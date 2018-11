Johnsson om relationen till Janne Andersson: "Underlättar så klart"

Målvakten Karl-Johan Johnsson hade redan i unga år Janne Andersson som tränare i Halmstads BK. Andersson var mannen som erbjöd Johnsson ett A-lagskontrakt – och efter att Andersson blivit utsedd till förbundskapten så har Johnsson återkommande var en av tre målvakter i den svenska truppen.

Johnsson är veckans gäst i podcasten ”Lundh” och han berättar där hur han tänkte då Andersson tog över posten.

Vad betyder din relation med Janne Andersson, som var den som gav dig ett A-lagskontrakt i Halmstads BK en gång i tiden?

- Det underlättar så klart att han känner mig sedan innan och visste hur jag var som person och människa. Han vet var han har mig. Jag tyckte att det var väldigt positivt när det var Janne som tog över.

Kunde du föreställa dig att han skulle bli förbundskapten för landslaget när han var i Halmstad?

- Nej, det vet jag inte. Det vänder så snabbt. I Halmstad gjorde han det bra, och i Norrköping gjorde han det fantastiskt bra. Om du har några bra år kan allt hända. Han har gjort det bra i de flesta lag och nu även i landslaget.

Ni är många som har ett förflutet i antingen Norrköping eller Halmstad under Janne eller Elfsborg under Wettergren. Kan ni garva åt det själva?

- I början tänkte man på det, under de första uttagningarna. Det var ganska många som de hade haft själva (skratt). Men nu tänker man inte på det längre. Det är ju bra spelare som de tar ut, de tar så klart inte ut dem bara för att de har haft dem och för att de ska vara snälla. Det är för att de är bra spelare och för att de känner till dem som personer och ska passa in hur de vill ha det. Det är därför de tar ut dem.

Lyssna på hela podden med Karl-Johan Johnsson i spelaren ovan!