tuff match. Cool match. Att ta sig upp till Stockholm mot ett AIK som är på gång. Men det är främst så jag ser det. Vi har ett försprång nu på 7-10 poäng. Det beror på hur det går i deras match nu, Djurgården, säger Jansson i podden Lundh och fortsätter:

- Ett bra försprång, men samtidigt kan det gå snabbt. För vinner de sina matcher kan det försprånget käkas upp ganska snabbt. Det har vi gjort bra hela säsongen, det är hela tiden fokus på nästa match. Som du sa, det är AIK nu. Vi kanske har Hammarby borta senare och några andra tuffa matcher på vägen. Men det är hela tiden fokus på nästa match.

I ett större perspektiv är det inte bara i år Malmö har varit dominant i allsvenskan. Skånelaget har vunnit tre SM-guld sedan 2020, och vinner man i år har man vunnit fyra av de fem senaste SM-gulden.

Men att Malmös dominans skulle vara skadligt för svensk fotboll motsätter sig Jansson - som drar paralleller till den europeiska toppfotbollen.

- Så har det varit i Tyskland i flera år. I Italien var det Juventus som vann nio av tio titlar. Vi har Manchester City nu som vunnit fyra av de fem senaste titlarna i Premier League, och Premier League hålls fortfarande som den mest attraktiva, mest tävlingsinriktade och bästa ligan i världen. Och där har City ändå vunnit fyra av fem. Så det är bara att kolla, jag tycker fotbollen blir bättre hela tiden. Jag kan bara dra en jämförelse med när jag själv var här (allsvenskan, reds. anm.) för 14 år sedan att fotbollen har utvecklats enormt. Hela varumärket allsvenskan har utvecklats enormt. Stämningen på läktarna.