Jönssons kritik mot SvFF kring prispengar: "En prioriterad fråga att driva"

När Sverige kom trea i VM i Australien och Nya Zeeland fick de svenska spelarna vars två miljoner kronor i prispengar och det svenska förbundet gick plus på mästerskapet. Fifa hade inför det mästerskapet skjutit till betydligt mer prispengar än tidigare och organisationen har lovat att till VM 2026 för herrarna och VM 2027 för damerna så ska prispengarna var jämlika.

En som jobbat för att påverka Fifa i denna riktning är den tidigare landslagsmålvakten Caroline Jönsson som är vice ordförande i svenska spelarföreningen men också sitter i internationella spelarfacket Fifpros styrelse sedan flera år tillbaka.

- Jag är otroligt glad för spelarnas solidaritet. De här stjärnorna som kanske tjänar rätt så mycket på sin fotboll var också så villiga att kämpa för att de här spelarna som kanske fick sina 30 000 dollar och kan fortsätta spela fotboll i fyra år till. Alltså det var jätteviktigt och den solidariteten mellan spelarna gör mig nästan… Jag blir så glad och tacksam att de har det i sig. Sedan är jag såklart jätteglad att de får en peng. Sedan ska man säga att det här är ju en bruttosumma, som sedan ska skattas för, säger Caroline Jönsson i podcasten Lundh.

Caroline Jönsson säger att man bearbetat Fifa i flera år och fått spelare i 25 länder att skriva brev om detta. Framför allt har det handlat om tre saker: 1) samma förutsättningar som herrarna under VM 2) att högre prispengar leder till att pengar går tillbaka till förbund som ofta gynnar utvecklingen av sporten 3) att en del prispengar skulle gå direkt till spelarna.

Klart är att Fifa mötte kraven på många områden:

- Det är klart att jag ser väldigt positivt på det. Jag tror också att vi fick en möjlighet att förklara hur vi tänker och vad som ligger bakom ett sådant brev. Det är klart att de gör väl inte heller någonting ogenomtänkt. Jag tror att de också förstår att de behöver göra det här av olika anledningar, de har också tryck från sponsorer och så vidare. Det vi kommer göra nu är att säga att ”Du sa faktiskt ifjol att det skulle vara exakt lika 2027”, så det blir nästa. Sedan är det många saker som vi skulle vilja diskutera utifrån villkor, även på tävlingar som är i de olika konfederationerna.

Alltså Uefa. Det är det jag tänker, kommer Uefa kliva fram till EM 2025, som går i Schweiz. Tror du att de kommer att följa med Fifa?

- Jag tror att de måste göra det, till viss del i alla fall. Sedan är det ju frågan. De har ju en autonomi, som de är rädda om gentemot Fifa. Men jag tror att i de här fallen, så hoppas jag att det är medlemsländerna som måste driva det. Alltså både Uefa och Fifa är medlemsstyrda och hade jag varit medlemsland och suttit där så hade detta varit en av de mest prioriterade frågorna, därför att det finns en möjlighet att få pengar till vår breddverksamhet och vår barn- och ungdomsverksamhet, för att vi presterar även med vårt damlandslag. Så jag tycker att det hade varit en prioriterad fråga att driva.

När jag intervjuade dig, jag tror att det är i februari 2017, så är det ju precis två månader innan Karl-Erik Nilsson ska väljas in i Uefas exekutivkommitté, där han sitter fram till 2025 och det har stormat kring honom, just det kan vi lämna utanför det här. Men då sa du att ”Jag har hört mycket positivt, att Karl-Erik pratar om damfotbollen, men jag har sett lite för lite konkret. Jag får bedöma honom när han sätter sig in i exekutivkommittén”. Hur ser du när han har suttit i exekutivkommittén i massor av år, hur har han drivit det här?

- Ska jag vara ärlig så vet jag inte. Vi har ingen insyn i deras exekutivkommitté, så jag vet inte hur han har drivit det. Vi har haft väldigt mycket möten med Nadine Kessler, som är ansvarig för Women’s football och tagit fram mycket material tillsammans. Allt från matchkalender till ”wills of condition” som vi kallar det, eller det som kom nu med minimum. Det har skett mycket, även på Uefa-nivå. Jag har ingen aning var diskussionerna har gått, om Karl-Erik har lyft eller sänkt internt, ingen aning.

Han har parallellt varit förbundsordförande fram till för ett halvår sedan. Hur tycker du att han har lyft frågan där? Han och Håkan Sjöstrand är de som har drivit det, eller ska driva det.

- Som sagt, hade jag suttit på den positionen och vi har de framgångarna på damsidan, så hade det kanske varit en av mina mest prioriterade frågor för att det hade varit ett sätt som hade gjort att vi som förbund hade fått in betydligt större medel att verka med vår ungdoms- och breddfotboll. För mig hade det, på det sättet internationellt, varit en av de absolut viktigaste frågorna och jag vet att de har drivit det, alltså när jag 2017 sa att Karl-Erik är en av få människor pratade om damfotboll, så var det sant.

- Tyvärr så, fram till för några år sedan, var det fortfarande så. Att han har drivit, och jag tror att hans sätt att se på hur han driver saker framåt i det politiska klimat som han verkar i, är inte på samma sätt som jag ser att jag hade drivit frågor i samma politiska kontext. Men det må så vara. Vi har kanske bara lite olika syn på vad som är det bästa sättet att nå fram och där tror jag att han har gjort på det sättet som han tror är bäst för att nå fram, det tror jag.

En sak som du och jag, och många, har pratat om är det här med ersättningarna till landslagen. Till slut fick ni igenom ett offentligt avtal och att man faktiskt är lika, åtminstone vad man kan bedöma. Är det din bedömning att det är exakt samma förutsättningar för herrar och damer i Sverige?

- Alltså, det är ett lika avtal. Sedan är det den här politiska diskussionen som kanske var det absolut viktigaste för damerna, ”Hur jobbar vi internt med ersättningar?”, till exempel. Vi kan konstatera att vi har kommit längre i den diskussionen som vi har fört med Fifa, än vad vi har kommit i den diskussionen som har varit med Uefa av olika anledningar. Men det har varit en prioriterad fråga för damerna att driva och få hjälp av förbundet att driva också. Jag tycker att tjejerna på alla sätt och vis har gjort sin del i det.

- Man har verkligen under många, många år stått upp för att driva den här frågan och för att man också vill att det ska gynna svensk barn- och ungdomsfotboll. Man vill kunna bidra till att svensk fotboll ska få mer pengar, så det är också därför man driver den frågan hårt. Det tror jag är viktigt att förmedla och där tycker jag att damerna har gjort ett fantastiskt jobb.