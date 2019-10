Jens T Andersson om kritik och avgångskrav: "Undrar om det verkligen är värt det"

Lyssna på podden i sin helhet via Acast här.

Under måndagen befinner sig AIK till Malmö för att möta MFF i en laddad match. Även om bägge klubbarna fortfarande kan vinna SM-guld är det troligare att matchen avgör vilken av dem som hamnar topp tre och når kvalplats till Europa. Dessutom finns laddningen kvar från tidigare års matcher som varit tuffa och med en del kontroversiella inslag.

- Jag ser fram emot den matchen. Jag tycker att det ska bli kul. Det är två bra lag och två stora klubbar som har varit dominanta sportsligt den senaste tiden. Det blir spännande att mäta sig med varandra, säger AIK:s klubbdirektör Jens T Andersson i podcasten Lundh.

Om AIK eller Malmö inte ens kommer topp tre och missar Europa League så är det ett misslyckande för den klubb som hamnar där, eller hur?

- Ja. Då får den klubben försöka ta Europaplatsen via cupen i stället. Men det är klart att både vi och Malmö är ganska bortskämda med att ha Europaplatser, absolut.

Hur rädd är du att det kommer bli tuffa tag även på planen, med tanke på det som har hänt de senaste åren?

- Det kommer helt säkert att bli tufft. Det är båda lagen så klart förberedda på. Jag är inte speciellt rädd för det, det är nog snarare så det kommer att vara.

När de sportsliga resultaten inte nått upp till AIK-supportrarnas förväntningar så har kritiken vuxit mot klubben. Något AIK:s ledning givetvis känner av.

- Jag blir lite trött på att jag, Rikard och Björn nu ska avgå, Leffe Karlsson ska avgå… Det är väldigt sällan man diskuterar lösningen, det blir i stället någon form av krav i frustration från utomstående. Det där behöver man som klubb både stå emot och så klart värdera utifrån sina kriterier, men man behöver också förstå att det i min värld är ett uttryck för något annat.

Vad är det ett uttryck för?

- Frustration, besvikelse, säkert stress över att andra lag gör det väldigt bra. Vi ligger ungefär där vi har legat under den senaste tioårsperioden, med reservation för att vi inte vet var vi hamnar än. Den senaste tioårsperioden har vi i princip haft Europaplats, så när som på det året vi spelade gruppspel då vi slutade fyra med en poängs marginal. Man måste nog titta förbi det lite och ha den stora bilden när man utvärderar något. Sedan förstår jag att man ibland känslomässigt ger uttryck för att det måste hända något annat.

Förutom att det blåst en del kring AIK:s sportsliga resultat under 2019 där man åkte ur Svenska cupen mot AFC, inte nådde gruppspel i Europa och nu är på fjärde plats med två omgångar så tilltog ilskan mot klubbdirektören Jens T Andersson efter att han varit kritisk mot banderoller i samband med AIK:s match mot Örebro. Där supportrar var kritisk mot polisen och man syftade på dödsskjutningen av förståndshandikappade Eric Torell när man skrev: "Beväpnade igen i samhällets tjänst. Gör samhället en tjänst - skjut er själva".

- Jag står för vartenda ord jag sade där, det gör jag fortfarande och kommer inte att ändra på. Jag tyckte att det var ett kliv ganska långt över gränsen, säger Jens T Andersson.

Sedermera har det blivit så att ni vill granska banderollerna, tifofix är det senaste där många supportrar har reagerat, även många från andra klubbar, att det på något sätt blir så att ni censurerar banderoller för att det är viktigt att inte stöta sig med sponsorer och Stockholm Live. Hur ser du på det?

- Vi har ganska många externa parter. Det är allt från politiker till myndigheter och partners till klubbar, organiserade supportrar, medlemmar och aktieägare. Det är många parter, och några är mer högljudda än andra. Vi är inte ute efter att censurera något, för det finns en yttrandefrihet i Sverige som vi värnar om. Den ställer vi oss givetvis bakom. Däremot, på våra egna arrangemang, som i det här fallet, fick vi frågan om att upplåta Friends Arena till att en specifik supportergrupp ville skriva budskapsbanderoller. Med den erfarenheten som vi har haft under de senaste veckorna så sade vi att vi också behövde veta vad som skulle stå på banderollen. Det ville man inte berätta, och då kände vi att vi inte kunde upplåta Friends Arena till att skriva banderollen. Där vill jag också tillägga att som jag fick det berättat för mig så var det inte tifofix i den bemärkelsen, även om man i dag säger tifofix om ganska många olika saker. Den informationen jag fick var att det var budskapsbanderoller.

Hur funkar dialogen mellan er och supportergrupperingarna?

- Den är jätteansträngd just nu. Den har fungerat, tycker jag, bra under året. Vi har haft fem-sex möten under det gångna året och det har varit högt i tak. Vi är inte alltid överens. Villkorstrappan har varit den stora frågan i svensk fotboll under hela 2019, och det finns frågor kring den och hur arbetet går. Men jag har ändå upplevt att vi under de gånger vi träffats och pratat med varandra så har det varit bra.

Många i svensk fotboll, allt från Sef och Mats Enquist ner till spelare, har visat sitt stöd i protester mot villkorstrappan, då upplever många AIK-supportrar att du och AIK-ledningen inte har varit tydlig mot polisen.

- Det är klart att vi får ta till oss av det. Men jag tror att det bottnar mycket i att vi inte har fört någon form av debatt på twitter och sociala medier, vi har valt att mer strategiskt jobba med frågan gentemot polisen och politiker. Då kan du inte gå ut på förhand och berätta allt du planerar att göra eller har gjort, för då stör det den typen av arbete. Men då får vi sträcka upp handen och säga att vi har varit för dåliga på att kommunicera det vi gör.

Om man ser till att det blåser, hur tar du till dig av den kritiken?

- Det är klart att man får ta till sig av kritik. Samtidigt känner jag att den också är ganska onyanserad i många fall och att man hittar lösningen i att jag bara ska ut, och så tror man att villkorstrappan är borta sedan, för att man byter klubbdirektör.

Kommer du avgå?

- Jag ska vara helt ärlig: det är klart att det finns stunder där man tänker tankar kring om det verkligen är värt att hålla på som man gör. Jag precis som jättemånga i personalen på kontoret jobbar med det här i stort sett all sin vakna tid, och när du bara får kritik tillbaka hamnar du i ett läge där du undrar om det verkligen är värt det. Det finns stunder där man funderar på det. Men svaret i dag är nej.