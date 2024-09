Känsligt FCK-samarbete ska lyfta Rosengård: "De vill ha vårt lag i allsvenskan"

Roger Palmgren har blivit 61 år och har mestadels jobbat utomlands som tränare: Italien, Sierra Leone, Sydafrika, Nigeria, Namibia och Kina. På senare år har han varit i Brommapojkarna och Nacka FC innan han i vintras tackade ja till en ny roll som fotbollschef i FC Rosengård.

- Dels är Malmö ett fantastiskt ställe att vara på, men uppgiften i sig var starkt motiverande. Att vi fortfarande vill ligga i topp på damsidan, vi vill upp på herrsidan, och sedan var det då lite smygigt på gång med ett samarbete med storklubben över sundet, säger Roger Palmgren i podcasten Lundh.

- Det finns en klar målsättning att dam ska vara ett av topplagen och försöka etablera sig, att gå ut till Europa varje år. Så den målsättningen ligger kvar. Herrarnas A-lag ska upp till superettan så fort som möjligt - och ännu högre upp.

Du nämner själv det som var lite hemligt när du kom hit, FC Köpenhamn - som framför allt är på damsidan som jag har förstått det - som ni ska jobba med. Både ett sportligt och socialt partnerskap. Vad innebär det här att ni ska börja jobba med FCK?

- Vi har redan börjat där och de är ju väldigt måna att vi utvecklar spelare. De har väl mest engagerat sig på akademin nu. De implementerar deras filosofi, deras prioriteringar och lägger hit resurser i form av att ta hit tränare som är här.

Är det både herr och dam?

- Både herr och dam. De vill ju att vårt herrlag ska upp till allsvenskan så fort som möjligt, för då blir det ju en farmarklubb till dem. Sedan ska de hålla sig i topp.

Med tanke på det samarbetet så lär det ju inte bli aktuellt med något samarbete med Malmö FF?

Hur ser du på känsligheten att ändå… FC Köpenhamn, det finns ju en väldig laddning kring den klubben i Malmö. Lång historia - men det var oroligheter på Parken, dansk polis och annat. Plus att man då i Föreningssverige tycker att det är mer av en plastig klubb, eftersom den är bildad av två av Danmarks äldsta klubbar. Hur ser du på laddningen att släppa in dem här?

- Vi var väl oroliga i början när de här nyheterna släpptes, men det har inte varit någonting så här långt. Alltså någon form av hotbild eller något tryck därifrån att klämma av. Så nej, vi har inte känt av någonting där.

Vad är det FC Köpenhamn kan komma in med till era akademier?

- De kommer in med kunskap. De kommer att komma in med ekonomi, att hjälpa oss få de resurser vi behöver för att komma uppåt.

Vad är deras uppsida i det här samarbetet?

- Det är ju att få fram fler spelare. De har en ambition att lyfta sig ännu mer i Europa, då har ju de behovet av bättre spelare. Kan man då gå över sundet och ha en akademi där. Då har du ju ännu fler människor och spelare att jobba med och rå över. Till slut kommer det alltid att komma fram någon ny Zlatan eller liknande.

Vad är din bild av hur FC Köpenhamn arbetar?

- Mycket professionellt. Jag har varit runt på många akademier i Europa de senaste åren. Midtjylland är väl kanske ett strå vassare, likaså Nordsjälland. Men FCK är inte långt efter. Kronologiskt så startar man ju efter de där två klubbarna, men det läggs enorma resurser på det här. Man har ju förstått att där ligger ekonomin, vilket svensk fotboll också borde göra.

Kan man inte säga att svensk fotboll ändå - efter en sommar där man sålt för rekordmycket - att man ser att fler svenska klubbar söker sig i den riktningen? Nu tittar man ofta mot Danmark; Midtjylland, FCK, Nordsjälland… Att svenska klubbar försöker gå i den riktningen.

- Absolut, det är bra. Men jag hade ju helst sett att Sverige hade lett den. Att det var danskarna som tittade på oss, och inte tvärtom.

Om man ser till akademi, upplever du att FC Köpenhamn tycker att herrsidan eller pojksidan är viktigare än dam- och flicksidan?

- Nej, just nu har de nog en väldigt hög ambition på dam- och flicksidan. Att få upp den.

Hur märker man det?

- Det läggs resurser. Man pratar om att man har anställt många tränare på flicksidan för att få igång akademin ordentligt där också. Att vara duktiga och att satsa på att gå upp med A-lag, precis som Malmö har gjort under några år nu.