Johnsson hamnade i mitten av infekterad konflikt i FCK: "När jag såg det tänkte jag 'shit'..."

Mellan 2016 och 2019 spelade Sveriges tidigare landslagsmålvakt, Karl-Johan Johnsson, i franska Ligue 1 med Guingamp. Under sin tid i nordvästra Frankrike tog han bland annat död på Paris Saint-Germains 43 matcher långa förlustfria svit 2019 och var med när klubben tog sig till ligacupfinal.

När det var dags att lämna Guingamp hade Johnsson erbjudanden från flera europeiska ligor, bland annat engelska Championship. Men i slutändan föll valet på att vända hem till Skandinavien.

- Det fanns olika erbjudanden då, vet jag. Sedan landade det på FC Köpenhamn. Det var lite så här vi bollade: Om man skulle gå till en större klubb i en mindre liga, som FCK i Skandinavien, eller om man skulle ta något i Championship och testa på något sådant. Det är klart att man alltid vill försöka nå så långt som möjligt och spela på så hög nivå som möjligt, säger han i podden Lundh och fortsätter:

Annons

- Till slut ville jag försöka satsa på att gå efter troféer och vinna titlar. Då kände jag att FCK var en klubb som alltid slåss om titlar. Sedan var det såklart en fördel att ha nära hem och bo i Köpenhamn som stad. Vi älskade att bo där och kommer att vara där väldigt ofta sedan när vi ska flytta hemåt.

Du inledde otroligt starkt där och imponerade mot Manchester United i Europa League. Det kändes som att det inte fanns något stopp och att det nästan var ett steg upp från när du lämnade Guingamp. Att du gick till Nordens starkaste klubb som spelade i Europa. Vad är det som sedan går snett när du plötsligt hamnar på bänken?

- Jag kom dit sent, så jag kom in mer som en tvåa och jobbade för att kunna ta förstaplatsen. Sedan var jag bara inne i ett flow. Vi hade ett bra lag, men tyvärr lyckades vi inte ta någon titel. Vi kom tvåa första säsongen, men vi var sjukt starka i Europa League. Så man var bara inne i ett flow. Hela Europa League, både gruppspelet och matcherna efter det, var bara ett flow. Vi gjorde bra resultat och kändes sjukt starka.

Annons

- Sedan får vi plötsligt dåliga resultat säsongen efter och Ståle Solbakken blev kickad efter ett tag. Det trodde man inte skulle vara möjligt med tanke på hans status i klubben. Resultaten var lite sämre och så blev man åsidosatt när vi fick in Jess Thorup. Det tog ganska tungt på självförtroendet. När man ändå hade spelat och presterat bra, men ändå hamnade på bänken. Så det var klart att det var tungt.

Hur kommunicerade Jess Thorup och FCK kring det?

- Jag fortsatte spela fram tills vi hade sista tio där. Det är slutspelet. Då fick Sten (Gryteburst, reds.) ta över. Jag hade spelat hela gruppspelet innan och blev åsidosatt. Men så gjorde Sten det bra. Laget började prestera bättre. Efter säsongen kände jag att jag skulle försöka ta tillbaka platsen – men sedan fick jag reda på att de skulle ta in Kamil Grabara, som var på lån till AGF från Liverpool. Där kände jag direkt att det blev tungt för egen del. Då var vi tre förstamålvakter. Så det blev en konstig sits. Men sedan blev det jag som stannade och Sten som fick lämna.

Annons

Hur är tillvaron när man kommer till säsongsstarten och det plötsligt finns tre målvakter och man inser att det inte kommer gå?

- Så är det. Det är samma som här i Strasbourg. Vi har haft väldigt många målvakter här också. Man ser att vissa är väldigt långt utanför och hur de hanterar det. Det är många unga. Men det är tufft, man vet inte hur klubben tänker heller. Vem ser de att dem vill ha här? Där känner jag att jag alltid har haft att: ”Jag ska kriga vidare och försöka göra mitt bästa”. Att visa att jag vill vara kvar i alla fall.

Du säger att det blir lite tvivel. Efter den tiden åkte du ur landslaget också. Det kommer slag i slag.

- Så är det.

Hur hanterar man det?

- Ja, hur hanterar man det? Det är svårt. Som jag säger försöker jag bara kriga vidare. Jag hade ett längre kontrakt med FCK. Det är lättare om du suttit på ett halvår eller ett år kvar på kontraktet. Det hade varit lättare att hitta något annat då. Men just då kände vi att jag trivdes så sjukt bra i klubben och i staden. Vi hade nära hem, barnen trivdes jättebra och min fru också. Det är många andra grejer. Man får se det från ett annat perspektiv. För mig är det bara fotboll nu. När man har barn ser jag det på ett helt annat sätt.

Annons

Men den ovan nämnda konkurrenssituationen blev mycket värre 2022, då FCK värvade Australiens landslagsmålvakt, Mathew Ryan, från Real Sociedad - trots att både Grabara och Johnsson fanns i klubben.

Grabara hade skadat sig och beräknades vara borta en längre period. Men polacken kom tillbaka snabbare än förväntat och återtog platsen som förstemålvakt från Ryan.

Inför VM i Qatar 2022 uttalade sig Ryan om att han var illa berörd över att han inte hade fått spela mer än vad han gjort i FCK. Han hävdade att Grabara prioriterats på grund av politik.

När australiensaren sedan stod för en jättetavla i VM:s åttondelsfinal mot Argentina svarade Grabara genom att tweeta: ”Måste ha varit politik, absolut”, vilket blev startskottet på en infekterad konflikt - som Johnsson hamnade i mitten av.

- Ja, men det var… Just när vi var på träningsplan och sådant - även utanför - så tror jag inte att de sa många ord till varandra. De hälsade på varandra och that's it. Det blev lite konstig stämning. Det får man definitivt säga. Så jag försökte hålla stämningen okej.

Annons

Du gav dig inte in i fighten, utan du försökte agera diplomat och fredsmäklare.

- Ja, precis. Det blev speciellt, såklart. Men det var deras del.

Är det något klubben gillar på något sätt? Att man vill ha den tuffa konkurrensen även om det kan slå över lite väl mycket?

- När de tog in ”Maty” så tänkte jag "shit" när man såg att Kamil återhämtade sig väldigt snabbt från sin skada. "Shit, hur kommer det här bli sedan?" För man märkte på Mathew också att han skulle spela. Jag tänkte att: "Det kommer nog bli hett sedan" - och det blev det.

Hur tog klubben det? Eller gillar de den typen av konkurrens?

- Ja, men det känns så att… Det var lite så att ”PC” (Peter Christiansen, sportchef FC Köpenhamn, reds.) visste nog vad han gav sig in på. Hur Kamil och Mathew var och fungerade. De tänkte kanske att det kunde bli en bra dynamik mellan dem. Men ja, jag vet inte.

Annons

Lyssna på hela avsnittet med Karl-Johan Johnsson i spelaren ovan!