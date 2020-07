Karlsson om AIK:s koppling till blåa linjen: "En spelare som Martin Mutumba har betytt oerhört mycket"

Linje blå har blivit synonymt med AIK. På den blå tunnelbanelinjen har klubben kunnat skaffa sig lokal förankring och upptäckt talanger, som senare kunnat ta steget till AIK och i ett ännu senare skede kunnat spela i representationslaget.

- Linje blå är en devis som siktar mot blå linjen. Solna ligger också på blå linjen, även om det inte är ett sådant område på det sättet. Jag tror att en förankring i närområdet är av godo. Det innebär att både de som finns där har en kort anpassningstid i en klubb i förhållande till om man kommer från andra miljöer, det finns också en identitetsskapande faktor, de som har varit ungdomsspelare i AIK blir fler på läktarna än i vårt A-lag. Kan man skapa en miljö där de har förebilder, sina kompisar. Man hör från spelarna som spelar nu så är deras kompisar sådana som har varit med tillsammans med dem och spelat på gården där hemma, det skapar en samhörighet inom hela AIK-familjen. Spelet mellan dem på planen och de på läktaren är en kraft som vi kanske inte kan nyttja just nu men som är oerhört stark i vanliga fall. Den har varit stark även nu när det finns ett samspel mellan spelare, klubb, medlemmar, supportrar, sponsorer och alla som identifierar sig som AIK:are som sluter sig samman. Det hoppas och tror jag kommer märkas i större utsträckning framöver, säger Leif Karlsson, tidigare sportchef för AIK ungdom, i ”Lundh”.

En spelare som nämns är Martin Mutumba, som gått hem på en del ställen längs blåa linjen. Vad är din bild av vad han betytt?

- Martin har betytt oerhört mycket. Tittar man på spelarna som har tagit sig hela vägen till AIK:s A-lag är två bra exempel som är nästan lika gamla Martin som är född -85 och Per Karlsson som är född -86. De har haft helt olika miljö under sin uppväxt, men båda har kommit till AIK, vi har lyckats ta hand om dem och de har betytt oerhört mycket, både i form av framgångar som SM-guld, men också som förebilder för ungdomar. En del har närmare till att se Martin som sin förebild i A-laget, andra har Per Karlsson. Att ha den typen av företrädare för en klubb, som varit med så länge dessutom, är oerhört främjande för den långsiktiga utvecklingen.

Det är ingen tvekan om att många fotbollsklubbar gör en stor social insats. Upplever du att politikerna förstår vilken insats ni och andra gör?

- Jag tycker nog att vi har ett rätt bra samarbete med Solna stad. De är lyhörda och är med på att dra igång saker. Just nu vet jag att Max Bergander, som är värdegrundsansvarig i AIK Fotboll, har fört en dialog där jag har initierat den från början där han och Björn Wesström för en dialog kring hur vi ska kunna utveckla det här ytterligare, för det finns ju områden i Solna också där det är lite stökigt. Jag tror generellt att en klubb som AIK, som har sin hemvist i en så pass liten kommun som Solna, kan göra oerhört mycket för de ungdomar som finns där. Får vi bara chansen, vilket jag hoppas och tror att vi får, kommer vi kunna göra mycket bra saker tillsammans för ungdomarna där.

Vilket ansvar kan fotbollen ta? Ser man utvecklingen i samhället är det rätt hårda tag med kriminalitet och skjutningar som har blivit en del av det.

- AIK är Allmänna Idrottsklubben, vi ska vara öppen för alla. Alla som vill komma till AIK ska kunna ha möjlighet att komma till AIK. Samtidigt har vi sagt att i samspelet med klubbarna i Stockholm så tror vi att ett samspel i närområdet är än viktigare, i och med att det samspelet grundar sig i klubbarnas värdegrundsarbete som bygger på att den värdegrundsansvariga tio klubbar, då är det inte bara 1500 barn vi når som i AIK, då når vi kanske 15 000 barn. Får vi igång det och kan sprida de goda cirklarna där, för där vet jag att klubbar genom det samspelet gör bra saker. Kan vi ta hjälp utav det och hjälpa klubbar att sprida det så ska vi ta ett stort ansvar. Idrotten får dels statligt stöd via RF, men samtidigt betalar man tillbaka genom varje person som hindras att hamna i kriminell verksamhet är något som gynnar den framtida utvecklingen totalt sett.

Erik Niva hade ett starkt reportage om några talanger som hade hamnat snett med kriminalitet och så. Vilka utmaningar har ni där som klubb?

- Visst är det en utmaning. Vi vet inte riktigt allas bakgrund, men en av delarna i mötet mellan tränaren och spelaren, som jag pratade om tidigare, handlar om att känna till och veta lite mer, ställa frågorna så att man kommer lite bakom spelarens fasad så att man kan se om det är fara och färde, om de umgås i fel kretsar eller så. På så sätt, just större dialog man kan ha som tränare som inte bara handlar om fotboll utan som handlar om alldagliga saker som hemförhållanden och familj och så som gör att man kan vara ett stöd även som individ och inte bara som fotbollsspelare, det blir mer och mer viktigt med ett empatiskt förhållningssätt bland våra ledare i den värld vi lever i.

En princip som ni drivs av är att man ska få en andra chans och helst inte stängas ut. Hur svårt kan det vara?

- Alla människor kan göra misstag. Man kan göra ganska grova misstag, men med det sagt att om man också inser att det var misstag man gjorde och i en dialog kan säga det och att man inte vill fortsätta med det, då tycker jag att alla människor förtjänar en andra chans. Det har varit vårt förhållningssätt i att ta hand om barn och ungdomar som på ett eller annat sätt hamnat lite fel. Då kan idrotten och fotbollen och AIK vara en räddning för deras del.

Hur känns det när det finns vissa som man inte kan rädda, som glider över i en tuffare värld?

- Det är väldigt tråkigt och trist. Det vi kan göra som står inom vår makt är att engagera sig i varje individ så mycket som det någonsin är möjligt. Sedan kan man konstatera att vi inte kan klara allt som klubb, men vi har i allra högsta grad ambitionen att göra så mycket som vi någonsin kan för att göra så att alla i klubben mår bra, blir kvar och på så sätt inte hamnar fel.

Du har själv nämnt Sofia B Karlsson och nu Max Bergander. Hur viktigt är det att man har någon som jobbar med värdegrundsfrågor?

- Det är viktigt utifrån att man jobbar proaktivt. Jag har nämnt ett internprogram som heter ”Vi spelar ihop”, varje år går vi igenom AIK-stilen och har dialog med spelare, tränare och ledare och har ett föräldraseminarium, så att det är något som präglar verksamheten i allra högsta grad. När det är sagt kommer det ändå, när 1500 barn och deras föräldrar och ledare träffas, transaktioner mellan människor innebär ibland friktion. Då finns de här personerna till hands för att ta hand om det också, reaktivt. Det kan skrivas en incidentrapport när något inte håller enligt AIK-stilen, då är det i första hand tränarna och utvecklingscheferna eller Max som kliver in och för dialog med vederbörande. Då handlar det ofta om att man klarar det på ett samtal.

Vad kan en incidentrapport gälla?

- Det handlar sällan om barn som är elaka mot varandra, faktiskt. Tyvärr är det oftast föräldrar som har åsikter om det ena och det andra, och som uttrycker sig mot tränare eller på olika sätt stör verksamheten. Vi har fantastiska föräldrar i AIK i och med att vi har jobbat så hårt med dem, men det händer ibland att det går överstyr i någon slags ambition, och då kan det vara så att två vuxna behöver lite hjälp att prata med varandra och reda ut det tillsammans.

Max Bergander har satt ihop en värdegrund, ibland blir det så att en värdegrund mest känns som ord. Hur ser man till att det som ser fint ut på en whiteboard verkligen finns på planen?

- Jag vet inte hur många gånger jag har hört Max säga att AIK:s värdegrund inte ska vara något vackert som står i en hylla på kontoret utan att den ska leva i vardagen. Jag vet att han, tillsammans med utvecklingscheferna, för diskussionen hur man ska omsätta AIK:s värdegrund i praktiken i fotbollsträningen på planen med varandra, och iaktta hur barnen, ungdomarna, spelarna interagerar med varandra, och inte bara prata om passningsriktningar utan även vad som händer mellan två spelare, hur det kan komma sig att de ryter till på något sätt eller gör tummen upp. Så att det lever även i vardagen. Jag tror att de flesta vet vad AIK-stilen är och står för, att vara en schyst kompis. Jag skulle nog säga att AIK-stilen verkligen lever i vardagen.

Lyssna på hela intervjun i spelaren ovan.